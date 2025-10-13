U21: két vasi vereség

U21: a Körmend és a Falco is kikapott

U21 - jegyzőkönyvek

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 95-75 (24-24, 22-15, 23-20, 26-16). Kaposvár, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Szecsődi, Koncsek, Mester.

Falco: Pesti 20/6, Horváth G. 8/6, Varga Á. 8, Horváth B. 14, Szendrő 5/3. Csere: Vass 6, Károly 4, Szigetvári 6, Tolnai 2, Hansen 2, Nagy –, Simon –. Edző: Váradi Attila, Feigl Imre.

Jól, fegyelmezett játékkal kezdett a Falco, és sokáig jól is tartotta magát. Azonban a Kaposvár a negyedik negyedben már pontosabban játszott, bedarálta ellenfelét, és végül biztos győzelmet aratott.

DEAC KA–Egis Körmend 81-59 (11-15, 26-17, 24-19, 20-8). Debrecen, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, v.: Rácz, Kokas, Oláh.

Körmend: Herczeg 7, Farkas 6/3, Bartik 11/3, Nagy 18/3, Gujtman –. Csere: Dékány 4, Tóth 2, Kóbor 11/9. Edző: Érsek Marcell, Kocsis Tamás.

Csak egy negyedig tudta megnehezíti a hazai gárda dolgát a Körmend. A második negyedtől szép lassan átvették az irányítást és a vezetést a debreceniek, végül biztosan nyertek.