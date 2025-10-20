október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

39 perce

U21: két vasi vereség

Címkék#u21#falco#Körmend

Az Egis Körmend és Falco-Vulcano Energia KC Szombathely is vereséggel folytatta a korosztályos kosárbajnokságot. U21: két vasi vereség

Vaol.hu

U21: a Körmend és a Falco is kikapott - nem igazán megy a két vasi gárdának.

U21 - jegyzőkönyvek

  • Egis Körmend–Atomerőmű SE  79-80 (15-18, 24-21, 26-28, 14-13). Körmend, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Esztergályos, Bognár, Kovács.

Körmend: Herczeg 7/3, Farkas 18/12, Bartik 16/6, Nagy 20/6, Kóbor 15/9. Csere: Dékány –, Tóth –, Gujtman –. Edző: Érsek Marcell, Kocsis Tamás.
Végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, a vendégek az utolsó pillanatban szerzett kosárral csikarták ki a győzelmet.

  • Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 68-57 (14-17, 24-15, 15-6, 15-19). Sopron, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Hernicz, Rokob, Wischy.

Falco: Pesti 16/9, Horváth G. 4, Varga Á. 15, Horváth B. 3/3, Szendrő 4. Csere: Feitl  8/6, Vass 1, Hansen 2, Tolnai 4, Tóth D. –, Károly –, Simon –. Edző: Váradi Attila, Feigl Imre.
Csak az első és az utolsó negyedben játszotta azt, amit tud, amit akar a Falco. A második negyedben ugyanis a védekezése, a harmadikban pedig a támadójátéka nem működött – amit büntetve megnyerte a meccset a Sopron.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu