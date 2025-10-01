október 1., szerda

Kosárlabda

Szombathelyen a válogatott!

Két mérkőzést vív Szombathelyen a magyar férfi kosárlabda-válogatott.

Két mérkőzést vív Szombathelyen a magyar férfi kosárlabda-válogatott - egyet novemberben, egyet februárban.

Szombathelyen lép pályára a magyar férfi kosárlabda-válogatott.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökségi ülésén az a döntés születet, hogy Szombathelyen, az Aréna Savariában vívja a férfi kosárlabda-válogatottu a Finnország és a Franciaország elleni világbajnoki selejtezőket.

Pályán a válogatott - menetrend

2025. november 28., péntek (Szombathely, Aréna Savaria: Magyarország - Finnország

2026. február 27., péntek (Szombathely, Aréna Savaria): Magyarország - Franciaország

A júliusi, Belgium elleni találkozó helyszíne később dől el.

 

 

