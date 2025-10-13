43 perce
Vármegyei I.: meglepetés a Lukácsházától, a Csepregtől (képgalériával)
A 8. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei I.: születtek érdekes eredmények.
Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: a Lukácsháza megszerezte első győzelmét: a Celldömölköt gyűrte le; a Sárvár Szentgotthárdon nyert rangadót; a Csepreg Vépen gyűjtött be egy értékes pontot.
Vármegyei I. - jegyzőkőkönyvek
Haladás–Csákánydoroszló KSE 4–0 (2–0). Szombathely, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Horváth P.
Haladás: Bíró D. – Buzás, Macoun (Fekete), Andor (Takács), Büki, Vigh, Erdélyi (Neczpál), Végh (Bázsa-Csuszi), Kelemen, Bíró Á., Nagy-Foki (Hujber). Edző: Petrovics Balázs.
Csákánydoroszló: Biró – Sáfár (Németh L.), Makai, Németh K. (Murai), Németh B. (Bálint), Horváth D., Ágoston, Kovács B., Czirók (Márton), Urbán, Dudás M. (Dudás K.). Edző: Marton Róbert.
Gólszerzők: Andor (2), Büki, Buzás.
Nem volt eget rengető a színvonal, akadozott a hazaiak játéka – de megérdemelten vezettek 2-0-ra a szünetben. A második félidő sem mutatott szemre tetszetős játékot, de csak a gólkülönbség mértéke volt kérdéses. Nagyobb koncentrációval, jobb helyzetkihasználással bőven nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna a vendéglátó. Sok hiányzót kellett pótolni hazai oldalon, és ez nem ment az eredményesség rovására – ezért jár a dicséret a Haladás-játékosoknak.
Szentgotthárdi VSE–Sárvár FC 1–2 (0–2). Szentgotthárd, 200 néző. Jv.: Ódor Á.
Szentgotthárd: Dömötör – László (Nagy O.), Muzsi, Horváth M., Mesics-Leiner, Dancsecz, Takács (Laczó B.), Tulok (Sipos), Sulics (Gécsek), Bedi, Gyécsek (Laczó P.). Edző: Heiter László.
Sárvár: László – Könczöl, Takács (Horváth K.), Csákvári, Piros (Grádvohl), Potyi, Vajda, Tóth M., Kovács B., Ódor (Csonka), Szemes. Edző: Nagy Dániel.
Gólszerzők: Mesics-Leiner, ill. Piros (2).
A Sárvár felkészülten, motiváltan lépett pályára. Biztos védekezésből veszélyes kontrákat vezetett – és gyorsan, már a 3. percben előnybe került. A folytatásban a Gotthrárd meddő mezőnyfölényben futballozott, igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Míg a Sárvár gyors, veszélyes támadásokat vezetett – kihagyott egy 11-est, de még a lefújás előtt ismét kapuba talált. 2-0-ás előnye bitrokában a Sárvár a fordulás után is higgadtan, szervezetten futballozott – a Gotthárd csak a 93. percben, büntetőből tudott szépíteni. A stabilabb, kapura veszélyesebb Sárvár megérdemelten nyert.
Körmendi FC–Király SE 0–2 (0–1) Körmend, 100 néző. Jv.: Moga Flavius L.
Körmend: Sály D. – Szemes, Kelemen, Likerecz (Zancsics), Szijjártó Ár., Szijjártó Áb. (Spaits), Kovács K., Vígh, Pálla (Sály G.), Pálmai (Markó), Nagy B. Edző: Takács Gábor.
Király: Kovács Á. – Takács (Rózsa), Bodor, Szabó B. (Katona), Németh G. (Nagy Á.), Czöndör, László (Kudron), Horváth D., Halmosi, Schimmer (Karvalics), Németh M. Edző: Hegyi László.
Gólszerzők: Karvalics, Czöndör.
A gyenge napot kifogó, felforgatott összeállításban pályára lépő hazaiak ellen megérdemelten nyert a Király.
Vármegyei I.: Körmend-Király 0-2.Fotók: Cseh Gábor
Schott Lukácsháza SE–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 3–2 (1–0). Lukácsháza,150 néző. Jv.: Vass I.
Lukácsháza: Bán – Csuka, Bolfán (Francia), Osztrosits, Iker (Németh Cs.), Komálovics, Naisz, Vörös, Zugonics Mátyás (Rozmán), Zugonics Máté Zénó, Márok. Edző: Sántha Szilárd.
CVSE: Présing – Enyingi, Göntér, Marsai, Horváth D. (Szuh), Zsoldos P., Bakonyi, Manganelli A., Péter, Borbács, Takács (Zsoldos D.). Edző: Manganelli Zsolt.
Gólszerzők: Iker (2), Márok, ill. Péter, Csuka (öngól).
Küzdelmes meccset vívtak a felek. A vendégek többet birtokolták a labdát, de a hazaiak kontráiban végig ott volt a veszély. A második félidőben a hátrányban lévő Cell kitámadott, amit két kontragóllal büntetett a házigazda, és meglépett 3-0-ra. A folytatásban a vendég mindent megtett, hogy hogy visszajöjjön a meccsbe, de a nagyot küzdő Lukácsháza végül kicsikarta a győzelmet – összességében megérdemelten.
Szarvaskend SE–MVD-Szig Söpte SE 3–1 (2–1). Szarvaskend, 200 néző. Jv.: Kondor T.
Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Zsoldos (Kis-Nemes), Meskó, Tuboly (Kopfer), Földes, Cseresnyés, Tóth G., Kellner (Tóth A.), Törő (Tompa), Niksz. Edző: Kurucz Ádám.
Söpte: Marton – Szekér, Baranyai (Fogl), Koszokovits (Vámos), Árvay (Hosszu), Kondákor (Németh G.), Győrffy, Koronczai, Radványi Cs., Radványi G., Rácz. Edző: Simon Attila.
Gólszerzők: Törő, Velekei, Niksz, ill. , Cseresnyés (öngól).
Kiállítva: Győrffy (83., Söpte).
Az első 30 percben a hazaiak domináltak, ennek eredményeként 2-0-ra vezettek is. Majd a vendégek egy szerencsés góllal szépítettek, amitől a Szarvaskend kicsit megzavarodott – a félidőben egy gólos hazai vezetést mutatott az eredményjelző. A második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott, ahol a hazaiak még egy büntetőt is kihagytak – de egy szép átlövés góllal bebiztosították győzelmüket.
Vép VSE–Csepregi SE 2–2 (2–0). Vép, 150 néző. Jv.: Talabér N.
Vép: Bezdi B. – Vass, Bátori-Tóth, Bezdi Sz., Illés, Farkas G. (Péter), Tama G., Takács Á., Balikó, Gombás B. (Vilics), Takács M. Edző: Gombás Péter.
Csepreg: Takács Kr. – Koósz, Nika M. (Takács B.), Nemes, Takács Ke., Pócza, Balogh-Sövér (Takács D.), Nika B., Nika Á., Lukács, Sabia (Sándor). Edző: Iszak Sándor.
Gólszerzők: Takács M., Balikó, ill. Koósz, Nika M.
A hazai csapat nagyon jó első félidőt produkált, majd egy nagyon gyenge másodikat – amit büntetett a vendég, és megérdemelten vitt haza egy pontot.
Szombathelyről Szenczi Imre, Szentgotthárdról Kovács Tamás, Körmendről Takács Gábor, Lukácsházáról Sántha Szilárd, Szarvaskendről Tompa Róbert, Vépről Gombás Péter tudósított.
A következő, 9. forduló menetrendje, péntek, 19.00: Király–Szentgotthárd. Szombat, 15.00: Celldömölk–Körmend, Csákánydoroszló–Vép, Söpte–Lukácsháza, Sárvár–Haladás. Vasárnap, 15.00: Csepreg–Szarvaskend.
Magyar Kupa
A 4. forduló mérkőzésivel folytatódik a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa.
- Menetrend, kedd.: Lukácsháza (I.)–Király (I.) 16.30.
- Szerda: Nemeskolta (III.)–Sárvár (III.) 15.30, Gérce (II.)–Újperint (II.) 15.30, Kőszeg (II.)–Sárvár (I.) 18.30, Körmend (I.)–Szarvaskend (I.) 19.00.
- November 21., szerda, 15.30: Telekes (II.)–Szentgotthárd (I.).