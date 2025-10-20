Hatalmas balhé után Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba az Újpest-Fradi derbin - fotó, videó

Mint az ismeretes az NB I. hétvégi fordulójában rendezték a hazai labdarúgás legnagyobb derbijét, az Újpest-Fradit, amely végül pontosztozkodással ért véget (1-1). De ahogy az többnyire lenni szokott, nem múlt el balhé nélkül ez az örökrangadó sem. Az utolsó percekben a zöld-fehérek kapusa, Gróf Dávid annyira igyekezett begyűjteni egy labdát a kapu mögül, hogy sietségében feldöntött egy labdaszedő fiút, a szituáció után pedig nagy lökdösődés alakult ki a játékosok között, Gróf kapust pedig kiállította a játékvezető. Mivel a Fradinak már nem maradt több cseréje, ezért a magyar válogatott szentpéterfai kötődésű támadója, Varga Barnabás kényszerült arra, hogy kapuskesztyűt húzzon és tőle szokatlan módon ezúttal ne az ellenfél kapuja, hanem a sajátja előtt bizonyítson. Gróf Dávid egyébként azóta szinte minden platformon elnézést kért cselekedetéért a labdaszedő fiútól, és ezt személyesen is megtenné, ha elfogadja tőle.

Varga Barnabás kapusként is debütált

Forrás: m4sport.hu

Varga Barnabás kapusként is debütált

Természetesen a szokatlan helyezetet a válogatottbeli csapattársak sem hagyták szó nélkül. Szappanos Péter, a magyar válogatott egyik hálóőre az m4sport.hu bejegyzése alá annyit kommentelt viccesen:

Mi melóm van ebben...

- fogalmazott Szappanos Péter.

Varga Barnabást a legutóbbi válogatott meccs után Szoboszlai Dominik zrikálta