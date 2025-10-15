október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országos döntő

1 órája

Ügyességi csapatbajnokság: nagyot ment a Zrínyi, jól teljesített az Oladi és a Bolyai is - eredmények, képek!

Címkék#Zrínyi#sport#döntő#Oladi Általános Iskola

A 2025/2026-os tanév első országos döntője a hagyományoknak megfelelően az ügyességi csapatbajnokság volt, amit Nyíregyházán rendeztek meg. Az ügyességi csapatbajnokság országos döntőjében nagyot ment a Zrínyi, de jól teljesített az Oladi és a Bolyai is!

Vaol.hu

Diákolimpia, ügyességi csapatbajnokság, országos döntő: pályán a Zrínyi, az Oladi és a Bolyai.

Ügyességi csapatbajnokság
Ügyességi csapatbajnokság: a Zrínyi országos bajnok futócsapata.
Fotó: VN/Zrínyi

Ügyességi csapatbajnokság - Zrínyi

A Zrínyi Ilona Általános Iskola három csapattal képviseltette magát az ország másik felén. A kislabdahajító csapat kezdte meg a zrínyisek versenyét: a diákok nagyon jó dobásokkal, a megyei eredményen 70 centit javítva a 6. helyen végeztek. Következett a távolugrás. A csapat koncentráltan versenyzett, jókat ugrott, kifejezetten szép mozgásokat láthattak a szülők, a szurkolók. A megyei eredményhez képest 17 centivel jobb átlagot teljesítettek a lányok, ami az országos dobogó második fokáig repítette őket. A nap csúcspontja,  a döntő utolsó versenyszáma, a 10x200 méteres váltófutás volt - az elmúlt két évben rendre a Zrínyi volt a bajnok. Mindenki a szombathelyi csapatot akarta legyőzni - hiába! A Zrínyi ugyanis bomba formában versenyzett, 4:29,2-es idővel, új országos csúccsal (!) ismét bajnokságot nyert a szombathelyi csapat.

- Szeretném megköszönni a felkészülésben segítő minden kollégának a lojalitását, a szülők anyagi és lelki segítségét, a ZDSE anyagi támogatását, a vezetőségnek, Kata néni gazdasági vezetőnek, Zsuzsa néninek a hozzáállását, valamint jár a köszönet az összes testnevelőnek, és minden gyereknek, aki hozzájárult ehhez az eredményhez. Gratulálok a gyerekeknek, büszkék vagyunk rájuk! - összegzett Vadász Gábor testnevelő.

Ügyességi csapatbajnokság: nagyot ment a Zrínyi, jól teljesített az Oladi és a Bolyai is

A 6. helyezett kislabdahajító csapat tagjai: Takács Virág, Babos Liza, Spitzer Enikő, Kocsis Kíra, Gaál Zoja.

Az ezüstérmes távolugró csapat tagjai: Szieber Alíz, Király Veronika, Gaál Zoja, Savanyó Fanni Flóra, Németh Szófia Karolina 

Az országos bajnok 10x200 méteres váltófutó csapat tagjai: Zsirai Napsugár, Vencel Krisztián, Kiss Csenge, Horváth Balázs Botond, Laki Boglárka, Hári Richárd, Németh Szófia Karolina, Petneházi Ádám, Savanyó Fanni Flóra, Papp Zsombor.

Felkészítők: Gerlachfalvy Csilla,  Hollósy Krisztina, Baumgartner Bálint,  Vadász Gábor.

 

Ügyességi csapatbajnokság - Oladi

Az Oladi Általános Iskola történetében egyedülálló sikert ért el a fiú magasugró csapat az országos ügyességi csapatbajnokságon . igaz, a vármegyei döntő megnyerése után éremesélyesként állt rajthoz az országos döntőn. Az oladis fiúk a sérülések és betegsége ellenére kiválóan versenyeztek Nyíregyházán, végül a dobogó harmadik fokára állhattak fel.

- Ilyen hatalmas sikert még nem ért el iskolánk országos atlétikai versenyen. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, keményen és kitartóan dolgoztak ezért az eredményért - méltatta tanítványait Cooper-Hollósy Ilona testnevelő.

A bronzérmes  csapat tagjai: Csercsics Bálint, Ekbauer Ádám, Németh Noel, Horváth Bertalan, Mühl Márk.

Felkészítő: Cooper-Hollósy Ilona 

 

Ügyességi csapatbajnokság - Bolyai

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjai is kitettek magukért: ugyanis bronzémmel tért haza a 10x200 méteres váltófutó csapat!

A bronzérmes 10x200 méteres váltófutó csapat tagjai: Pásti Gréta, Farkas Ármin, Polgár Bianka, Hérincs Bence, Török Júlia, Kopácsi Martin, Koltay Dorka, Jankó Bulcsú, Biczó Nóra, Korn Dominik, Küllős Zara, Magyar-Ávár Csaba.

Felkészítők: Kuncz Árpád, Őri Gergely.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu