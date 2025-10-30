október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem kertelt

24 perce

Keményen kiosztotta egykori edzője Varga Barnabást

Címkék#Bognár György#Varga Barnabás#edző

Bognár György nem kertelt, nem fogta vissza magát, amikor szóba került egykori játékosa ominózus nyilatkozata.

Vaol.hu

A történetet október ötödikéig kell visszavezetni, amikor a Fizz Liga 9. fordulójában Ferencváros-Paks mérkőzést rendeztek, ami 2-2-es döntetlennel ért véget. Mint ismeretes, a két klub elöljárói, edzői az utóbbi időben előszeretettel tesznek megjegyzést a másik csapatra, ha alkalmuk van rá. És mi tud jobb alkalmat adni minderre, mint egy egymás elleni meccs, ami ráadásul parázs végkimenetellel zárult? Ugyanis a vendég tolnaiak egy hosszabbításban értékesített büntetővel egyenlítettek. A lefújást követően Varga Barnabás sem kertelt mérkőzés utáni nyilatkozatában. 

Varga Barnabás
Varga Barnabás a Ferencváros és a magyar válogatott elsőszámú gólfelelőse
Forrás: Nemzeti Sport / Tumbász Hédi

Félig üres a pohár. Szerintem győzelmet érdemeltünk volna, bár sok futballt ma sem láttunk a pályán, de a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk.

- kezdte az M4 Sport-nak adott nyilatkozatában Varga Barnabás. A szentpéterfai kötődésű magyar válogatott támadó ezután külön megemlítette egykori csapattársát, Lenzsér Bencét, majd részletezte a tizenegyesszituációt, de kitért a játékvezetésre és a tolnaiak deffenzív futballjára is. A teljes mérkőzés utáni nyilatkozatát ITT nézheted meg!

Kiosztotta Bognár György Varga Barnabást

Ugyan nem közvetlenül egyből, de azért nem maradt el a válasz sem. Bognár György október 23-án Pro urbe díjat kapott Pakson, ennek apropóján a napokban adott hosszú interjút a városi rádiónak, a Paks FM-nek. A beszélgetés során szóba került Varga Barnabás és persze az ominózus nyilatkozata is. A Paks edzője pedig nem maradt adós a visszaszúrással:

Hát, én azt hiszem, nagyon hamar fradista lett a Barna. Több intelligenciát vitt magával innen, mint ami megmaradt. Szerintem hatott rá az az öltözői hangulat vagy a klubban lévő légkör, ami kialakul a Pakssal szemben, mert ugye nem tudnak velünk mit kezdeni

– fogalmazott Bognár György rá jellemzően meglehetősen határozottan, majd még hozzátette:

Az utóbbi években sem nagyon tudtak megverni, szerintem ötből négyszer mi voltunk sikeresek, és ugye ott van a két kupagyőzelem is. Nem tudnak velünk mit kezdeni, és elkeseredésében átvette ezt a stílust, ami ott a klubnál belül van. De hát ez számunkra megmosolyogtató, és így is fogjuk fel - mondta. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu