Keményen kiosztotta egykori edzője Varga Barnabást

A történetet október ötödikéig kell visszavezetni, amikor a Fizz Liga 9. fordulójában Ferencváros-Paks mérkőzést rendeztek, ami 2-2-es döntetlennel ért véget. Mint ismeretes, a két klub elöljárói, edzői az utóbbi időben előszeretettel tesznek megjegyzést a másik csapatra, ha alkalmuk van rá. És mi tud jobb alkalmat adni minderre, mint egy egymás elleni meccs, ami ráadásul parázs végkimenetellel zárult? Ugyanis a vendég tolnaiak egy hosszabbításban értékesített büntetővel egyenlítettek. A lefújást követően Varga Barnabás sem kertelt mérkőzés utáni nyilatkozatában.

Varga Barnabás a Ferencváros és a magyar válogatott elsőszámú gólfelelőse

Forrás: Nemzeti Sport / Tumbász Hédi

Félig üres a pohár. Szerintem győzelmet érdemeltünk volna, bár sok futballt ma sem láttunk a pályán, de a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk.

- kezdte az M4 Sport-nak adott nyilatkozatában Varga Barnabás. A szentpéterfai kötődésű magyar válogatott támadó ezután külön megemlítette egykori csapattársát, Lenzsér Bencét, majd részletezte a tizenegyesszituációt, de kitért a játékvezetésre és a tolnaiak deffenzív futballjára is. A teljes mérkőzés utáni nyilatkozatát ITT nézheted meg!

Kiosztotta Bognár György Varga Barnabást

Ugyan nem közvetlenül egyből, de azért nem maradt el a válasz sem. Bognár György október 23-án Pro urbe díjat kapott Pakson, ennek apropóján a napokban adott hosszú interjút a városi rádiónak, a Paks FM-nek. A beszélgetés során szóba került Varga Barnabás és persze az ominózus nyilatkozata is. A Paks edzője pedig nem maradt adós a visszaszúrással:

Hát, én azt hiszem, nagyon hamar fradista lett a Barna. Több intelligenciát vitt magával innen, mint ami megmaradt. Szerintem hatott rá az az öltözői hangulat vagy a klubban lévő légkör, ami kialakul a Pakssal szemben, mert ugye nem tudnak velünk mit kezdeni

– fogalmazott Bognár György rá jellemzően meglehetősen határozottan, majd még hozzátette:

– Az utóbbi években sem nagyon tudtak megverni, szerintem ötből négyszer mi voltunk sikeresek, és ugye ott van a két kupagyőzelem is. Nem tudnak velünk mit kezdeni, és elkeseredésében átvette ezt a stílust, ami ott a klubnál belül van. De hát ez számunkra megmosolyogtató, és így is fogjuk fel - mondta.