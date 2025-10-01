Kosárlabda
1 órája
Szombathelyen a válogatott!
Két mérkőzést vív Szombathelyen a magyar férfi kosárlabda-válogatott. Válogatott: két meccs az Aréna Savariában!
Két mérkőzést vív Szombathelyen a magyar férfi kosárlabda-válogatott - egyet novemberben, egyet februárban.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökségi ülésén az a döntés születet, hogy Szombathelyen, az Aréna Savariában vívja a férfi kosárlabda-válogatottu a Finnország és a Franciaország elleni világbajnoki selejtezőket.
Pályán a válogatott - menetrend
2025. november 28., péntek (Szombathely, Aréna Savaria: Magyarország - Finnország
2026. február 27., péntek (Szombathely, Aréna Savaria): Magyarország - Franciaország
A júliusi, Belgium elleni találkozó helyszíne később dől el.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre