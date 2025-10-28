október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eredmények

48 perce

Teke Szuperliga: balogunyomi siker a Köfém ellen

Címkék#teke szuperliga#Szentgotthárd#teke

A teke Szuperligában a Balogunyom simán verte a Köfémet, a Szentgotthárd nagy csatában szerzett pontot.

Pum András

Balogunyom TK-Köfém SC 7:1 (3597-3459).Szombathely, VAOSZ-csarnok, teke Szuperliga-mérkőzés.

teke
A Balogunyom tekecsapátnak játékosa, Biró Benjámin 631 fát ütött a Köfém elleni győztes meccsen
Fotó: Szendi Péter

Balogunyom: Virág 587, Horváth M. 604, Biró 631, Svajda Z. 611, Szabó A. 551, Kuslics 613. Edző: Svajda Győző.

Köfém: Tóbiás/Sziklási Sz. 586, Czeilinger 629, Botka 559, Sziklási T. 561, Poroszlai 546, Németh I. 578. 

Az első sorban Virág Bence gyenge kezdés után az utolsó két gurítással fordította meg a mérkőzését. Horváth Márton 600 fát átlépve minimális vereséget szenvedett a vendégek legjobb játékosa ellen: 1:1 és 24 fával a vendégek vezettek. A középső sorban Svajda Zoltán az ősszel megszokott 600 fa feletti teljesítménnyel szerezte meg a csapatpontot. Biró Benjámin a mérkőzés legjobb eredményét elérve (631 fa) magabiztossá tette a hazai vezetést: 3:1 és 98 fa. A befejező sorban Szabó Attila szoros mérkőzésen győzte le ellenfelét. Kuslics Gergely szép játékkal 600 fa felett magáénak tudhatta a csapatpontot. 

Ifjúsági: 3:1 (1106-1100) Tóth L. 508, Völgyi 598.

Teke: küzdelmes döntetlen Szentgotthárdon

Szentgotthárdi VSE-Oroszlányi SZE 4:4 (3607-3595). Szentgotthárd, teke Szuperliga-mérkőzés.

Szentgotthárd: Walcher 626, Borsos 580, Járfás L. 601, Oswald 585, Takács T. 572, Pákai 643. Edző: Tróbert József.

Oroszlány: Sárosi 589, Hungler 644, Sziklási T. 600, Szente 585, Sipos 582, Ley 595. 

A találkozó igazi hullámvasút volt, amelyet végül két extra teljesítmény mentett döntetlenre a hazai oldalon. A meccs középső szakaszában a szerencse nem állt a gotthárdiak mellé , több szoros szett is a vendégek javára billent, így ekkor még hátrányból várhatta a vasi csapat az utolsó sort. A hajrában azonban Takács Tamás és Pákai Zsolt nagyot küzdött, és parádés teljesítményükkel sikerült megmenteni az egy pontot. Színvonalas mérkőzést vívtak a csapatok.

Ifjúsági: 4:0 (1118-1099) Kropf 582, Reibling 536.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu