Labdarúgás

1 órája

Vármegyei II.: botlottak az élcsapatok (képgalériával)

Címkék#Vármegyei II#Megyei II.#labdarúgó bajnokság

A 8. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei II.: több élcsapat is pontokat vesztett.

Tóth Gábor
Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság: megbotlott az éllovas Kőszeg: Uraiújfaluból egy ponttal tért haza – meglepetésre; Szelestén „csak” ikszre futotta a Répcelaknak; Sében rúgott öt gólt a Kemenesalja; Bajánsenyén játszott hatgólos döntetlent a Gyöngyöshermán; elszenvedte első vereségét az Egyházasrádóc – Újperinten kapott ki; a Körmend VSE–Szentpéterfa derbin hat gólt és két kiállítást láthattak a szurkolók.

vármegyei II
Vármegyei II.: Sé-Kemenesalja 1-5.
Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei II. - északi csoport

Büki TK–Gérce-Vásárosmiske KSE 0–2 (0–2). Bük, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sebesi P.
Bük: Kovács A. – Szalai, Szilágyi (Németh B.), Balikó (Kocsis), Varga B., Józsa, Németh M. (Traxler), Szaller, Toldi, Redőcs, Petróczy (Szentgyörgyi).
Gérce: Lengyel – Szabó B., Károlyi, Süle (Mórocz), Major (Komáromi), Nunkovics, Kovács T., Kiss L., Kövesdi D., Sebestyén (Glavánovics), Kövesdi A. (Soós). Edző:
Gólszerzők: Süle, Major.

Jánosháza VSE–Gencsapáti KSE 3–3 (2–1). Jánosháza. Jv.: Szabó C.
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Tóth G. (Ambrus), Talabér, Vágusz P., Kovács M., Jósvai, Hajdú, Benkő, Varga P. (Bódis), Tóth L.
Gencsapáti: Kolarich – Szabó A., Mester, Kovács G., Bokor (Sátori), Tóth B., Egyed (Janzsó), Lőrincz, Mucza, Lipics, Fazekas.
Gólszerzők: Vágusz P. (3), ill. Lőrincz (2), Mester.

Szeleste-Pósfa SE–Répcelaki SE 2–2 (0–2). Szeleste, 200 néző. Jv.: Pázsi M.
Szeleste: Horváth B. – Vajda, Maráczi, Kovács R., Fülöp, Molnár G., Szabó B. (Kovács Á.), Horváth R., Horváth D. (Baranyai), Németh Z., Dugovics.
Répcelak: Molnár D. – Gallen A., Kiss D., Gallen I., Horváth M. (Tóth Zs.), Mesterházi, Csupor, Németh G. (Varga B., Horváth B.), Csordás, Gosztolya, Varga L. (Gáspár).
Gólszerzők: Horváth R. (2), ill. Kiss D., Németh G.
Kiállítva: Kovács Á. (81.), ill. Kiss D. (60.).
Mindkét félidőben mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, nem találtak fogást egymáson – nem igazán forogtak veszélyben a kapuk. Az első félidőben a vendég használt ki két védelmi hibát, a második félidőben pedig a hazaiak használták ki a vendégek két megingását. Így meg kellett elégednie mindkét csapatnak az egy ponttal.

Ikervár FC–Bozsoki SE 1–3 (0–2). Ikervár. Jv.: Tóth-Szatmári Z.
Ikervár: Kollarics – Németh Á., Biró Gy., Horváth M., Dénes, Gyürü (Biró B.), Farkas A., Kiss B. (Kurucz), Nagy D., Baldauf (Nagy P.), Varga M.
Bozsok: Varga M. – Dan D., Bigner, Fáth, Nagy Zs., Marti (Kovács P.), Dobány Patrick (Németh O.), Varga B., Dan G. (Hock-Sirson), Kaposi (Dévényi), Tompek.
Gólszerzők: Biró B., ill. Nagy Zs., Varga B., Dan G.
Az enerváltan focizó, gyenge napot kifogó hazaiak ellen a vendég megérdemelt győzelmet aratott. A Bozsok kemény, taktikus és fegyelmezett játékkal biztosan gyűjtötte be a három pontot. 

Sé Honvéd SE–Kemenesalja FC 1–5 (0–4). Sé, 100 néző. Jv.: dr. Polgár T.
Sé: Baba – Hancz (Pummer), Kovács K. (Séfer P.), Werderits (Farkas P.), Romsics (Németh M.), Nyári (Simon D.), Nemes, Fichtacher, Simon K., Soós, Kiss M.
Kemenesalja: Kovács Ko. – Princzes (Őri), Czöndör (Kóbor), Gorácz (Lőrincz G.), György (Németh J.), Balázsi, Kovács Kr., Lőrincz M., Szabó J., Manganelli, Németh M.
Gólszerzők: Németh M., ill. György (4), Németh J.
A több sebből vérző, kulcsjátékosait nélkülöző, jelenleg formán kívül futballozó Sé ellen a Kemenesalja félóra alatt lerendezte a találkozót. A vendégek győzelme ilyen arányban is teljesen megérdemelt!

Vármegyei II.: Sé-Kemenesalja 1-5.

Fotók: Cseh Gábor

Alsóújlaki SC–Kemenesmagasi FC 5–0 (3–0). Alsóújlak. Jv.: Monostori I.
Alsóújlak: Gábor – Gampel Do., Varga D. (Baranyai), Varga K. (Tóth Á.), Oláh (Toldi), Varga Á., Káldi, Vasas, Pintér (Varga N.), Papp A. (Nagy Z.), Varga R.
Kemenesmagasi: Szénégető – Horváth B. (Gudui), Koronczai, Solymos (Gosztola), Csite, Molnár T., Dákai (Molnár Zs.), Kovács B., Takács (Nagy G.), Géczi, Kopházi.
Gólszerzők: Varga R. (2), Varga Á., Káldi, Vasas.

Uraiújfalu SE–Kőszegi Lóránt FC 1–1 (0–1). Uraiújfalu. Jv.: Imre B.
Uraiújfalu: Király – Keszei T., Burka, Farkas R. (Dornai), Pungor, Szabó T., Kerekes, Bokor, Keszei R., Szabó K., Binder (Balogh M.).
Kőszeg: Puporka – Kovács D., Imre (Réti), Marti, Szijártó, Kovács Zs., Takács (Lintner), Kalucza, Balázs (Prógli), Horváth N., Kiss B.
Gólszerzők: Burka, ill. Kalucza.
A mérkőzés elején a listavezető magához ragadta a kezdeményezést.  A  kezdeti fölénye pedig góllá érett. A 20. perc körül elkezdett focizni a hazai csapat is, szebbnél szebb támadásokat vezetett – sikerült is egyenlíteni. A második félidőben aztán már egy „másik” hazai csapatot láthattak a nézők. Az Uraiújfalu teljesítménye hatalmasat javult, sok helyzetet kidolgozva, nagyot küzdve közelebb állt a győzelemhez, mint a Kőszeg – de a szerencse nem állt melléje.

A következő, 9. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Kemenesalja–Ikervár, Répcelak–Vasszécseny, Kemenesmagasi–Jánosháza. 16.30: Kőszeg–Bük. Vasárnap, 15.00: Gencsapáti–Sé, Bozsok–Szeleste, Gérce–Alsóújlak. Szabadnapos: Uraiújfalu.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email.címre.

 

Déli csoport

Bajánsenye SE–Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 3–3 (0–1). Bajánsenye, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Elek T.
Bajánsenye: Kalamár – Kircsi, Varga D., Nagy-Balázs, Horváth M., Fábián (Bacsák), Farkas F., Végh (Kovács I.), Horváth Z., Stunya (Kósa), Horváth B.
Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Lang, Bódi, Kálócz, Rosta, Révész (Kulcsár), Kopácsi, Ilnicki, Kovács D. (Joó), Szabó M., Szabó B.
Gólszerzők: Varga D. (2), Kósa, ill. Kopácsi, Szabó M., Bódi.
Kiállítva: Szabó B. (62., Gyöngyöshermán).
A csoport egyik rangadóján jó iramú, fordulatokban gazdag mérkőzést láthattak a nézők. A  hazai csapat a mérkőzés egészében uralta a játékot, számos gólszerzési lehetőséget dolgozott ki – de az első játékrészben még a helyzeteit kihagyta. Míg a vendég egy kipattanó labdából megszerezte a vezetést. A második játékrészben a hazai csapat tovább növelte a tempót, folyamatosan támadott, de a vendég egy kontratámadásból tovább növelte előnyét. A hazai játékosok dicséretére legyen mondva, hogy nem adták fel, nagyot küzdöttek. Majd egy teljesen jogos kiállítást követően a vendég létszámhátrányba került. És a folyamatos hazai támadások góllá értek. A Bajánsenye kiegyenlített, sőt, a mérkőzés vége előtt egy szögletből fejelt góllal a vezetést is megszerezte. Ám a hosszabbításban a vendégek egy kapu elé beívelt labdából egyenlítettek. A játék összképe alapján a hazaiak győzelmet érdemeltek volna – a vendég örülhet az egy pontnak.

Rum KSC–Telekes Medosz SE 2–6 (1–3). Rum. Jv.: Gaál Á.
Rum: Kozma – Baranyai Á., Tárkányi, Baranyai D., Pásti I., Pupp, Kovács Z., Bejczy, Pásti Z., Szalay, Farkas G.
Telekes: Blaskovics – Németh M., Orsós (Görcsi), Czövek, Osvald M., Kónya (Herczeg), Vincze, Németh F. (Ferencz), Molnár T., Osvald B. (Legárt), Nyári.
Gólszerzők: Pásti Z., Szalay, ill. Kónya (3), Németh M., Vincze, Osvald M.

Tanakajdi TC–Elektromol Szombathelyi Spari Fc 4–0 (2–0). Tanakajd. Jv.: Szabó III. Z.
Tanakajd: Horváth B. – Bősze, Hankó, Kölkedi (Hittaller), Karáth, Oláh-Vadász, Marcz (Kmetyó), Medve, Könczöl, Nagy K., Czenki (Kovács D.).
Spari: Pungor – Jónás D. (Németh L.), Varsányi, Láda, Jónás Cs., Kovács P., Tóth Zs., Kovács A., Sipos, Szalai (Neubauer), Hrenyó.
Gólszerzők: Karáth (3), Marcz.
Kiállítva: Kovács P. (28., Spari).
Búcsúi hangulatban a hazai csapat az első perctől irányította a mérkőzést – és biztosan tartotta otthon a három pontot.

Tutitextil-Körmend VSE–Szentpéterfai SE 2–4 (1–3).Körmend-Horvátnádalja, 200 néző. Jv.: Sebesi P.
Körmend: Kónya P. – Papp P., Tompa, Horváth Á., Frühvirth, Szatmáry (Németh Cs.), Gaál, Gampel (Kazinczki), Németh B., Szabó P., Pesti.
Szentpéterfa: Páll – Hazafi, Wágner, Skrapits (Geosits), Leidli, Homor, Varga A. (Góber), Kalmár, Jagodits, Hoós, Frányi.
Gólszerzők: Németh B., Szatmáry, ill. Varga A. (2), Skrapits, Leidli.
Kiállítva: Horváth Á. (76., Körmend), Szabó P. (45.,Körmend).
A hazai csapat kivégezte magát, a hibáit könyörtelenül büntette a vendég – megéredmelt a szentpéterfai győzelem.

Újperinti SE–Egyházasrádóci SE 2–1 (1–1). Szombathely-Újperint. Jv.: Pungor Z.
Újperint: Bakucz M. – Sásdi, Buna (Czeglédi), Varga L., Horváth M., Szász, László (Sisak), Gombás, Hegyi (Szabó Z.), Bakucz D., Tóth A. (Kardos). 
Egyházasrádóc: Balogh Á. – Merőtei (Loibenbeck), Varga D., Zimits (Fejes), Halász, Sipos, Lakosi, Molnár L., Balogh A. (Tóth A.), Molnár I., Vilics.
Gólszerzők: Horváth M., Bakucz D., ill. Sipos.

Őriszentpéter SE–Nárai SK 5–2 (3–1). Őriszentpéter, 120 néző. Jv.: Gulyás I.
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Németh A., Gerencsér, Sály, Könye, Babos, Horváth G., Szép, Géczi, Mihály.
Nárai: Rozmán (Holbok) – Bárdics, Vajda Bá., Vajda Ba., Máté (Szalay), Horváth D. (Kovács A.), Király, Matyas Robert, Vörös, Lakatos (Karai), Hompasz.
Gólszerzők: Sály (3), Gerencsér, Szép, ill. Bárdics (2).
A továbbra is létszámgondokkal küszködő Őriszentpéter alaposan megharcolt a – megérdemelt – győzelemért. Jár a dicséret az összes hazai játékosnak.

Nádasd KSE–Rábatótfalui SE 6–2 (1–1). Nádasd, 150 néző. Jv.: Pintér B.
Nádasd: Rejtli – Mesics, Horváth B., Iván, Péter (Szabó I.), Kalamár (Horváth Á.), Belső (Szabó D.), Jóna (Horváth D.), Osvald (Neubauer), Nagy Zs., Takács.
Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri, Bánfi-Nagy, Molnár Á., Domján D., Sütő (Herczeg), Szakács, Domján B., Kovács Á., Bogdán, Papp D. (Pável).
Gólszerzők: Horváth Á. (2), Mesics, Takács, Péter, Nagy Zs., ill. Domján B., Kovács Á.
Az első félidőben még tartotta magát a vendég, és a házigazda is gyengébben futballozott. Fordulás után aztán ritmust váltott a Nádasd, ekkor már jöttek a helyzetek, és a gólok is. Sportszerű mérkőzést vívtak a felek, a gólkülönbség a vendégek számára hízelgő.

A következő, 9. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Telekes–Bajánsenye, Gyöngyöshermán–Felsőcsatár. Vasárnap, 15.00: Szentpéterfa–Tanakajd, Spari–Rum, Rábatótfalu–Őriszentpéter, Nárai–Újperint, Egyházasrádóc–Körmend VSE. Szabadnapos: Nádasd.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre.

A Szentpéterfa az előző játéknapon simán, 3-0-ra verte a vendég Újperintet – ám a hazai klub elcserélte magát, négyszer szakította meg a játékot csere miatt. Az Újperint „természetesen” óvott – 3-0-s gólaránnyal megkapta a három pontot. Az Újperint így 18 pontjával a tabella második helyén áll, míg a Szentpéterfának 13 pontja maradt, ami hetedik helyre elég.

 

