Labdarúgás

Vármegyei I.: Király-Sárvár rangadót rendeztek - fotók

Címkék#eredmények#Vármegyei I#labdarúgás

A 10. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei I.: Király-Sárvár rangadót rendeztek!

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: az éllovas Király fogadta a második Sárvárt – döntetlennel zárult a színvonalas rangadó; nem tudott nyerni Vépen a Haladás; a Lukácsháza–Csepreg alsóházi derbin sem bírtak egymással a felek; hetet rúgott a Szarvaskend a Csákánydoroszlónak.

Vármegyei I
Vármegyei I: Király-Sárvár rangadó - 2-2.
Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei I. - gólok, mérkőzések, tudósítások

Király SE–Sárvár FC 2–2 (2–2). Szombathely-Újperint, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Ódor Á.
Király: Kovács Á. – Karvalics, Takács, Bodor, Szabó B., Czöndör, László (Nagy Á.), Horváth D. (Bakucz), Halmosi, Schimmer, Németh M. Edző: Hegyi László.
Sárvár: László – Könczöl, Takács (Csonka), Csákvári (Horváth K.), Piros (Kónya), Potyi, Vajda, Tóth M., Kovács B., Ódor, Szemes. Edző: Nagy Dániel.
Gólszerzők: Szabó B., Bodor, ill. Csákvári, Ódor.

Nagyon jó mérkőzést játszottak a csapatok, igazi rangadót – jó iramban zajlott le a találkozó. Jó felfogásban lépett pályára mindkét gárda, két-két lehetőséggel éltek is a felek – eldönteni ugyanakkor egyik csapatnak sem sikerült a mérkőzést.

Király SE-Sárvár vármegyei I. osztályú focimeccs

Fotók: Cseh Gábor

Szentgotthárdi VSE–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 2–0 (0–0). Szentgotthárd, 150 néző. Jv.: Talabér N.
Szentgotthárd: Dömötör – László (Nagy O.), Muzsi, Horváth M., Laczó B. (Gécsek), Horváth D. (Laczó P.), Mesics-Leiner (Takács), Dancsecz, Sulics, Bedi, Gyécsek (Tulok). Edző: Heiter László.
CVSE: Présing – Enyingi, Göntér, Takács (Czinder), Marsai, Zsoldos, Bakonyi (Németh B.), Manganelli A. (Szuh), Horváth E., Péter, Borbács. Edző: Manganelli Zsolt.
Gólszerzők: Horváth M., László.
Kiállítva: Göntér (88., CVSE).
Egy sikertelen időszak után roppant motiváltan lépett pályára a Szentgotthárd, kiváló 20 percet produkált, de nem tudott gólt rúgni – aztán kiegyenlített lett a játék. A második félidőt viszont rögtön góllal nyitotta a házigazda, és a folytatásban is lendületben, támadásban maradt, sőt az utolsó negyed órában már komoly fölényben futballozott – és még egyszer kapuba is talált.  A Gotthárd teljesen megérdemelt győzelmet aratott sportszerű ellenfele ellen.  

Körmendi FC–MVD-Szig. Söpte SE 0–1 (0–1). Körmend, 100 néző. Jv.: Imre B.
Körmend: Pataki – Pálmai (Markó), Breznovits (Pálla), Kelemen, Tompek, Szijjártó Ár. (Spaits), Szijjártó Áb. (Sály), Kovács K. (Zancsics), Vígh, Nagy B., Likerecz. Edző: Takács Gábor.
Söpte: Marton – Radványi G. (Vargyas), Szekér, Koszokovits (Vizi), Árvay (Hosszu), Kondákor (Baranyai), Németh G., Koronczai, Vámos, Szakasics, Radványi Cs. (Bonchis). Edző: Simon Attila.
Gólszerző: Radványi G.

Csak az első 20 percben nyújtott elfogadható teljesítményt a házigazda. Aztán átvette az irányítást a vendég, jött is a söptei gól – sőt, az első félidő végén a hazai kapus bemutatott egy nagy védést. A szünetben próbálta rendezni a sorait a házigazda, a 60. perc után kezdett „életjeleket” adni, de ez kevés volt a pontszerzéshez – a végén kimaradt egy nagy körmendi helyzet. Megérdemelten nyert a vendég.

Schott Lukácsháza SE–Csepregi SE 3–3 (0–2). Lukácsháza, 100 néző. Jv.: Szabó B.
Lukácsháza: Bán – Csuka, Osztrosits (Szentkúti), Iker (Németh Cs.), Komálovics, Zugonics Mátyás (Gyüre, Tóth D.), Vörös, Zugonics Máté Zénó (Krancz), Márok, László, Gombás. Edző: Sántha Szilárd.
Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Koósz, Nika M., Nemes (Németh Cs.), Takács D. (Gergye), Pócza, Nika B., Nika Á., Lukács (Sabia), Berzlánovich (Balogh-Sövér). Edző: Iszak sándor.
Gólszerzők: Komálovics, Németh Cs., László, ill. Lukács (2), Pócza.

A hazai csapat számára rémálomszerűen kezdődött a meccs, a 11. percben mér 2-0-ra vezetett az ellenfél. És az egész első félidő a vendégekről szólt – csak Bán kapus teljesítménye, és a szerencse mentette meg attól a hazaiakat, hogy nagyobb hátrányba kerüljenek. A szünetben megtörtént az átszervezés hazai oldalon, és 11 perc alatt megfordította az állást! Sőt a folytatásban le is zárhatta volna a meccset, ám számtalan helyzetét mind elpuskázta. És ahogyan ilyenkor lenni szokott, a vendég egy kontrából a 90. percben kiegyenlített. A slusszpoén így is a hazaiaké lehetett volna: a végén egy szöglet után a kapufa mentette meg a vendégeket. A döntetlen igazságos – ám  a második félidőben, és hajrában történtek alapján keserű lehet a hazaiak szája íze. 

Vép VSE–Haladás 0–0. Vép, 300 néző. Jv.: Vass I.
Vép: Tama M. – Vass, Bátori-Tóth, Bezdi Sz., Vilics, Illés (Kalmár), Farkas G., Tama G., Takács Á. (Beke), Balikó, Takács M. Edző: Gombás Péter.
Haladás: Molnár-Végh – Buzás, Macoun, Tóth M., Büki (Végh), Vigh, Győre, Hende, Andor, Kelemen, Bíró Á. Edző: Perovics Balázs.

Hajtós, kifejezetten színvonalas meccset vívtak a felek – jó játékvezetés mellett. A hazaiak meddő mezőnyfölényben futballoztak, de ezt a fölényt nem tudták gólra váltani – a döntetlen összességében igazságos eredmény.

Szarvaskend SE–Csákánydoroszló KSE 7–1 (2–1). Szarvaskend, 140 néző. Jv.: Köves K.
Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Tóth A., Zsoldos (Wolf), Meskó, Tuboly (Kellner), Földes (Kis-Nemes), Cseresnyés, Kopfer (Törő), Tóth G. (Tompa), Niksz. Edző: Kurucz Ádám.
Csákánydoroszló: Biró – Czirók, Makai, Dudás, Horváth D. (Horváth M.), Németh K., Sárközi, Ágoston, Németh B., Márton (Düh), Urbán. Edző: Marton Róbert.
Gólszerzők: Meskó (2), Niksz (2), Wolf, Tóth A., Velekei, ill. Makai.

A hazai csapat az első félidőben sok hibával játszott, de így is két gólos előnyre tett szert, amire még a félidő vége előtt válaszolt a Csákány – így egy alálattal vezetett a Szarvaskend a szünetben. A második félidőben feljebb kapcsoltak a hazaiak, majd a cserék után a fölényük gólokban is megmutatkozott. A végére a kicsit széteső és fáradó vendégek ellen végül megérdemelt hazai győzelem született. A Szarvaskend zsinórban negyedik győzelmét aratta a bajnokságban – ami jó alap kell, hogy legyen a folytatásra.

Újperintről Hegyi László, Szentgotthárdról Heiter László, Körmendről Takács Gábor, Lukácsházáról Sántha Szilárd, Vépről Gombás Péter, Szarvaskendről Tompa Róbert tudósított.

A következő, 11. forduló menetrendje:

  • Péntek, 19.00: Király–Celldömölk, Haladás–Szarvaskend.
  • Szombat, 14.30: Söpte–Szentgotthárd, Sárvár–Vép.
  • Vasárnap, 14.30: Csákánydoroszló–Lukácsháza, Csepreg–Körmend.

 

