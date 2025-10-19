október 19., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Haladás: Jancsó András gólt lőtt Király Gábornak

Címkék#szombathely#Újpest#Haladás

A labdarúgó NB III Észak-nyugati-csoportjának 12. fordulójában a Haladás 1-1-ra végzett az Újpest II-vel.

Pum András
Haladás: Jancsó András gólt lőtt Király Gábornak

Forrás: Szendi Péter

A szombathelyi csapatból sérülés miatt Tarján Patrik, Hári Kevin és Pruska Dániel hiányzott. A vasiak ősszel valamennyi pontjukat idegenben szerezték – az összes hazai meccsüket elveszítették. Az utolsó előtti Haladás számára  létkérdés volt a sereghajtó Újpest II ellen a három pont begyűjtése. Az újpesi együttesben nem szerepelt NB I-es visszajátszó.

Ehhez képest már az első percben vezethettek volna az újpestiek: jobb oldali beadás után Tóth Ákos 10 méteres bal sarokra tartó fejesét tolta bravúrral szögletre Horváth Alex. Valamivel a vasiak birtokolták többet a labdát, de csak egy-két beadás jelentett némi veszélyt a kapu előtt. Aztán a 13. percben Moharos egy szép csel után jobbról, 11 méterről lőtt, de Király Gábor bravúrral védett. Természetesen az Újpest II kapusa csak névrokona a Haladás 108-szoros válogatott kapusának. Mezőnyben gyűrték egymást a felek, a lila-fehérek védekezésre rendezkedtek be, a szombathelyiek birtokolták többet a labdát.A tizenhatosig el is jutottak a hazaiak, ám ott elfogyott a tudomány. A 30. percben Moharos–Jancsó adogatás végén Fehérhez került a labda, a csatár 15 méterről a jobb sarok mellé lőtt. Nem sok minden történt a pályán, alacsony színvonalú játékot láthattak a szurkolók.

Haladás–Újpest FC II 1-1

Fotók: Szendi Péter

Szünet után a 49. percben Tóth Máté rossz ütemben csúszott oda az egyik újpesti játékosnak a vendégek tizenhatosánál: a játékvezető piros lapott adott a Haladás középpályásának. Túl szigorú ítélet volt. Amásik oldalon Tóth Ákost döngölte a földbe a tizenhatoson belül Balogh – szerencsére következmény nélkül. Az emberelőnyben futballozó Újpest II. átvette az irányítást, most a Haladás állt kicsit vissza. A 72. percben viszont Horváth Arnold 14 méterről leadott lövést tolta szögletre Király. Két perc múlva a bevetődő Füzi lőtt mellé nagy hekyzetből, négy méterről. A 79. percben szép hazai akció végén Jancsóhoz került a labda, a középpályás 18 méterről kilőtte a hosszú, bal sarkot (1-0).  A 88. percben Pljesovszki 18 méteres, középre tartó lövését védte Király. Egy perc múlva Tóth Ákos 11 méteres lövését védte bravúrral Horváth Alex. A 93. percben Simon Krisztián tört be a jobb oldalon a tizenhatoson belülre, majd 11 méterről  kilőtte a jobb felső sarkot (1-1).

A Haladás nagyot harcolt, győzelmet érdemelt volna.

Haladás–Újpest FC II 1-1 (0-0).  Szombathely, 400 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Erni.

Haladás: Horváth Alex – Dezamits, Kozári, Balogh, Szakály – Moharos (Juhász, 70.),  Jancsó, Tóth M., Bene (Pljesovszki, 87.) – Fehér (Füzi, 70.), Gajdos (Horváth Arnold, 53.). Megbízott vezetőedző: Simon Ádám.

Gólszerző: Jancsó (79.)., illetve Simon K. (90+3). Kiállítva: Tóth M. (49.).

