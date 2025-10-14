Vármegyei II.: botlottak az élcsapatok (képgalériával)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság: megbotlott az éllovas Kőszeg: Uraiújfaluból egy ponttal tért haza – meglepetésre; Szelestén „csak” ikszre futotta a Répcelaknak; Sében rúgott öt gólt a Kemenesalja; Bajánsenyén játszott hatgólos döntetlent a Gyöngyöshermán; elszenvedte első vereségét az Egyházasrádóc – Újperinten kapott ki; a Körmend VSE–Szentpéterfa derbin hat gólt és két kiállítást láthattak a szurkolók.

Vármegyei II.: Sé-Kemenesalja 1-5.

Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei II. - északi csoport

Büki TK–Gérce-Vásárosmiske KSE 0–2 (0–2). Bük, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sebesi P.

Bük: Kovács A. – Szalai, Szilágyi (Németh B.), Balikó (Kocsis), Varga B., Józsa, Németh M. (Traxler), Szaller, Toldi, Redőcs, Petróczy (Szentgyörgyi).

Gérce: Lengyel – Szabó B., Károlyi, Süle (Mórocz), Major (Komáromi), Nunkovics, Kovács T., Kiss L., Kövesdi D., Sebestyén (Glavánovics), Kövesdi A. (Soós). Edző:

Gólszerzők: Süle, Major.

Jánosháza VSE–Gencsapáti KSE 3–3 (2–1). Jánosháza. Jv.: Szabó C.

Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Tóth G. (Ambrus), Talabér, Vágusz P., Kovács M., Jósvai, Hajdú, Benkő, Varga P. (Bódis), Tóth L.

Gencsapáti: Kolarich – Szabó A., Mester, Kovács G., Bokor (Sátori), Tóth B., Egyed (Janzsó), Lőrincz, Mucza, Lipics, Fazekas.

Gólszerzők: Vágusz P. (3), ill. Lőrincz (2), Mester.

Szeleste-Pósfa SE–Répcelaki SE 2–2 (0–2). Szeleste, 200 néző. Jv.: Pázsi M.

Szeleste: Horváth B. – Vajda, Maráczi, Kovács R., Fülöp, Molnár G., Szabó B. (Kovács Á.), Horváth R., Horváth D. (Baranyai), Németh Z., Dugovics.

Répcelak: Molnár D. – Gallen A., Kiss D., Gallen I., Horváth M. (Tóth Zs.), Mesterházi, Csupor, Németh G. (Varga B., Horváth B.), Csordás, Gosztolya, Varga L. (Gáspár).

Gólszerzők: Horváth R. (2), ill. Kiss D., Németh G.

Kiállítva: Kovács Á. (81.), ill. Kiss D. (60.).

Mindkét félidőben mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, nem találtak fogást egymáson – nem igazán forogtak veszélyben a kapuk. Az első félidőben a vendég használt ki két védelmi hibát, a második félidőben pedig a hazaiak használták ki a vendégek két megingását. Így meg kellett elégednie mindkét csapatnak az egy ponttal.