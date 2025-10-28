Teke Szuperliga: balogunyomi siker a Köfém ellen

Balogunyom TK-Köfém SC 7:1 (3597-3459).Szombathely, VAOSZ-csarnok, teke Szuperliga-mérkőzés.

A Balogunyom tekecsapátnak játékosa, Biró Benjámin 631 fát ütött a Köfém elleni győztes meccsen

Fotó: Szendi Péter

Balogunyom: Virág 587, Horváth M. 604, Biró 631, Svajda Z. 611, Szabó A. 551, Kuslics 613. Edző: Svajda Győző.

Köfém: Tóbiás/Sziklási Sz. 586, Czeilinger 629, Botka 559, Sziklási T. 561, Poroszlai 546, Németh I. 578.

Az első sorban Virág Bence gyenge kezdés után az utolsó két gurítással fordította meg a mérkőzését. Horváth Márton 600 fát átlépve minimális vereséget szenvedett a vendégek legjobb játékosa ellen: 1:1 és 24 fával a vendégek vezettek. A középső sorban Svajda Zoltán az ősszel megszokott 600 fa feletti teljesítménnyel szerezte meg a csapatpontot. Biró Benjámin a mérkőzés legjobb eredményét elérve (631 fa) magabiztossá tette a hazai vezetést: 3:1 és 98 fa. A befejező sorban Szabó Attila szoros mérkőzésen győzte le ellenfelét. Kuslics Gergely szép játékkal 600 fa felett magáénak tudhatta a csapatpontot.

Ifjúsági: 3:1 (1106-1100) Tóth L. 508, Völgyi 598.

Teke: küzdelmes döntetlen Szentgotthárdon

Szentgotthárdi VSE-Oroszlányi SZE 4:4 (3607-3595). Szentgotthárd, teke Szuperliga-mérkőzés.

Szentgotthárd: Walcher 626, Borsos 580, Járfás L. 601, Oswald 585, Takács T. 572, Pákai 643. Edző: Tróbert József.

Oroszlány: Sárosi 589, Hungler 644, Sziklási T. 600, Szente 585, Sipos 582, Ley 595.

A találkozó igazi hullámvasút volt, amelyet végül két extra teljesítmény mentett döntetlenre a hazai oldalon. A meccs középső szakaszában a szerencse nem állt a gotthárdiak mellé , több szoros szett is a vendégek javára billent, így ekkor még hátrányból várhatta a vasi csapat az utolsó sort. A hajrában azonban Takács Tamás és Pákai Zsolt nagyot küzdött, és parádés teljesítményükkel sikerült megmenteni az egy pontot. Színvonalas mérkőzést vívtak a csapatok.

Ifjúsági: 4:0 (1118-1099) Kropf 582, Reibling 536.