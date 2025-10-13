Vármegyei I.: meglepetés a Lukácsházától, a Csepregtől (képgalériával)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: a Lukácsháza megszerezte első győzelmét: a Celldömölköt gyűrte le; a Sárvár Szentgotthárdon nyert rangadót; a Csepreg Vépen gyűjtött be egy értékes pontot.

Vármegyei I.: Körmend-Király 0-2.

Vármegyei I. - jegyzőkőkönyvek

Haladás–Csákánydoroszló KSE 4–0 (2–0). Szombathely, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Horváth P.

Haladás: Bíró D. – Buzás, Macoun (Fekete), Andor (Takács), Büki, Vigh, Erdélyi (Neczpál), Végh (Bázsa-Csuszi), Kelemen, Bíró Á., Nagy-Foki (Hujber). Edző: Petrovics Balázs.

Csákánydoroszló: Biró – Sáfár (Németh L.), Makai, Németh K. (Murai), Németh B. (Bálint), Horváth D., Ágoston, Kovács B., Czirók (Márton), Urbán, Dudás M. (Dudás K.). Edző: Marton Róbert.

Gólszerzők: Andor (2), Büki, Buzás.

Nem volt eget rengető a színvonal, akadozott a hazaiak játéka – de megérdemelten vezettek 2-0-ra a szünetben. A második félidő sem mutatott szemre tetszetős játékot, de csak a gólkülönbség mértéke volt kérdéses. Nagyobb koncentrációval, jobb helyzetkihasználással bőven nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna a vendéglátó. Sok hiányzót kellett pótolni hazai oldalon, és ez nem ment az eredményesség rovására – ezért jár a dicséret a Haladás-játékosoknak.

Szentgotthárdi VSE–Sárvár FC 1–2 (0–2). Szentgotthárd, 200 néző. Jv.: Ódor Á.

Szentgotthárd: Dömötör – László (Nagy O.), Muzsi, Horváth M., Mesics-Leiner, Dancsecz, Takács (Laczó B.), Tulok (Sipos), Sulics (Gécsek), Bedi, Gyécsek (Laczó P.). Edző: Heiter László.

Sárvár: László – Könczöl, Takács (Horváth K.), Csákvári, Piros (Grádvohl), Potyi, Vajda, Tóth M., Kovács B., Ódor (Csonka), Szemes. Edző: Nagy Dániel.

Gólszerzők: Mesics-Leiner, ill. Piros (2).

A Sárvár felkészülten, motiváltan lépett pályára. Biztos védekezésből veszélyes kontrákat vezetett – és gyorsan, már a 3. percben előnybe került. A folytatásban a Gotthrárd meddő mezőnyfölényben futballozott, igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Míg a Sárvár gyors, veszélyes támadásokat vezetett – kihagyott egy 11-est, de még a lefújás előtt ismét kapuba talált. 2-0-ás előnye bitrokában a Sárvár a fordulás után is higgadtan, szervezetten futballozott – a Gotthárd csak a 93. percben, büntetőből tudott szépíteni. A stabilabb, kapura veszélyesebb Sárvár megérdemelten nyert.