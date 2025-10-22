október 22., szerda

Tragédia: meghalt egy amatőr tekéző a VAOSZ-pályán

Címkék#gyász#teke#elhunyt

Tragédia rázta meg Szombathely, Vas vármegye tekés közösségét. A VAOSZ-pályán, mérkőzés közben történt a tragédia: életét vesztette egy amatőr játékos.

Vaol.hu

Mint arról beszámoltunk, kedden este, a városi amatőr teke-csapatbajnokság I. osztályában a Gravitáció - Ékszíj.hu mérkőzésen történt a tragédia. Az Ékszíj egyik játékosa, Ádám László dobás közben rosszul lett, összeesett. A helyszínen, a VAOSZ-pályán lévő csapattársak riasztották a mentőket, és a mentők kiérkezéséig - telefonos útmutatás alapján - próbálták életben tartani sporttársukat. Volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy ez sikerül - de végül a kiérkező mentők sem tudták megmenteni a 62 esztendős szombathelyi sportember életét.

Tragédia
Tragédia: fekete zászló a VAOSZ-pályán.
Fotó: Cseh Gábor

Tragédia a VAOSZ-pályán

Ádám László elismert, megbecsült tagja volt a vasi sportközösségnek. Tekézett az NB III.-as Zalaszentgrót csapatában, a városi bajnokságban pedig a már említett Ékszíj.hu együttesében. Emellett sokáig futballozott, kapus volt - játszott a Pamut, a Balogunyom, a Torony, a Csákánydoroszló, a Bük, az Ölbő, az Egyházasrádóc és a Magyarszecsőd csapatában - utóbbi klub mezében még védett a 2017/2018-as szezonban. A futball iránti szenvedélye később sem enyhült: óriási rajongója volt a magyar labdarúgó-válogatottnak.

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség teke szakága és a Vasi Tekesportért Alapítvány már részvétét fejezte ki családnak - lapunk is osztozik a gyászban. A VAOSZ-pályára kikerült a fekete zászló.

- Beszéltem a családdal, felajánlottam a szövetség segítségét, szeretnénk némi terhet levenni a gyászolók válláról - mondta el lapunknak Táncsics András, a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség elnöke. - Ádám László az örökifjú sportember mintaképe volt, éppen ezért is rendített meg mindenkit a halála. Nagyon fog hányozni a tekés közösségünkből...

 

 

