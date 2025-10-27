október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

Boldog szülinapot Varga Barnabás!

Címkék#születésnap#Varga Barnabás#foci

A napokban ünnepelte születésnapját a Ferencváros és a magyar labdarúgó-válogatott szentpéterfai sztárja. Varga Barnabás: 31!

Vaol.hu

 A Ferencváros és a labdarúgó-válogatott szentpéterfai futballistája, Varga Barnabás a 31. születésnapját ünnepelte a napokban!

Varga Barnabás
Varga Barnabás - 31 éves lett!
Fotó: NS/Dömötör Csaba

Szombaton töltötte be 31. életévét a Ferencváros és a magyar labdarúgó-válogatott első számú csatára, Varga Barnabás. A szentpéterfai futballistát meglepték csapattársai az edzésen, "díszsorfalat" álltak neki, majd miközben átfutott játékostársai között, mindenkitől kapott egy baráti "tockost" - szerencsére sérülés nélkül megúszta az ünneplést!

Varga Barnabás: gólok, gólok és gólok!

A kacskaringós, de roppant tartalmas pályafutást maga mögött tudó Varga Barnabás csupán 26 évesen mutatkozott be az NB I.-ben - Szombathelyen nem fedezték fel a tehetségét.... Azóta már kétszeres magyar gólkirálynak, kétszeres magyar bajnoknak, 26-szoros válogatottnak vallhatja magát. Harmadik szezonját tapossa az ország legnépszerűbb csapatában, a Ferencvárosban: zöld-fehér mezben 103 tétmeccsen 66 gólt, 19 gólpasszt jegyzett.

Az idei szezonban 19 tétmérkőzésen 16 találatnál tart - nyolc góljával vezeti az NB I.-es góllövőlistát. Ontja a gólokat a hazai és a nemzetközi porondon, Fradi- és válogatott-mezben.

Felmerül a kérdés az emberben: vajon most hol tartana Varga Barnabás, ha szombathelyi utánpótlásedző látnak benne némi fantáziát, és nem 26 évesen játssza le első NB I.-es meccsét?

És még egy érdekesség: Varga Barnabás egy napon született a Liverpool és a magyar labdarúgó-válogatott klasszisával, Szoboszlai Dominikkal - aki szombaton a 25. születésnapját ünnepelte! A két futballista pedig köztudottan jó, baráti viszonyban van egymással.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu