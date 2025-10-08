október 8., szerda

Eredmények

1 órája

Teke NB I: Szentgotthárdon nyert a Fülöp Borozó

#eredmények#Szombathely TOPIDO Nagymizdó#Csákánydoroszló

A férfi teke NB I 5. fordulójában a vasi rangadókon a Fülöp Borozó Szentgotthárdon nyert, míg a Nagymizdó Szombathelyen győzte le a Csákánydoroszlót

Pum András

Szentgotthárdi VSE II–Fülöp Borozó&Zöldfa Italker 1:7 (3399-3551). Szentgotthárd, NB I-es tekemérkőzés.

teke
A Fülöp Borozó tekecsapatának játékos-edzője, Vass László 619 fát ütött
Fotó: Benkő Sándor

Szentgotthárd II: Németh B. 544, Karba L. 533, Györke 596, Karba B. 558, Cserpnyák Á. 609, László 559. Játékos-edző: Cserpnyák Árpád.

Fülöp Borozó&Zöldfa Italker: Boucsek/Csuka 571, Bejczi 582, Németh A. 563, Vass 613, Tóth Á. 614, Rozmán 608. Játékos-edző: Vass László.

A szentgotthárdi Németh Bálint és Karba Lajos gyenge teljesítményét a sárvári Boucsek/ Csuka páros és Bejczi (582) könnyedén felülmúlta. 2:0-ra és 76 fával vezettek a vendégek. Ezután Györke jó eredménnyel verte Németh Attilát, míg Karba Bálint kikapott Vasstól: 3:1 98 fa a vendégeknek. Az utolsó sorban se álltak le a a sárváriak. Cserpnyák Árpád szoros csatában, míg László simán kikapott Tóth Árontól illetve Rozmántól.

Ifjúsági: 3:1 (1078-1071). Horváth P. 624, Kropf N. 454, illetve Korcz 592, Somogyi 479.

Sárvári Kinizsi–Bábolna SE 1:7 (3264-3325). Sárvár, NB I-es tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Farkas 531, Szijj 526, Hammer 559, Tóth P. 570, Balázs 514, Gombos 564. Játékos-edző: Farkas Imre.

Az első sor után 2-0-ra vezettek a vendégek. A másodikban sorban csapatpontban kiegyenlítettek a sárváriak és a fahátrányon is faragtak. Az utolsó sorban így már csak öt fával vezettek a bábolnaiak. Ám a vendégjátékosok mindvégig kezükben tartották a szettek irányítását, mindkét játékosuk megszerezte a pontot, így 6:2-re megnyert a meccset a Bábolna.

Ifjúsági: 3:1 (1028-949) Balázs 507, Németh M. 521.

Hazai siker a Nagymizdó-Csákánydoroszló tekemeccsen

Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE–Csákánydoroszlói TE 5,5:2,5 (3373-3260). Szombathely, VAOSZ-csarnok, NB I-es tekemérkőzés.

Szombathely TOPIDO Nagymizdó: Rejtli L. 566, Koczfán 532, Krancz 606, Nagy J. 539, Polgár 554. Játékos-edző: Polgár Károly.

Csákánydoroszló: Sütő 569, Horváth F. 548, Déri 534, Márton G. 514, Meixner 554, Horváth R. 541. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Vas vármegyei és szomszédvári rangadót játszott a két csapat és az izgalmas mérkőzésen ismét bebizonyosodott, hogy egy ilyen meccsen a tabellán elfoglalt helyezés nem számít. A kezdő sorban Rejtli végig szoros párharcban maradt alul és Koczfán gyengébb eredménye sem ért pontot, így a vendégek mindkét pontot begyűjtötték. A folytatásban Krancz Rajmund (606) magabiztosan, kiemelkedő eredménnyel hozta a pontot, Nagynak pedig egy szerényebb játékkal is sikerült a pontszerzés, ekkor csapatpontokban döntetlen volt az állás de a Szombathely TOPIDO Nagymizdó már 78 fával vezetett. A befejező sorban Polgár a tekében viszonylag ritka döntetlent játszott, míg Bagi ismét hozta a szokásos pontját ami hazai győzelmet és a veretlenség megőrzését eredményezte.

Ifjúsági: 0:4 (970-1034) Szuklics 502, Mayer 468, illetve Velekei 505, Mihály 529.

 

