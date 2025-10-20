U21: két vasi vereség

U21: a Körmend és a Falco is kikapott - nem igazán megy a két vasi gárdának.

U21 - jegyzőkönyvek

Egis Körmend–Atomerőmű SE 79-80 (15-18, 24-21, 26-28, 14-13). Körmend, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Esztergályos, Bognár, Kovács.

Körmend: Herczeg 7/3, Farkas 18/12, Bartik 16/6, Nagy 20/6, Kóbor 15/9. Csere: Dékány –, Tóth –, Gujtman –. Edző: Érsek Marcell, Kocsis Tamás.

Végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, a vendégek az utolsó pillanatban szerzett kosárral csikarták ki a győzelmet.

Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 68-57 (14-17, 24-15, 15-6, 15-19). Sopron, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Hernicz, Rokob, Wischy.

Falco: Pesti 16/9, Horváth G. 4, Varga Á. 15, Horváth B. 3/3, Szendrő 4. Csere: Feitl 8/6, Vass 1, Hansen 2, Tolnai 4, Tóth D. –, Károly –, Simon –. Edző: Váradi Attila, Feigl Imre.

Csak az első és az utolsó negyedben játszotta azt, amit tud, amit akar a Falco. A második negyedben ugyanis a védekezése, a harmadikban pedig a támadójátéka nem működött – amit büntetve megnyerte a meccset a Sopron.