Haladás: Jancsó András gólt lőtt Király Gábornak

A szombathelyi csapatból sérülés miatt Tarján Patrik, Hári Kevin és Pruska Dániel hiányzott. A vasiak ősszel valamennyi pontjukat idegenben szerezték – az összes hazai meccsüket elveszítették. Az utolsó előtti Haladás számára létkérdés volt a sereghajtó Újpest II ellen a három pont begyűjtése. Az újpesi együttesben nem szerepelt NB I-es visszajátszó.

A labdarúgó NB III Észak-nyugati-csoportjának 12. fordulójában a Haladás 1-1-ra végzett az Újpest II-vel.

Forrás: Szendi Péter

Ehhez képest már az első percben vezethettek volna az újpestiek: jobb oldali beadás után Tóth Ákos 10 méteres bal sarokra tartó fejesét tolta bravúrral szögletre Horváth Alex. Valamivel a vasiak birtokolták többet a labdát, de csak egy-két beadás jelentett némi veszélyt a kapu előtt. Aztán a 13. percben Moharos egy szép csel után jobbról, 11 méterről lőtt, de Király Gábor bravúrral védett. Természetesen az Újpest II kapusa csak névrokona a Haladás 108-szoros válogatott kapusának. Mezőnyben gyűrték egymást a felek, a lila-fehérek védekezésre rendezkedtek be, a szombathelyiek birtokolták többet a labdát.A tizenhatosig el is jutottak a hazaiak, ám ott elfogyott a tudomány. A 30. percben Moharos–Jancsó adogatás végén Fehérhez került a labda, a csatár 15 méterről a jobb sarok mellé lőtt. Nem sok minden történt a pályán, alacsony színvonalú játékot láthattak a szurkolók.