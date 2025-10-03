Természetesen ismét Varga Barnabás! (videó)

Ferencváros: Varga Barnabás szállította győzelmet Belgiumban (is)!

Varga Barnabás

Fotó: Tumbász Hédi

Varga Barnabás - és a gólok

Ki más? Természetesen Varga Barnabás! A Ferencváros szentpéterfai futballistája futószalagon szállítja a gólokat -s em a hazai porondon, sem a nemzetközi hadszíntéren nem lehet megállítani.

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második körében ugyanis a Ferencváros 1-0-ra győzött belga Genk otthonában csütörtökön este. Varga Barnabás az első félidő végén fejjel vette be a belgák kapuját - majd a második félidő elején tizenegyest hibázott, aminek szerencsére nem volt jelentősége.

A 31 éves, 25-szörös válogatott csatárra nemzetközi szinten sincs ellenszer, az európai kupaporondon 31 mérkőzésén a 23. gólját szerezte, amihez hét gólpassz is társul.

Az NB I.-ben nyolc forduló után öt gólnál jár.

Az előző három válogatott meccsén négy gólt szerzett.

Ez nemzetközi szinten is magasan jegyzett teljesítmény. Ilyenkor felmerül a kérdés: vajon a Fradi meddig tudja megtartani az NB I.-en láthatóan már régen túllépő támadót, mi lesz Varga sorsa a téli átigazolási időszakban? És természetesen azon is el lehet gondolkodni, hogy vajon hol tartana Varga Barnabás karrierje, ha a szombathelyi utánpótlásedzők felfedezik a tehetségét..

