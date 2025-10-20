49 perce
Vármegyei I.: először kapott ki a Haladás! - fotók
A 9. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei I.: Sárváron vesztette el veretlenségét a Haladás.
Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: a Sárvár elverte az eddig veretlen Haladást, a szombathelyi gárda le is csúszott a dobogó második fokára; ötöt rúgott csákányban a Vép; legyőzte a Király a Gotthárdot és a tabella élére állt!
Vármegyei I. - eredmények
Király SE–Szentgotthárdi VSE 3–0 (1–0). Szombathely, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pintér B.
Király: Kovács Á. – Takács, Bodor (Kudron), Szabó B. (Karvalics), Németh G., Czöndör (Hegyi), László (Bakucz D.), Horváth D., Halmosi (Nagy Á.), Schimmer, Németh M. Edző: Hegyi László.
Szentgotthárd: Dömötör – Sipos (Kolozsvári), Muzsi (Takács), Horváth M., Laczó B. (Gécsek), Horváth D. (Tulok), Mesics - Leiner (Laczó P.), Dancsecz, Sulics, Bedi, Gyécsek. Edző: Heiter László.
Gólszerzők: Hegyi, Czöndör, László.
A hazai játékosok nagyon jól álltak hozzá a mérkőzéshez, és egy nagyon jó iramú meccset játszottak a Szentgotthárd ellen – a gólokat pedig a Király szerezte.
Celldömölki VSE-Vulkánfürdő–Körmendi FC 0–0. Celldömölk. Jv.: Mórocz Gy.
CVSE: Enyingi – Göntér, Marsai, Horváth D. (Büki), Zsoldos, Bakonyi, Horváth E., Borbács, Takács, Czinder, Présing. Edző: Manganelli Zsolt,
Körmend: Pataki – Pálmai, Kelemen, Likerecz, Szijjártó Ár. (Markó), Szijjártó Áb., Kovács K. (Zancsics), Vígh, Pálla (Stieber), Szemes, Nagy B. Edző: Takács Gábor.
Az előző hetekhez hasonlóan most is sok hiányzóval várta a mérkőzést a hazai csapat, ennek ellenére győzelmi reményekkel lépett pályára. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, kevés helyzettel, egy-egy nagy lehetőséggel mindkét oldalon. A második félidőben aztán rákapcsolt a Cell, jöttek a helyzetek is, de nem sikerült gólt szerezni – így meg kellett elégednie az egy ponttal.
Csákánydoroszló KSE–Vép VSE 1–5 (1–4). Csákánydoroszló, 100 néző. Jv.: Imre B.
Csákánydoroszló: Biró – Danyi (Bálint), Czirók (Márton), Makai, Dudás, Horváth D., Düh (Németh L.), Németh K. (Németh B.), Kovács B., Sárközi, Urbán. Edző: Marton Róbert.
Vép: Bezdi B. – Vass, Németh Á., Péter (Farkas G.), Bátori-Tóth (Kalmár), Bezdi Sz., Vilics, Illés, Tama G., Balikó (Takács Á.), Takács M. Edző: Gombás Péter.
Gólszerzők: Urbán, ill. Tama G., Vilics, Balikó, Takács M., Bátori-Tóth.
A ezer sebből vérző Csákány ezúttal is sok sérült játékosát nélkülözve lépett pályára. Míg a vendégek pontrúgások utáni fejesgólokkal már az első félidőben megnyerték a mérkőzés. Fordulás után kiegyenlítettebb meccset láthattak a szurkolók, sőt, szépített a házigazda. Ám a Vép egy távoli lövéssel végleg lezárta a meccset. A sors fintora, hogy a hazai csapatnak három cserét ezúttal is sérülés miatt kellett végrehajtania...
MVD-Szig Söpte SE–Schott Lukácsháza SE 2–0 (2–0). Söpte. Jv.: Vass I.
Söpte: Marton – Szekér, Koszokovits (Vizi), Árvay (Fogl), Kondákor, Radványi G. (Kámán), Koronczai, Szakasics (Baranyai), Radványi Cs., Bonchis (Vargyas), Vámos. Edző: Simon Attila.
Lukácsháza: Bán – Bolfán (Szentkúti), Osztrosits (Gyüre), Iker, Komálovics, Naisz (Pados), Vörös, Zugonics, Márok, Csuka (László), Gombás. Edző: Sántha Szilárd.
Gólszerzők: Radványi G., Osztrosits (öngól).
A hazai csapat az első félidőben két alkalommal is kihasználta a vendég védelem megingásait, és megnyugtató előnnyel vonult szünetre. A második játékrész kiegyenlített játékot hozott, de a hazai győzelem nem forgott veszélyben a sportszerű mérkőzésen. A söptei csapat a győzelmét csupaszív játékosának Rácz Milánnak ajánlja, aki a héten súlyos térdsérülést szenvedett: mielőbb várunk vissza Milu!
Söpte-Lukácsháza vármegyei I. osztályú focimeccsFotók: Unger Tamás
Sárvár FC–Haladás 3–0 (2–0). Sárvár, 300 néző. Jv.: Fehér V.
Sárvár: László – Kovács B., Könczöl, Szemes, Takács, Csákvári (Csonka), Piros (Grádvohl), Potyi, Vajda, Tóth M., Ódor (Horváth K.). Edző: Nagy Dániel.
Haladás: Molnár-Végh – Buzás, Macoun, Büki, Vigh, Győre, Hende, Németh N. (Erdélyi), Andor (Tóth M.), Kelemen, Bíró Á. Edző: Petrovics Balázs.
Gólszerzők: Szemes, Vajda, Ódor.
Mind a két csapat próbálta a saját futballját játszani. A Haladás sok passzos, sok mozgásos játékkal próbálkozott, míg a Sárvár stabil védekezésre, kontrákra rendezkedett be. A hazai csapat nagyszerű góllal szerzett vezetést: Ódor a kezdőkörből ívelt a kint álló kapus fölött a hálóba! Aztán az első félidő végén egy szép támadás végén tovább növelte az előnyét a Sárvár. A második félidőben próbálta fokozni a tempót a Haladás, de nem volt átütőerő a játékában. Sőt a játékrész közepén átvette az irányítást az erőnléti fölényben (is) lévő házigazda, sok helyzetet dolgozott ki – de a harmadik gólját egy szabadrúgásból rúgta. A játék képe alapján akár több góllal is nyerhetett volna kapura teljesen veszélytelen ellenfele ellen a remek napot kifogó Sárvár.
Csepregi SE–Szarvaskend SE 2–3 (1–1). Csepreg. Jv.: Bagoly G.
Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Koósz (Balogh-Sövér), Nika M., Takács Ke., Takács D., Pócza, Nika B., Nika Á. (Sabia), Lukács, Berzlánovich (Németh Cs.). Edző: Iszak Sándor.
Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Tóth A., Zsoldos, Tuboly (Törő), Földes, Tompa, Cseresnyés, Kopfer, Tóth G. (Kellner), Niksz. Edző: Kurucz Ádám.
Gólszerzők: Kótai, Berzlánovich, ill. Kellner, Velekei, Niksz.
A találkozó nem indult szerencsésen a hazaiak számára: két korai sérülés is hátráltatta a Csepreg játékát, ami meg is zavarta az első percekben. Ezt a vendégek ki is használták: és egy szögletet követően megszerezték a vezetést. A bekapott gól után magára talált a Csepreg, fokozatosan átvette a játék irányítását, és előbb egyenlített, majd a vezetést is megszerezte. A fordítás után is a hazaiaknál maradt az irányítás, ám egy újabb sérülés – és a fáradtság – megbosszulta magát: a vendégek előbb egalizáltak, majd a hajrában a győztes gólt is megszerezték.
Újperintről Hegyi László, Celldömölkről Manganelli Attila, Csákánydoroszlóból Marton Róbert, Söptéről Ávár Zsolt, Sárvárról Németh József, Csepregről Pócza András tudósított.
A következő, 10. forduló menetrendje:
- Péntek, 19.00: Király–Sárvár.
- Szombat, 15.00: Szentgotthárd–Celldömölk, Körmend–Söpte, Lukácsház–Csepreg, Vép–Haladás.
- Vasárnap, 15.00: Szarvaskend–Csákánydoroszló.