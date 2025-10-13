október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

43 perce

Vármegyei I.: meglepetés a Lukácsházától, a Csepregtől (képgalériával)

Címkék#Vármegyei I#Megyei I.#labdarúgó bajnokság

A 8. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei I.: születtek érdekes eredmények.

Tóth Gábor

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: a Lukácsháza megszerezte első győzelmét: a Celldömölköt gyűrte le; a Sárvár Szentgotthárdon nyert rangadót; a Csepreg Vépen gyűjtött be egy értékes pontot.

Vármegyei I.
Vármegyei I.: Körmend-Király 0-2.
Fotó: Cseh Gábor


Vármegyei I. - jegyzőkőkönyvek

Haladás–Csákánydoroszló KSE 4–0 (2–0). Szombathely, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Horváth P.
Haladás: Bíró D. – Buzás, Macoun (Fekete), Andor (Takács), Büki, Vigh, Erdélyi (Neczpál), Végh (Bázsa-Csuszi), Kelemen, Bíró Á., Nagy-Foki (Hujber). Edző: Petrovics Balázs.
Csákánydoroszló: Biró – Sáfár (Németh L.), Makai, Németh K. (Murai), Németh B. (Bálint), Horváth D., Ágoston, Kovács B., Czirók (Márton), Urbán, Dudás M. (Dudás K.). Edző: Marton Róbert.
Gólszerzők: Andor (2), Büki, Buzás.
Nem volt eget rengető a színvonal, akadozott a hazaiak játéka – de megérdemelten vezettek 2-0-ra a szünetben.  A második félidő sem mutatott szemre tetszetős játékot, de csak a gólkülönbség mértéke volt kérdéses. Nagyobb koncentrációval, jobb helyzetkihasználással bőven nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna a vendéglátó. Sok hiányzót kellett pótolni hazai oldalon,  és ez nem ment az eredményesség rovására – ezért jár a dicséret a Haladás-játékosoknak.

Szentgotthárdi VSE–Sárvár FC 1–2 (0–2). Szentgotthárd, 200 néző. Jv.: Ódor Á.
Szentgotthárd: Dömötör – László (Nagy O.), Muzsi, Horváth M., Mesics-Leiner, Dancsecz, Takács (Laczó B.), Tulok (Sipos), Sulics (Gécsek), Bedi, Gyécsek (Laczó P.). Edző: Heiter László.
Sárvár: László – Könczöl, Takács (Horváth K.), Csákvári, Piros (Grádvohl), Potyi, Vajda, Tóth M., Kovács B., Ódor (Csonka), Szemes. Edző: Nagy Dániel.
Gólszerzők: Mesics-Leiner, ill. Piros (2).
A Sárvár felkészülten, motiváltan lépett pályára. Biztos védekezésből veszélyes kontrákat vezetett – és gyorsan, már a 3. percben előnybe került. A folytatásban a Gotthrárd meddő mezőnyfölényben futballozott, igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Míg a Sárvár gyors, veszélyes támadásokat vezetett – kihagyott egy 11-est, de még a lefújás előtt ismét kapuba talált. 2-0-ás előnye bitrokában a Sárvár a fordulás után is higgadtan, szervezetten futballozott – a Gotthárd csak a 93. percben, büntetőből tudott szépíteni. A stabilabb, kapura veszélyesebb Sárvár megérdemelten nyert. 

Körmendi FC–Király SE 0–2 (0–1) Körmend, 100 néző. Jv.: Moga Flavius L.
Körmend: Sály D. – Szemes, Kelemen, Likerecz (Zancsics), Szijjártó Ár., Szijjártó Áb. (Spaits), Kovács K., Vígh, Pálla (Sály G.), Pálmai (Markó), Nagy B. Edző: Takács Gábor.
Király: Kovács Á. – Takács (Rózsa), Bodor, Szabó B. (Katona), Németh G. (Nagy Á.), Czöndör, László (Kudron), Horváth D., Halmosi, Schimmer (Karvalics), Németh M. Edző: Hegyi László.
Gólszerzők: Karvalics, Czöndör.
A gyenge napot kifogó, felforgatott összeállításban pályára lépő hazaiak ellen megérdemelten nyert a Király.

Vármegyei I.: Körmend-Király 0-2.

Fotók: Cseh Gábor

Schott Lukácsháza SE–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 3–2 (1–0). Lukácsháza,150 néző. Jv.: Vass I.
Lukácsháza: Bán – Csuka, Bolfán (Francia), Osztrosits, Iker (Németh Cs.), Komálovics, Naisz, Vörös, Zugonics Mátyás (Rozmán), Zugonics Máté Zénó, Márok. Edző: Sántha Szilárd.
CVSE: Présing – Enyingi, Göntér, Marsai, Horváth D. (Szuh), Zsoldos P., Bakonyi, Manganelli A., Péter, Borbács, Takács (Zsoldos D.). Edző: Manganelli Zsolt.
Gólszerzők: Iker (2), Márok, ill. Péter, Csuka (öngól).
Küzdelmes meccset vívtak a felek. A vendégek többet birtokolták a labdát, de  a hazaiak kontráiban végig ott volt a veszély. A második félidőben  a hátrányban lévő Cell kitámadott, amit két kontragóllal büntetett a házigazda, és meglépett 3-0-ra. A folytatásban a vendég mindent megtett, hogy hogy visszajöjjön a meccsbe, de a nagyot küzdő Lukácsháza végül kicsikarta a győzelmet – összességében megérdemelten.

Szarvaskend SE–MVD-Szig Söpte SE 3–1 (2–1). Szarvaskend, 200 néző. Jv.: Kondor T.
Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Zsoldos (Kis-Nemes), Meskó, Tuboly (Kopfer), Földes, Cseresnyés, Tóth G., Kellner (Tóth A.), Törő (Tompa), Niksz. Edző: Kurucz Ádám.
Söpte: Marton – Szekér, Baranyai (Fogl), Koszokovits (Vámos), Árvay (Hosszu), Kondákor (Németh G.), Győrffy, Koronczai, Radványi Cs., Radványi G., Rácz. Edző: Simon Attila.
Gólszerzők: Törő, Velekei, Niksz, ill. , Cseresnyés (öngól).
Kiállítva: Győrffy (83., Söpte).
Az első 30 percben a hazaiak domináltak, ennek eredményeként 2-0-ra vezettek is. Majd a vendégek egy szerencsés góllal szépítettek, amitől a Szarvaskend kicsit megzavarodott – a félidőben egy gólos hazai vezetést mutatott az eredményjelző. A második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott, ahol a hazaiak még egy büntetőt is kihagytak – de egy szép átlövés góllal bebiztosították győzelmüket.

Vép VSE–Csepregi SE 2–2 (2–0). Vép, 150 néző. Jv.: Talabér N.
Vép: Bezdi B. – Vass, Bátori-Tóth, Bezdi Sz., Illés, Farkas G. (Péter), Tama G., Takács Á., Balikó, Gombás B. (Vilics), Takács M. Edző: Gombás Péter.
Csepreg: Takács Kr. – Koósz, Nika M. (Takács B.), Nemes, Takács Ke., Pócza, Balogh-Sövér (Takács D.), Nika B., Nika Á., Lukács, Sabia (Sándor). Edző: Iszak Sándor.
Gólszerzők: Takács M., Balikó, ill. Koósz, Nika M.
A hazai csapat nagyon jó első félidőt produkált, majd egy nagyon gyenge másodikat – amit büntetett a vendég, és megérdemelten vitt haza egy pontot.

Szombathelyről Szenczi Imre, Szentgotthárdról Kovács Tamás, Körmendről Takács Gábor, Lukácsházáról Sántha Szilárd, Szarvaskendről Tompa Róbert, Vépről Gombás Péter tudósított.


A következő, 9. forduló menetrendje, péntek, 19.00: Király–Szentgotthárd. Szombat, 15.00: Celldömölk–Körmend, Csákánydoroszló–Vép, Söpte–Lukácsháza, Sárvár–Haladás. Vasárnap, 15.00: Csepreg–Szarvaskend.

Magyar Kupa

A 4. forduló mérkőzésivel folytatódik a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa.

  • Menetrend, kedd.: Lukácsháza (I.)–Király (I.) 16.30.
  • Szerda: Nemeskolta (III.)–Sárvár (III.) 15.30, Gérce (II.)–Újperint (II.) 15.30, Kőszeg (II.)–Sárvár (I.) 18.30, Körmend (I.)–Szarvaskend (I.) 19.00.
  • November 21., szerda, 15.30: Telekes (II.)–Szentgotthárd (I.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu