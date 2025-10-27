U21: a Falco és a Körmend is 100 pont fölött kapott

U21: a Körmend és a Falco is kikapott

U21 - jegyzőkönyvek

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–DEAC 64-107 (14-29, 16-31, 16-24, 18-23). Szombathely, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Esztergályos, dr. Magyari, Kiss M.

Falco: Pesti 8, Horváth G. 7/6, Szigetvári 19/6, Szendrő –, Vass 5. Csere: Feitl 9/6, Pribusz 3/3, Hansen 2, Tolnai 8, Soós 3, Simon –. Edző: Váradi Attila, Svajda Gábor.

Sérülések és betegségek miatt felforgatott csapattal lépett pályára a Falco – sok fiatal kapott lehetőséget. És a korosztályos válogatottakkal teletűzdelt kaposvári csapat ellen összességében helyt is állt a házigazda – de a vendégek győzelme teljesen megérdemelt.

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend 106-64 (32-9, 20-18, 30-24, 24-13). Kaposvár, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Szecsődi, Mester, Pöttendi.

Körmend: Herczeg 4, Farkas 22/12, Dékány–, Kiss 4, Nagy 24/6. Csere: Fábián –, Mogyorósy 3/3, Kóbor 2, Gujtman –, Pálmai 5/3. Edző: Érsek Marcell.

Nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A remekül dobó hazaiak ellen nem volt esélye a vendégeknek – megérdemelt kaposvári győzelem született.

A Körmend (1 győzelem/4 vereség) a 12., a Falco (5 vereség) a 13. az 14 csapatot felvonultató U21-es tabellán.



