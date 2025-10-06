Varga Barnabás: 100 meccs - elképesztő statisztika!

Varga Barnabás: 100 meccs, 63 gól!

Varga Barnabás

Fotó: Ladóczki Balázs

Varga Barnabás - a Ferencváros gólvágója

Komoly jubileumhoz érkezett vasárnap Varga Barnabás, a Ferencváros NB I.-es labdarúgócsapatának szentpéterfai csatára: az NB I. 9. fordulójában ugyanis lejátszotta 100. mérkőzését a Fradiban – és „mellékesen” megszerezte 63. gólját (Ferencváros–Paks 2-2).

A válogatott első számú – és nélkülözhetetlennek tűnő – középcsatára 2023 júliusában igazolt Paksról az FTC-hez, amelynek szerelésében eddig a 63 gólja mellett kiosztott 19 gólpasszt, továbbá nyert két bajnoki címet, egy gólkirályi címet (a számtalan egyéni elismerése mellett).

Kilenc forduló után Varga hat találatával vezeti az NB I. góllövőlistáját – csapattársával, Gruber Zsomborral együtt. És rohamléptekben halad, hogy a 2022/2023-as (26 gól/Paks), valamint a 2023/2024-es (20 gól/FTC) szezon után harmadszor is begyűjtse a gólkirályi címet.

Az is beszédes, hogy a Fradi-szurkolók augusztusban és szeptemberben is Vargát választották a hónap legjobb FTC-játékosának.

Balról Varga Barnabás, szeptember hónap legjobb Ferencváros-játékosa.

Fotó: VN/fradi.hu

Magyarország-Örményország - Varga Barnabás nélkül

Az október végén 31 életévét betöltő, 25-szörös válogatott csatárra nemzetközi szinten sincs ellenszer, az európai kupaporondon 31 mérkőzést vívott eddig a Ferencvárossal, 23 gólnál tart, amihez hét gólpassz is társul. Az előző nágy válogatott meccsén pedig öt gólt szerezett!

Ezért is óriási érvágás, hogy eltiltás miatt nem játszhat szombaton (18.00) a Magyarország-Örményország világbajnoki selejtezőn. Márpedig fontos meccs vár a magyar nemzeti csapatra: ha oda akar érni a pótselejtezőt érő második helyre a csoportban, akkor Örmányország ellen nem veszíthet pontot - vagyis a kötelető ngyőzelemért lép pályára a Puskás Arénában! Varga nélkül...



