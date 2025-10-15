Ügyességi csapatbajnokság: nagyot ment a Zrínyi, jól teljesített az Oladi és a Bolyai is - eredmények, képek!

Diákolimpia, ügyességi csapatbajnokság, országos döntő: pályán a Zrínyi, az Oladi és a Bolyai.

Ügyességi csapatbajnokság: a Zrínyi országos bajnok futócsapata.

Fotó: VN/Zrínyi

Ügyességi csapatbajnokság - Zrínyi

A Zrínyi Ilona Általános Iskola három csapattal képviseltette magát az ország másik felén. A kislabdahajító csapat kezdte meg a zrínyisek versenyét: a diákok nagyon jó dobásokkal, a megyei eredményen 70 centit javítva a 6. helyen végeztek. Következett a távolugrás. A csapat koncentráltan versenyzett, jókat ugrott, kifejezetten szép mozgásokat láthattak a szülők, a szurkolók. A megyei eredményhez képest 17 centivel jobb átlagot teljesítettek a lányok, ami az országos dobogó második fokáig repítette őket. A nap csúcspontja, a döntő utolsó versenyszáma, a 10x200 méteres váltófutás volt - az elmúlt két évben rendre a Zrínyi volt a bajnok. Mindenki a szombathelyi csapatot akarta legyőzni - hiába! A Zrínyi ugyanis bomba formában versenyzett, 4:29,2-es idővel, új országos csúccsal (!) ismét bajnokságot nyert a szombathelyi csapat.

- Szeretném megköszönni a felkészülésben segítő minden kollégának a lojalitását, a szülők anyagi és lelki segítségét, a ZDSE anyagi támogatását, a vezetőségnek, Kata néni gazdasági vezetőnek, Zsuzsa néninek a hozzáállását, valamint jár a köszönet az összes testnevelőnek, és minden gyereknek, aki hozzájárult ehhez az eredményhez. Gratulálok a gyerekeknek, büszkék vagyunk rájuk! - összegzett Vadász Gábor testnevelő.