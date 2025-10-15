1 órája
Ügyességi csapatbajnokság: nagyot ment a Zrínyi, jól teljesített az Oladi és a Bolyai is - eredmények, képek!
A 2025/2026-os tanév első országos döntője a hagyományoknak megfelelően az ügyességi csapatbajnokság volt, amit Nyíregyházán rendeztek meg. Az ügyességi csapatbajnokság országos döntőjében nagyot ment a Zrínyi, de jól teljesített az Oladi és a Bolyai is!
Diákolimpia, ügyességi csapatbajnokság, országos döntő: pályán a Zrínyi, az Oladi és a Bolyai.
Ügyességi csapatbajnokság - Zrínyi
A Zrínyi Ilona Általános Iskola három csapattal képviseltette magát az ország másik felén. A kislabdahajító csapat kezdte meg a zrínyisek versenyét: a diákok nagyon jó dobásokkal, a megyei eredményen 70 centit javítva a 6. helyen végeztek. Következett a távolugrás. A csapat koncentráltan versenyzett, jókat ugrott, kifejezetten szép mozgásokat láthattak a szülők, a szurkolók. A megyei eredményhez képest 17 centivel jobb átlagot teljesítettek a lányok, ami az országos dobogó második fokáig repítette őket. A nap csúcspontja, a döntő utolsó versenyszáma, a 10x200 méteres váltófutás volt - az elmúlt két évben rendre a Zrínyi volt a bajnok. Mindenki a szombathelyi csapatot akarta legyőzni - hiába! A Zrínyi ugyanis bomba formában versenyzett, 4:29,2-es idővel, új országos csúccsal (!) ismét bajnokságot nyert a szombathelyi csapat.
- Szeretném megköszönni a felkészülésben segítő minden kollégának a lojalitását, a szülők anyagi és lelki segítségét, a ZDSE anyagi támogatását, a vezetőségnek, Kata néni gazdasági vezetőnek, Zsuzsa néninek a hozzáállását, valamint jár a köszönet az összes testnevelőnek, és minden gyereknek, aki hozzájárult ehhez az eredményhez. Gratulálok a gyerekeknek, büszkék vagyunk rájuk! - összegzett Vadász Gábor testnevelő.
A 6. helyezett kislabdahajító csapat tagjai: Takács Virág, Babos Liza, Spitzer Enikő, Kocsis Kíra, Gaál Zoja.
Az ezüstérmes távolugró csapat tagjai: Szieber Alíz, Király Veronika, Gaál Zoja, Savanyó Fanni Flóra, Németh Szófia Karolina
Az országos bajnok 10x200 méteres váltófutó csapat tagjai: Zsirai Napsugár, Vencel Krisztián, Kiss Csenge, Horváth Balázs Botond, Laki Boglárka, Hári Richárd, Németh Szófia Karolina, Petneházi Ádám, Savanyó Fanni Flóra, Papp Zsombor.
Felkészítők: Gerlachfalvy Csilla, Hollósy Krisztina, Baumgartner Bálint, Vadász Gábor.
Ügyességi csapatbajnokság - Oladi
Az Oladi Általános Iskola történetében egyedülálló sikert ért el a fiú magasugró csapat az országos ügyességi csapatbajnokságon . igaz, a vármegyei döntő megnyerése után éremesélyesként állt rajthoz az országos döntőn. Az oladis fiúk a sérülések és betegsége ellenére kiválóan versenyeztek Nyíregyházán, végül a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
- Ilyen hatalmas sikert még nem ért el iskolánk országos atlétikai versenyen. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, keményen és kitartóan dolgoztak ezért az eredményért - méltatta tanítványait Cooper-Hollósy Ilona testnevelő.
A bronzérmes csapat tagjai: Csercsics Bálint, Ekbauer Ádám, Németh Noel, Horváth Bertalan, Mühl Márk.
Felkészítő: Cooper-Hollósy Ilona
Ügyességi csapatbajnokság - Bolyai
Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjai is kitettek magukért: ugyanis bronzémmel tért haza a 10x200 méteres váltófutó csapat!
A bronzérmes 10x200 méteres váltófutó csapat tagjai: Pásti Gréta, Farkas Ármin, Polgár Bianka, Hérincs Bence, Török Júlia, Kopácsi Martin, Koltay Dorka, Jankó Bulcsú, Biczó Nóra, Korn Dominik, Küllős Zara, Magyar-Ávár Csaba.
Felkészítők: Kuncz Árpád, Őri Gergely.