1 órája
Vármegyei I.: meglepő körmendi iksz, érdekes játékvezetői ítéletek Csepregen - képgaléria
A 7. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei I.: gólok, mérkőzések.
Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: Sárvár hetet rúgott a Csákánynak, a Király ötöt a Lukácsházának, a Söpte legyűrte az esélyesebb Vépet, Szentgotthárdon szerzett értékes pontot a Körmend.
Vármegyei I. - jegyzőkönyvek
Király SE–Schott Lukácsháza SE 5–0 (3–0). Szombathely-Újperint, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Horváth P.
Király: Kovács Á. – Karvalics, Bodor (Rózsa), Szabó B., Kudron, Németh G., Czöndör, László (Hegyi), Horváth D. (Katona), Schimmer (Takács), Németh M. (Halmosi). Edző: Hegyi László.
Lukácsháza: Bán – Csuka, Szentkúti (Bolfán), Iker (Gadó), Naisz (Rozmán), Vörös (Tóth D.), Zugonics Mátyás, Zugonics Máté Zénó, Márok (Németh Cs.), Pados, László. Edző: Sántha Szilárd.
Gólszerzők: Czöndör (3), Szabó B., Németh G.
Jól, agresszívan kezdte a mérkőzést a Király, támadta a kaput, az első percekben két gólt is szerezett – ami a magabiztosság jele volt. Aztán kicsit beleszürkült a meccsbe, átvette ellenfele ritmusát, sok technikai hibát követett el – de a lehetőségei így is megvoltak, már az első félidő végén is, és ismét kapuba talált. A második félidőben pedig több százszázalékos ziccert dolgozott ki a Király – és a sok helyzetéből kettőt még értékesített. Hazai oldalról örömteli az öt gól, valamint az is, hogy sok fiatal játékos tudott ismét pályára lépni.
Celldömölki VSE-Vulkánfürdő–Szarvaskend SE 0–2 (0–1). Celldömölk. Jv.: Szabó B.
CVSE: Présing – Enyingi, Göntér, Horváth D. (Zsoldos D.), Zsoldos P., Bakonyi (Szuh), Manganelli, Péter, Borbács, Takács (Lőrincz), Czinder (Horváth E.). Edző: Manganelli Zsolt.
Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Zsoldos (Tompa), Meskó, Tuboly, Földes, Cseresnyés, Tóth G., Kellner, Törő (Vörös), Niksz. Edző: Kurucz Ádám.
Gólszerzők: Velekei, Törő.
A hazai csapat javítani szeretett volna a múlt héten elszenvedett vereség után, és a sok hiányzó ellenére bizakodva várta a mérkőzést. Jól kezdett a Cell, már az elején két nagy ziccert is elhibázott, majd a vendégek jutottak büntetőhöz, de a kapus hárítani tudott. Igyekezett mindkét csapat gólt szerezni, és egy megpattanó lövés után előnyhöz jutott a Szarvaskend – amire a hazaiak csak egy óriási kapufával tudtak válaszolni. A második félidőben mindkét csapatnak voltak helyzetei, de csak a vendég talált be, egy távoli lövéssel. A meccsen mindkét oldalon adódtak helyzetek, de a helyzetekből csak a vendég talált kaupuba, így megérdemelten nyert. A hazai csapat reméli, hogy lassan már visszatérnek a hiányzó játékosok, és akkor majd jönnek a jobb eredmények.
Szentgotthárdi VSE–Körmendi FC 1–1 (1–0). Szentgotthárd. Jv.: Csirke R.
Szentgotthárd: Dömötör – Sipos (Laczó P.), Muzsi, Horváth M., Horváth D., Dancsecz, Kolozsvári (Takács), Tulok (László), Sulics (Laczó B.), Bedi, Gyécsek. Edző: Heiter László.
Körmend: Pataki – Pálmai, Likerecz, Kelemen, Tompek (Pálla), Szijjártó Ár., Szijjártó Áb., Kovács K., Vígh, Szemes (Breznovits), Nagy B. Edző: Takács Gábor.
Gólszerzők: Horváth D., ill. Vígh.
Az első félidő a hazaiaké volt, domináltak, több helyzetet dolgoztak ki – de csak egy gól rúgtak. A második félidőre visszaesett a Gotthárd teljesítménye, átvette az irányítást a Körmend, többet birtokolta a labdát, de olyan igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani – de a 83. percben egy fejesgóllal kiegyenlített. Két ellentétes félidőt vívtak a csapatok, igazságos a döntetlen.
MVD-Szig Söpte SE–Vép VSE 2–1 (0–1). Söpte. Jv.: Németh T.
Söpte: Marton – Szekér, Baranyai, Vizi (Radványi G.), Árvay (Fogl), Kondákor, Németh G., Koronczai, Vámos, Radványi Cs., Rácz. Edző: Simon Attila.
Vép: Tama M. – Vass, Németh Á., Bezdi Sz., Vilics (Beke), Illés (Bátori-Tóth), Farkas G., Tama G., Takács Á., Balikó, Takács M. Edző: Gombás Péter.
Gólszerzők: Radványi G. (2), ill. Illés.
Az első félidőben a vendég csapat diktálta a tempót, és egy szabadrúgást követően előnybe is került. A térfélcserét követően rendezte a sorokat a hazai csapat és Radványi Gergő találataival sikerült otthon tartania a nagyon fontos három pontot a döntetlen színezetű találkozón.
Sárvár FC–Csákánydoroszló KSE 7–0 (3–0). Sárvár, 100 néző. Jv.: Vass I.
Sárvár: Szlámer – Könczöl (Piros), Bolla, Takács, Csákvári (Horváth K.), Potyi, Vajda, Tóth M. (Varga Á.), Ódor, Szemes, Csonka. Edző: Nagy Dániel.
Csákánydoroszló: Biró – Sáfár, Danyi (Düh), Németh K., Makai, Török (Horváth M.), Czirók, Németh B., Kovács B., Majtényi (Dudás), Urbán. Edző: Marton Róbert.
Gólszerzők: Takács (2), Potyi (2), Piros, Csonka, Szemes.
Nagy különbség volt a – sportszerű meccset vívó – csapatok között, az eredmény reális.
Sárvár FC–Csákánydoroszló KSE 7–0Fotók: Szendi Péter
Csepregi SE–Haladás 0–3 (0–2). Csepreg. Jv.: Pintér B.
Csepreg: Tóth N. – Kótai, Nika M. (Gergye), Nemes, Takács K., Pócza, Balogh-Sövér (Berzlánovich), Nika B., Nika Á., Németh Cs. (Takács B.), Lukács (Sándor). Edző: Iszak Sándor.
Haladás: Buzás (Fekete) – Macoun, Büki, Vigh, Győre (Végh), Hende, Németh N. (Kránitz), Andor (Bázsa-Csuszi), Kelemen, Bíró Á., Molnár-Végh. Edző: Petrovics Balázs.
Gólszerzők: Kelemen (2), Büki.
Az elejétől fogva tudatosan zárt védekezésre rendezkedtek be a hazaiak – próbálva megtörni a vendégek lendületét, elrontani a játékukat. A Haladás ugyanakkor sokat birtokolta a labdát, kontroll alatt tartotta a találkozót. A csepregiek becsülettel küzdöttek, több alkalommal is jól zártak vissza, de a vendégek fölénye végül érvényesült. A játékvezető döntései is többször borzolták a kedélyeket – a Haladásnak erre a segítségre nem lett volna szüksége. A Csepregi SE gratulál a 16 évesen debütáló, végig a pályán levő kapusának, Tóth Norbertnek!
Újperintről Hegyi László, Celldömölkről Manganelli Zsolt, Szentgotthárdról Heiter László, Söptéről Ávár Zsolt, Sárvárról Németh József, Csepregről Pócza András tudósított.
Vármegyei I. - menetrend
- Elmaradt mérkőzés, szerda, 16.30: Lukácsháza–Sárvár
- A következő, 8. forduló menetrendje, péntek, 19.00: Haladás–Csákánydoroszló. Szombat, 15.00: Szentgotthárd–Sárvár, Körmend–Király, Lukácsháza–Celldömölk. Vasárnap, 15.00: Szarvaskend–Söpte, Vép–Csepreg.
Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre.