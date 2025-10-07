U21: csak a Körmend nyert

U21: a 2. fordulóval folytatódott a korosztályos kosárlabda-bajnokság.

U21: a 2. fordulóval folytatódott a korosztályos kosárlabda-bajnokság.

Forrás: Pixabay

U21 - jegyzőkönyvek

Egis Körmend - Sopron KC 80-78 (25-16, 20-32, 20-17, 15-13). Körmend, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kovács, Németh, Buzai.

Körmend: Herczeg 10/6, Farkas 22/12, Bartik 8/3, Gujtman -, Nagy 19/3. Csere: Dékány -, Tóth -, Kóbor 21/9. Edző: Érsek Marcell, Kocsis Tamás.

Remek küzdelmet hozott a két csapat mérkőzése - egyik gárda sem tudott nagyobb előnyt kiépíteni. Szoros végjátékban végül a hazaiak csikarták ki a győzelmet.

KTE-Duna Aszfalt - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 89-58 (31-12, 24-17, 16-12, 18-17). Kecskemét, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Farkas, Arató, Balikó.

Falco: Pesti 2, Horváth G. 3/3, Varga Á. 9/3, Horváth B. 17, Szendrő 3/3. Csere: Szigetvári 4, Feitl 2, Vass 5, Hansen 2, Tolnai 9/3, Tóth D. -, Soós 2. Edző: Váradi Attila, Feigl Imre.

Hosszúra nyúlt, kalandos út után, késve érkezett meg Kecskemétre a Falco - egy autótűz miatt sokat állt a dugóban szombathelyi busz. Nem is sikerült ráhangolódni a meccsre, a gyenge kezdést pedig büntette a jó erőt képviselő, jó szerkezettel rendelkező házigazda, és a nagyszünetig komoly előnyre tett szert. Fordulás után már jobban játszott a Falco, de a KTE győzelmét nem fenyegette veszély.