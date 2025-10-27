Vármegyei I.: Király-Sárvár rangadót rendeztek - fotók

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: az éllovas Király fogadta a második Sárvárt – döntetlennel zárult a színvonalas rangadó; nem tudott nyerni Vépen a Haladás; a Lukácsháza–Csepreg alsóházi derbin sem bírtak egymással a felek; hetet rúgott a Szarvaskend a Csákánydoroszlónak.

Vármegyei I: Király-Sárvár rangadó - 2-2.

Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei I. - gólok, mérkőzések, tudósítások

Király SE–Sárvár FC 2–2 (2–2). Szombathely-Újperint, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Ódor Á.

Király: Kovács Á. – Karvalics, Takács, Bodor, Szabó B., Czöndör, László (Nagy Á.), Horváth D. (Bakucz), Halmosi, Schimmer, Németh M. Edző: Hegyi László.

Sárvár: László – Könczöl, Takács (Csonka), Csákvári (Horváth K.), Piros (Kónya), Potyi, Vajda, Tóth M., Kovács B., Ódor, Szemes. Edző: Nagy Dániel.

Gólszerzők: Szabó B., Bodor, ill. Csákvári, Ódor.

Nagyon jó mérkőzést játszottak a csapatok, igazi rangadót – jó iramban zajlott le a találkozó. Jó felfogásban lépett pályára mindkét gárda, két-két lehetőséggel éltek is a felek – eldönteni ugyanakkor egyik csapatnak sem sikerült a mérkőzést.