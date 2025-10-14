október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teke

1 órája

Teke Szuperliga: szentgotthárdi diadal, balogunyomi vereség

Címkék#teke szuperliga#csapatpont#teljesítmény

A teke Szuperliha 6. fordulójában a Szentgotthárd a Köfém otthonába látogatott, míg a Balogunyom Zalaegerszegen szerepelt.

Pum András

Zalaegerszegi TK-Balogunyom TK 8:0 (3857-3379). Zalaegerszeg, teke Szuperliga-mérkőzés.

teke
A szentgotthárdi tekecsapat játékosa, Takács Tamás remek teljesítményt nyújtott
Fotó: Archív/Unger Tamás

Zalaegerszeg: Fehér 645, Zapletán 684, Kakuk 642, Járfás Sz. 636, Móricz 630, Kiss N. 620.

Balogunyom: Biró 609, Kuslics 594, Szabó A. 528, Virág 601, Doma 508, Horváth M. 539. Edző: Svajda Győző.

Az első sorban Biró Benjámin és Kuslics Gergely is jól játszott, de így is vereséget szenvedett. Szabó Attilának nagyon nem feküdt a zalaegerszegi pálya. 3:0-ra vezettek a hazaiak és már 240 fás hátrányban voltak a vasiak. A második sorban Virág Bence 601 fát dobva végig szoros szettekben szenvedett vereséget. Horváth Márton és Doma Attila sem tudta megszerezni a csapatpontokat. 

A nagyon erős zalaegerszegi csapat, mely Bajnokok Ligájára készült komolyan vette a mérkőzést és kiemelkedő teljesítménnyel szerezte meg a győzelmet.

Ifjúsági: 0:4 (1024-1088). Völgyi 529, Tóth L. 559. 

Sima gotthárdi tekesiker Fehérváron

Köfém SC-Szentgotthárdi VSE 0:8 (3409-3559). Székesfehérvár, teke Szuperliga-mérkőzés.

Köfém: Botka 553, Tóbiás 586, Poroszlai/Sziklási Sz. 557, Sziklási T. 550, Németh I. 547, Czeilinger 616.

Szentgotthárd: Cserpnyák M. 558, Borsos 611, Oswald 576, Járfás L. 599, Pákai/Walcher 578, Takács T. 637. Edző: Tróbert József.

Az első sorban mindkét meccsüket megnyerték a vasiak, de ekkor még nem volt nagy a faelónyük. A második sorban is mindkét csapatpont a szentgotthárdiaké lett, a faelőny pedig már több, mint 100 fa volt. Mivel gyakorlatilag ekkor már eldőlt a mérkőzés az utolsó kör – vendég részről – örömjátékot hozott. Csereként beállva Roman Walcher is kehetőséget kapott,  Takács Tamás pedig a hazaiak legjobbját verte 637 fás teljesítménnyel. A Szentgotthárd magabiztos győzelmet aratott.
Ifjúsági: 4:0 (1205-1071). Kropf 588, Reibling 483.
További eredmények: Oroszlány–Investment Közutasok Kaposvár 1:7, Szeged–Szank 6:2, Salgóbátony–Herend 6:2. 
A bajnokság állása: 1. Zalaegerszeg 11 pont, 2. Kaposvár 10, 3. Szeged 10, 4. Szentgotthárd 9, 5. Oroszlány 6, 6. Salgóbátony 4, 7. Köfém 4, 8. Balogunyom 4, 9. Herend 0, 10. Szank 0. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu