október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ultrabalaton

24 perce

Ultrabalaton: Bazsó Tibor újabb elképesztő teljesítménye

Címkék#sport#ultrabalaton#teljesítmény

A szombathelyi Bazsó Tibor hetedszer is körbe futotta a Balatont. Ezúttal a Privát Ultrabalatont teljesítette.

Pum András

A szombathelyi Bazsó Tibor - aki már hatszor futotta körbe az NN Ultrabalaton távját - most a Privát Ultrabalaton teljesítésére szerzett indulási jogot. A táv korábban volt 211, 216 és 221 kilométer is - most 211 kilométert kellett teljesítenie Bazsónak.  A privát Ultrabalaton egy évben csak nyolc alkalommal, nyolc szombaton teljesíthető és mindig csak egy futó indulhat el az adott napon a Balaton körül egy jeladóval felszerelve amit a teljesítés közben online lehet követni. Nincsenek futó társak, nincsenek frissítő pontok - csak a futó és kísérői. Tibit a tavalyi kísérői -Vásárhelyi Éva, Csonka Tamás, Galavits Patrik - kísérték, frissítették most is remekül. A szintidő 31 óra volt - ennyi idő állt rendelkezésre, hogy körbe érjen a futó a Balaton körül. Reggel 7 órakor Balatonfüredről elindulva Tibinek a hirtelen jött meleg idő ellenére 25:43 perc alatt sikerült körbe érni a Balatont - a cél szintén Balatonfüred volt.

Ultrabalaton
Bazsó Tibor (sárgában) teljesítette a Privát Ultrabalatont. Segítői (balról): Galavits Patrik, Vásárhelyi Éva, Csonka Tamás 
Fotó: VN/Csonka Tamás

A negyedik legjobb idejű Ultrabalaton versenye volt a mostani

- Ez a mostani futásom 1 óra 55 perccel lett hosszabb, mint a tavalyi egyéni csúcsom – és mégis, ez lett a negyedik legjobb időm a hét teljesítés közül. - mondta Bazsó Tibor. - De talán most nem is ezek a számok a legfontosabbak. Visszatérni egy hosszabb sérülés után, bizonytalanságokkal tele. Nagyon akarni, mégis óvatosnak lenni. Megküzdeni a meleggel, ami eddig számomra ismeretlen volt, és mégis: nem feladni, célba érkezni! Tapasztalni. Tanulni. Hálásnak lenni. Hatalmas köszönet az NN Ultrabalatonnak a lehetőségért, hogy elindulhattam a PUB körön! És köszönöm mindenkinek a segítséget, a szurkolást, a támogatást és a biztatást! Különösen Vásárhelyi Évának Csonka Tominak Galavits Patriknak akik már kétszer is végigkísértek a Balaton körül – nem is tudom, hogyan lehetnék elég hálás érte!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu