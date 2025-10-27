Boldog szülinapot Varga Barnabás!

A Ferencváros és a labdarúgó-válogatott szentpéterfai futballistája, Varga Barnabás a 31. születésnapját ünnepelte a napokban!

Varga Barnabás - 31 éves lett!

Fotó: NS/Dömötör Csaba

Szombaton töltötte be 31. életévét a Ferencváros és a magyar labdarúgó-válogatott első számú csatára, Varga Barnabás. A szentpéterfai futballistát meglepték csapattársai az edzésen, "díszsorfalat" álltak neki, majd miközben átfutott játékostársai között, mindenkitől kapott egy baráti "tockost" - szerencsére sérülés nélkül megúszta az ünneplést!

Varga Barnabás: gólok, gólok és gólok!

A kacskaringós, de roppant tartalmas pályafutást maga mögött tudó Varga Barnabás csupán 26 évesen mutatkozott be az NB I.-ben - Szombathelyen nem fedezték fel a tehetségét.... Azóta már kétszeres magyar gólkirálynak, kétszeres magyar bajnoknak, 26-szoros válogatottnak vallhatja magát. Harmadik szezonját tapossa az ország legnépszerűbb csapatában, a Ferencvárosban: zöld-fehér mezben 103 tétmeccsen 66 gólt, 19 gólpasszt jegyzett.

Az idei szezonban 19 tétmérkőzésen 16 találatnál tart - nyolc góljával vezeti az NB I.-es góllövőlistát. Ontja a gólokat a hazai és a nemzetközi porondon, Fradi- és válogatott-mezben.

Felmerül a kérdés az emberben: vajon most hol tartana Varga Barnabás, ha szombathelyi utánpótlásedző látnak benne némi fantáziát, és nem 26 évesen játssza le első NB I.-es meccsét?