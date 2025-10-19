október 19., vasárnap

Mennyit is ér pontosan Varga Barnabás, Schäfer András, Szoboszlai Dominik?

A futballpiac pénzügyi részére szakosodott szakportál, a transfermarkt a napokban frissítette adatait. Kiderült, hogy mennyit is ér pontosan Varga Barnabás, Schäfer András, vagy éppen Szoboszlai Dominik.?

Elől Varga Barnabás, mögötte a magyar labdarúgó-válogatott.

Fotó: Dömötör Csaba

A Vas vármegyét is megjárt Ferencváros az Európa-liga főtábláján szerepel, a magyar labdarúgó-válogatott sikeres meccseket tudhat maga mögött, több magyar futballista is magasan jegyzet bajnokságban rúgja a labdát - egyre jobban megy fel a magyar labdarúgók értéke. De vajon mennyit ér pontosan a szentpéterfai Varga Barnabás, a szombathelyi Schäfer András, vagy éppen a Liverpool klasszisa,  Szoboszlai Dominik?

Varga Barnabás
Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás - két értékes futballista!
Fotó: Dömötör Csaba

Varga Barnabás

A futballpiac pénzügyi részére szakosodott elismert szakportál, a transfermarkt a napokban frissítette adatait - több magyar futballista értéke is változott. A magyar NB I. jelenlegi legértékesebb játékosa, az FTC mindössze 19 éves, hétszeres válogatott középpályása Tóth Alex, akinek az árát 5 milló euróban határozza meg a szakportál (aki egyébként májusban még "csak" 2,5 millió eurót ért). A Ferencváros szentpéterfai futballistája, a kiváló formának örvendő Varga Barnabás is ott van a honi első osztály legértékesebb futballistái között - a maga 2,5 millió eurós értékével. Varga Barnabás október végén lesz 31 éves, rutinos futballista, kulcsembere a válogatottnak és a Fradinak is. Hosszú ideje stabilan teljesít, gólerősen futballozik, a megbízható csatárok közé tartozik nemzetközi "hadszíntéren" is. Éppen ezért minden átigazolási időszakban felbukkan a neve a különböző portálokon - hiszen az árát egy európai középcsapat is ki tudja fizetni. Most nyáron arról szóltak a hírek, hogy az olasz élvonalból érdeklődik iránta a Cagliari, a Cremonese, az Udinese és a Napoli. Továbbá az Egyesült Arab Emírségekbeli Al Jazira érdeklődésről is lehetett olvasni. Varga azonban maradt a Fradiban - és ontja tovább a gólokat.

Schäfer András

A szombathelyi Schäfer András negyedik szezonját tapossa a német élvonalbeli Union Berlin gárdájánál. A még mindig csak 26 éves, 39-szeres válogatott Schäfer értékét 5 millió euróra taksálja a transfermarkt.

Szoboszlai Dominik

A magyar labdarúgó-válogatott legutóbbi játékoskeretének az összértéke 177,5 millió euró. Ennek a tételnek a jelentős részét persze a Liverpool klasszisa, Szoboszlai Dominik teszi ki a maga 85 millió eurós értékével. Őt követi a "rangsorban" Kezkez Milos (Liverpool/45 millió euró), és Sallai Roland (Gatasaray/10 millió euró).

Elképesztő összegekről beszélünk...

 

