Teke Szuperliga: szentgotthárdi diadal, balogunyomi vereség

Zalaegerszegi TK-Balogunyom TK 8:0 (3857-3379). Zalaegerszeg, teke Szuperliga-mérkőzés.

A szentgotthárdi tekecsapat játékosa, Takács Tamás remek teljesítményt nyújtott

Fotó: Archív/Unger Tamás

Zalaegerszeg: Fehér 645, Zapletán 684, Kakuk 642, Járfás Sz. 636, Móricz 630, Kiss N. 620.

Balogunyom: Biró 609, Kuslics 594, Szabó A. 528, Virág 601, Doma 508, Horváth M. 539. Edző: Svajda Győző.

Az első sorban Biró Benjámin és Kuslics Gergely is jól játszott, de így is vereséget szenvedett. Szabó Attilának nagyon nem feküdt a zalaegerszegi pálya. 3:0-ra vezettek a hazaiak és már 240 fás hátrányban voltak a vasiak. A második sorban Virág Bence 601 fát dobva végig szoros szettekben szenvedett vereséget. Horváth Márton és Doma Attila sem tudta megszerezni a csapatpontokat.

A nagyon erős zalaegerszegi csapat, mely Bajnokok Ligájára készült komolyan vette a mérkőzést és kiemelkedő teljesítménnyel szerezte meg a győzelmet.

Ifjúsági: 0:4 (1024-1088). Völgyi 529, Tóth L. 559.

Sima gotthárdi tekesiker Fehérváron

Köfém SC-Szentgotthárdi VSE 0:8 (3409-3559). Székesfehérvár, teke Szuperliga-mérkőzés.

Köfém: Botka 553, Tóbiás 586, Poroszlai/Sziklási Sz. 557, Sziklási T. 550, Németh I. 547, Czeilinger 616.

Szentgotthárd: Cserpnyák M. 558, Borsos 611, Oswald 576, Járfás L. 599, Pákai/Walcher 578, Takács T. 637. Edző: Tróbert József.

Az első sorban mindkét meccsüket megnyerték a vasiak, de ekkor még nem volt nagy a faelónyük. A második sorban is mindkét csapatpont a szentgotthárdiaké lett, a faelőny pedig már több, mint 100 fa volt. Mivel gyakorlatilag ekkor már eldőlt a mérkőzés az utolsó kör – vendég részről – örömjátékot hozott. Csereként beállva Roman Walcher is kehetőséget kapott, Takács Tamás pedig a hazaiak legjobbját verte 637 fás teljesítménnyel. A Szentgotthárd magabiztos győzelmet aratott.

Ifjúsági: 4:0 (1205-1071). Kropf 588, Reibling 483.

További eredmények: Oroszlány–Investment Közutasok Kaposvár 1:7, Szeged–Szank 6:2, Salgóbátony–Herend 6:2.

A bajnokság állása: 1. Zalaegerszeg 11 pont, 2. Kaposvár 10, 3. Szeged 10, 4. Szentgotthárd 9, 5. Oroszlány 6, 6. Salgóbátony 4, 7. Köfém 4, 8. Balogunyom 4, 9. Herend 0, 10. Szank 0.