Ultrabalaton: Bazsó Tibor újabb elképesztő teljesítménye

A szombathelyi Bazsó Tibor - aki már hatszor futotta körbe az NN Ultrabalaton távját - most a Privát Ultrabalaton teljesítésére szerzett indulási jogot. A táv korábban volt 211, 216 és 221 kilométer is - most 211 kilométert kellett teljesítenie Bazsónak. A privát Ultrabalaton egy évben csak nyolc alkalommal, nyolc szombaton teljesíthető és mindig csak egy futó indulhat el az adott napon a Balaton körül egy jeladóval felszerelve amit a teljesítés közben online lehet követni. Nincsenek futó társak, nincsenek frissítő pontok - csak a futó és kísérői. Tibit a tavalyi kísérői -Vásárhelyi Éva, Csonka Tamás, Galavits Patrik - kísérték, frissítették most is remekül. A szintidő 31 óra volt - ennyi idő állt rendelkezésre, hogy körbe érjen a futó a Balaton körül. Reggel 7 órakor Balatonfüredről elindulva Tibinek a hirtelen jött meleg idő ellenére 25:43 perc alatt sikerült körbe érni a Balatont - a cél szintén Balatonfüred volt.

Bazsó Tibor (sárgában) teljesítette a Privát Ultrabalatont. Segítői (balról): Galavits Patrik, Vásárhelyi Éva, Csonka Tamás

Fotó: VN/Csonka Tamás

A negyedik legjobb idejű Ultrabalaton versenye volt a mostani

- Ez a mostani futásom 1 óra 55 perccel lett hosszabb, mint a tavalyi egyéni csúcsom – és mégis, ez lett a negyedik legjobb időm a hét teljesítés közül. - mondta Bazsó Tibor. - De talán most nem is ezek a számok a legfontosabbak. Visszatérni egy hosszabb sérülés után, bizonytalanságokkal tele. Nagyon akarni, mégis óvatosnak lenni. Megküzdeni a meleggel, ami eddig számomra ismeretlen volt, és mégis: nem feladni, célba érkezni! Tapasztalni. Tanulni. Hálásnak lenni. Hatalmas köszönet az NN Ultrabalatonnak a lehetőségért, hogy elindulhattam a PUB körön! És köszönöm mindenkinek a segítséget, a szurkolást, a támogatást és a biztatást! Különösen Vásárhelyi Évának Csonka Tominak Galavits Patriknak akik már kétszer is végigkísértek a Balaton körül – nem is tudom, hogyan lehetnék elég hálás érte!