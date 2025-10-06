Vármegyei I.: meglepő körmendi iksz, érdekes játékvezetői ítéletek Csepregen - képgaléria

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: Sárvár hetet rúgott a Csákánynak, a Király ötöt a Lukácsházának, a Söpte legyűrte az esélyesebb Vépet, Szentgotthárdon szerzett értékes pontot a Körmend.

Vármegyei I. - Csepreg-Haladás 0-2.

Fotó: Szendi Péter

Vármegyei I. - jegyzőkönyvek

Király SE–Schott Lukácsháza SE 5–0 (3–0). Szombathely-Újperint, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Horváth P.

Király: Kovács Á. – Karvalics, Bodor (Rózsa), Szabó B., Kudron, Németh G., Czöndör, László (Hegyi), Horváth D. (Katona), Schimmer (Takács), Németh M. (Halmosi). Edző: Hegyi László.

Lukácsháza: Bán – Csuka, Szentkúti (Bolfán), Iker (Gadó), Naisz (Rozmán), Vörös (Tóth D.), Zugonics Mátyás, Zugonics Máté Zénó, Márok (Németh Cs.), Pados, László. Edző: Sántha Szilárd.

Gólszerzők: Czöndör (3), Szabó B., Németh G.

Jól, agresszívan kezdte a mérkőzést a Király, támadta a kaput, az első percekben két gólt is szerezett – ami a magabiztosság jele volt. Aztán kicsit beleszürkült a meccsbe, átvette ellenfele ritmusát, sok technikai hibát követett el – de a lehetőségei így is megvoltak, már az első félidő végén is, és ismét kapuba talált. A második félidőben pedig több százszázalékos ziccert dolgozott ki a Király – és a sok helyzetéből kettőt még értékesített. Hazai oldalról örömteli az öt gól, valamint az is, hogy sok fiatal játékos tudott ismét pályára lépni.

Celldömölki VSE-Vulkánfürdő–Szarvaskend SE 0–2 (0–1). Celldömölk. Jv.: Szabó B.

CVSE: Présing – Enyingi, Göntér, Horváth D. (Zsoldos D.), Zsoldos P., Bakonyi (Szuh), Manganelli, Péter, Borbács, Takács (Lőrincz), Czinder (Horváth E.). Edző: Manganelli Zsolt.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Zsoldos (Tompa), Meskó, Tuboly, Földes, Cseresnyés, Tóth G., Kellner, Törő (Vörös), Niksz. Edző: Kurucz Ádám.

Gólszerzők: Velekei, Törő.

A hazai csapat javítani szeretett volna a múlt héten elszenvedett vereség után, és a sok hiányzó ellenére bizakodva várta a mérkőzést. Jól kezdett a Cell, már az elején két nagy ziccert is elhibázott, majd a vendégek jutottak büntetőhöz, de a kapus hárítani tudott. Igyekezett mindkét csapat gólt szerezni, és egy megpattanó lövés után előnyhöz jutott a Szarvaskend – amire a hazaiak csak egy óriási kapufával tudtak válaszolni. A második félidőben mindkét csapatnak voltak helyzetei, de csak a vendég talált be, egy távoli lövéssel. A meccsen mindkét oldalon adódtak helyzetek, de a helyzetekből csak a vendég talált kaupuba, így megérdemelten nyert. A hazai csapat reméli, hogy lassan már visszatérnek a hiányzó játékosok, és akkor majd jönnek a jobb eredmények.