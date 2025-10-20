Vármegyei I.: először kapott ki a Haladás! - fotók

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: a Sárvár elverte az eddig veretlen Haladást, a szombathelyi gárda le is csúszott a dobogó második fokára; ötöt rúgott csákányban a Vép; legyőzte a Király a Gotthárdot és a tabella élére állt!

Vármegyei I.: Söpte-Lukácsháza 2-0.

Fotó: Unger Tamás

Vármegyei I. - eredmények

Király SE–Szentgotthárdi VSE 3–0 (1–0). Szombathely, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pintér B.

Király: Kovács Á. – Takács, Bodor (Kudron), Szabó B. (Karvalics), Németh G., Czöndör (Hegyi), László (Bakucz D.), Horváth D., Halmosi (Nagy Á.), Schimmer, Németh M. Edző: Hegyi László.

Szentgotthárd: Dömötör – Sipos (Kolozsvári), Muzsi (Takács), Horváth M., Laczó B. (Gécsek), Horváth D. (Tulok), Mesics - Leiner (Laczó P.), Dancsecz, Sulics, Bedi, Gyécsek. Edző: Heiter László.

Gólszerzők: Hegyi, Czöndör, László.

A hazai játékosok nagyon jól álltak hozzá a mérkőzéshez, és egy nagyon jó iramú meccset játszottak a Szentgotthárd ellen – a gólokat pedig a Király szerezte.

Celldömölki VSE-Vulkánfürdő–Körmendi FC 0–0. Celldömölk. Jv.: Mórocz Gy.

CVSE: Enyingi – Göntér, Marsai, Horváth D. (Büki), Zsoldos, Bakonyi, Horváth E., Borbács, Takács, Czinder, Présing. Edző: Manganelli Zsolt,

Körmend: Pataki – Pálmai, Kelemen, Likerecz, Szijjártó Ár. (Markó), Szijjártó Áb., Kovács K. (Zancsics), Vígh, Pálla (Stieber), Szemes, Nagy B. Edző: Takács Gábor.

Az előző hetekhez hasonlóan most is sok hiányzóval várta a mérkőzést a hazai csapat, ennek ellenére győzelmi reményekkel lépett pályára. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, kevés helyzettel, egy-egy nagy lehetőséggel mindkét oldalon. A második félidőben aztán rákapcsolt a Cell, jöttek a helyzetek is, de nem sikerült gólt szerezni – így meg kellett elégednie az egy ponttal.

Csákánydoroszló KSE–Vép VSE 1–5 (1–4). Csákánydoroszló, 100 néző. Jv.: Imre B.

Csákánydoroszló: Biró – Danyi (Bálint), Czirók (Márton), Makai, Dudás, Horváth D., Düh (Németh L.), Németh K. (Németh B.), Kovács B., Sárközi, Urbán. Edző: Marton Róbert.

Vép: Bezdi B. – Vass, Németh Á., Péter (Farkas G.), Bátori-Tóth (Kalmár), Bezdi Sz., Vilics, Illés, Tama G., Balikó (Takács Á.), Takács M. Edző: Gombás Péter.

Gólszerzők: Urbán, ill. Tama G., Vilics, Balikó, Takács M., Bátori-Tóth.