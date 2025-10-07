október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teke

37 perce

Teke Szuperliga: balogunyomi siker a vasi rangadón

Címkék#teke szuperliga#Szentgotthárd#Pákai Zsolt

A teke Szuperliga 5.fordulójának vasi rangadóján a Balogunyom izgalmas meccsen legyőzte az addig veretlen Szentgotthárdot.

Pum András

Balogunyom TK-Szentgotthárdi VSE 7:1 (3557-3494). Szombathely, VAOSZ-csarnok, teke Szuperliga-mérkőzés, 5. forduló.

teke
A balogunyomi tekecsapat játékosa, Kuslics Gergely remekelt a Szentgotthárd ellen, 619 fát ütött
Fotó: Szendi Péter

Balogunyom: Józsa 565, Horváth M. 616, Biró B. 574, Svajda Z. 585, Szabó A. 598, Kuslics 619. Edző: Svajda Győző.

Szentgotthárd: Borsos 613, Pákai 612, Járfás 592, Oswald 571, Takács T. 582, Cserpnyák M. 524. Edző: Tróbert József.

Teke: izgalmas meccsen balogunyomi-siker

Az első sorban Józsa Gábor nagyot küzdött, de Borsos Bence jól játszva szerezte meg a pontot. Horváth Márton folytatta jó formáját és az utolsó szettben győzte le ellenfelét Pákai Zsoltot: 1:1 és 44 fával a szentgotthárdiak vezettek. A középső sorban Biró Benjámin ugyan összfával kikapott Járfás Lászlótól, de sikerült három szettpontot begyűjtenie. Svajda Zoltán végig kiélezett küzdelmet vívott Oswald Dániellel, de a döntő pillanatokban a maga javára fordította a mérkőzést. 3:1-re vezettek a balogunyomiak, de 48 fával a vendégek mentek. A befejező sorban Szabó Attilának az első két szett elvesztése után sikerült megszereznie a csapatpontot Takács Tamás ellen. Kuslics Gergely a mérkőzés legjobb eredményét érte el és biztosan győzte le a Cserpnyák Martint váltó Kropf Bence párost. A Balogunyom így 7:1-re győzött a vasi rangadón.

Ezen a mérkőzésen a balogunyomi csapat valamennyi játékosa nagyot küzdött és a döntő pillanatokat a maga javára tudta fordítani az állást, így egy erős csapat ellen sikerült megszerezni a két pontot. Hálás köszönettel tartoznak a balogunyomiak szurkolóiknak, akik a mérkőzésen a csapat hetedik játékosai voltak. 

Ifjúsági: 3:1 (1166-1108). Tóth L. 552, Völgyi 614, illetve Kropf 569, Reibling 539. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu