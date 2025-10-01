Szombathelyen a válogatott!

Két mérkőzést vív Szombathelyen a magyar férfi kosárlabda-válogatott - egyet novemberben, egyet februárban.

Szombathelyen lép pályára a magyar férfi kosárlabda-válogatott.

Fotó: Cseh Gábor

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökségi ülésén az a döntés születet, hogy Szombathelyen, az Aréna Savariában vívja a férfi kosárlabda-válogatottu a Finnország és a Franciaország elleni világbajnoki selejtezőket.

Pályán a válogatott - menetrend

2025. november 28., péntek (Szombathely, Aréna Savaria: Magyarország - Finnország

2026. február 27., péntek (Szombathely, Aréna Savaria): Magyarország - Franciaország