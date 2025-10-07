Teke Szuperliga: balogunyomi siker a vasi rangadón

Balogunyom TK-Szentgotthárdi VSE 7:1 (3557-3494). Szombathely, VAOSZ-csarnok, teke Szuperliga-mérkőzés, 5. forduló.

A balogunyomi tekecsapat játékosa, Kuslics Gergely remekelt a Szentgotthárd ellen, 619 fát ütött

Fotó: Szendi Péter

Balogunyom: Józsa 565, Horváth M. 616, Biró B. 574, Svajda Z. 585, Szabó A. 598, Kuslics 619. Edző: Svajda Győző.

Szentgotthárd: Borsos 613, Pákai 612, Járfás 592, Oswald 571, Takács T. 582, Cserpnyák M. 524. Edző: Tróbert József.

Teke: izgalmas meccsen balogunyomi-siker

Az első sorban Józsa Gábor nagyot küzdött, de Borsos Bence jól játszva szerezte meg a pontot. Horváth Márton folytatta jó formáját és az utolsó szettben győzte le ellenfelét Pákai Zsoltot: 1:1 és 44 fával a szentgotthárdiak vezettek. A középső sorban Biró Benjámin ugyan összfával kikapott Járfás Lászlótól, de sikerült három szettpontot begyűjtenie. Svajda Zoltán végig kiélezett küzdelmet vívott Oswald Dániellel, de a döntő pillanatokban a maga javára fordította a mérkőzést. 3:1-re vezettek a balogunyomiak, de 48 fával a vendégek mentek. A befejező sorban Szabó Attilának az első két szett elvesztése után sikerült megszereznie a csapatpontot Takács Tamás ellen. Kuslics Gergely a mérkőzés legjobb eredményét érte el és biztosan győzte le a Cserpnyák Martint váltó Kropf Bence párost. A Balogunyom így 7:1-re győzött a vasi rangadón.

Ezen a mérkőzésen a balogunyomi csapat valamennyi játékosa nagyot küzdött és a döntő pillanatokat a maga javára tudta fordítani az állást, így egy erős csapat ellen sikerült megszerezni a két pontot. Hálás köszönettel tartoznak a balogunyomiak szurkolóiknak, akik a mérkőzésen a csapat hetedik játékosai voltak.

Ifjúsági: 3:1 (1166-1108). Tóth L. 552, Völgyi 614, illetve Kropf 569, Reibling 539.