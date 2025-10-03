október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Természetesen ismét Varga Barnabás! (videó)

Címkék#szentpéterfai#győzelem#Varga Barnabás#Ferencváros

A Ferencváros szentpéterfai csatára, Varga Barnabás gólja győzelmet ért a belga Genk ellen a labdarúgó Európa-ligában. Varga Barnabás ontja a gólokat!

Tóth Gábor

Ferencváros: Varga Barnabás szállította győzelmet Belgiumban (is)!

Varga Barnabás
Varga Barnabás
Fotó: Tumbász Hédi

 

Varga Barnabás - és a gólok

Ki más? Természetesen Varga Barnabás! A Ferencváros szentpéterfai futballistája futószalagon szállítja a gólokat -s em a hazai porondon, sem a nemzetközi hadszíntéren nem lehet megállítani.

Varga Barnabás gólja videón! Kattintson ide>>

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második körében ugyanis a Ferencváros 1-0-ra győzött belga Genk otthonában csütörtökön este. Varga Barnabás az első félidő végén fejjel vette be a belgák kapuját - majd a második félidő elején tizenegyest hibázott, aminek szerencsére nem volt jelentősége.

 Ez nemzetközi szinten is magasan jegyzett teljesítmény. Ilyenkor felmerül a kérdés: vajon a Fradi meddig tudja megtartani az NB I.-en láthatóan már régen túllépő támadót, mi lesz Varga sorsa a téli átigazolási időszakban? És természetesen azon is el lehet gondolkodni, hogy vajon hol tartana Varga Barnabás karrierje, ha a szombathelyi utánpótlásedzők felfedezik a tehetségét..

.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu