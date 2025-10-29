október 29., szerda

Teke NB I: nagymizdói siker a vasi derbin

A férfi teke NB I. 7. fordulójában a vasi rangadón a Nagymizdó Szombathelyen győzte le a Szentgotthárd II csapatát. A Fülöp Borozó tekeegyüttese Ajkáról hozta el a csapatpontokat.

Pum András

Ajka Kristály–Fülöp Borozó&Zöldfa Italker 3:5 (3106-3125). Ajka, NB I-es tekemérkőzés.

Polgár Károly, a nagymizdói tekecsapat játékos-edzője 567 fát ütött
Fotó: Archív/Unger Tamás

Fülöp Borozó: Bejczi 499, Csuka 516, Vass 501, Kondora/Boucsek 478, Rozmán 553, Tóth Á. 578. Játékos-edző: Vass László.

Remek mérkőzésen gyűjtötte be a két pontot a sárvári együttes. 

Ifjúsági: 3:1 (977-975). Kovács Á, 475, Korcz/Somogyi 500.

Értékes sárvári pont a pápai tekecsapat ellen

Sárvári Kinizsi–Pápai Vasas TK 4:4 (3311-3300). Sárvár, NB I-es tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Balázs 546, Farkas I. 532, Németh A. 551, Gombos 577, Banai 547, Tóth P. 558.  Játékos-edző: Farkas Imre.

A meccs előtt a pápai csapat veretlenül, százszázalékos teljesítménnyel vezette a tabellát. Nem kezdődött jól a vasiak számára  a mérkőzés, az első páros után 0-2 volt az állás, a pápaiak 68 fával vezettek. A középső sorban Németh Attila több fát ütve nem tudta megszerezni a csapatpontot, míg Gombos a Sárvár aznapi legjobb eredményével ledolgozta a fahátrányt. Az utolsó forduló előtt a győzelemhez a hazaiaknak szükségük lett volna mindkét csapatpontra és a négy fás előny megtartására. előre. A csapatpontól egyre futotta,de a fát sikerült megfordítaniuk a sárváriaknak, így 4:4-es döntetlennel zárult a mérkőzés. 

Ifjúsági: 4:0 (1050-964). Németh M. 504, Bödő 546.

Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE–Szentgotthárdi VSE II 6:2 (3447-3378). Szombathely, VAOSZ-csarnok, NB I-es tekemérkőzés.

Nagymizdó: Bagi I. 574, Bagi M. 555, Polgár 567, Hegedüs P. 595, Nagy J. 552, Koczfán 604. Játékos-edző: Polgár Károly.

Szentgotthárd II: Cserpnyák Á. 557, Karba L. 572, Németh B. 549, Horváth P.  593,  Kovács G. 548, Györke 559.  Játékos-edző: Györke Tamás.

Egy újabb Vas vármegyei rangadón ismét bebizonyosodott, hogy a tabellán elfoglalt helyezés mit sem számít, az esélyesebb Szombathely TOPIDO Nagymizdó alaposan megizzadt a győzelemért. A nyitó sorban felváltva estek a csapatpontok, hazai oldalról Bagi Imre szerezte meg, az összfa egyenlő volt így a középső sorban gyakorlatilag újrakezdődött a minden. A folytatásban Polgár hozta a pontot, míg Hegedüs (595) jól játszva hiába ért el több fát ellenfelénél, a csapatpont a vendégeké lett. Ekkor 2:2 volt az állás, a hazaiak 20 fával vezettek és egy őrült végjáték vette kezdetét. Koczfán (604), aki a mérkőzés legjobbja lett és Nagy is gyengén indította a mérkőzést, félidőben már a vendégek vezettek 17 fával. Az utolsó két szettben aztán „megérkezett” mindkét hazai játékos is a meccsbe és a Nagymizdó a maga javára fordította a mérkőzést. 

Ifjúsági: 4:0 (1068-939). Mayer 512, Krancz 556, illetve Karba N. 447, Végvári 492.

Nagykanizsa Teke SE–Csákánydoroszlói TE 5:3 ( 3306-3278). Nagykanizsa, NB I-es tekemérkőzés.

Csákánydoroszló: Sütő 544, Velekei 577, Márton G. 50, Déri 528, Horváth R. 562, Danyi 558. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Az első sorban mindkét csapatpontot a csákányiak szerezték meg Sütő Zsolt és Velekei Martin révén, 14 fa előnyre tettek szert a vasiak. A középső sorban kiegyenlítettek a kanizsaiak, az előny átkerült a zalaiakhoz 29 fával. A befejező párosok is végig küzdelmes harcot vívtak és bár a csákányiak az utolsó pálya előtt már nagyon megközelítették a hazaiakat, végül csak egy pontot sikerült szerezni Horváth Roland révén és egy fát sikerült lefaragni a hátrányból. A végig szoros és kiélezett csatában az idei legjobb eredményét elérő Kanizsa megérdemelt sikert aratott. 

Ifjúsági: 3:1 (999-990). Simon 464, Mihály 526.

 

