Vármegyei II.: érdekes "történések" borzolták a kedélyeket Gyöngyöshermánban - fotók

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság: megszerezte első győzelmét a Spari és a Kemenesmagasi, a Rum és a Jánosháza volt az „áldozat”; iksz az Egyházasrádóc–Körmend szomszédvári derbin; a Kemenesakja hazai pályán játszott döntetlent az Ikervárra; a Telekes simán verte a Bajánsenyét; "meglepték" a Gyöngyöshermánt.

Vármegyei II.: Egyházasrádóc-Körmend VSE 0-0.

Fotó: Szendi Péter

Vármegyei II. - északi csoport

Kemenesalja FC–Ikervár FC 1–1 (0–0). Vönöck, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pintér B.

Kemenesalja: Kovács Ko. – Princzes (Őri), Lőrincz G. (Horváth M.), Czöndör, Gorácz, György, Balázsi, Kovács Kr., Lőrincz M., Szabó J., Németh M.

Ikervár: Kollarics – Kiss B., Biró Gy., Horváth M., Dénes, Farkas A., Németh Á., Biró B., Varga M., Baldauf, Cseh (Bolla).

Gól: Czöndör, ill. Biró B.

Egy fiatal, jó erőkből álló Ikervárt fogadott a Kemenesalja. Az első játékrészben nem alakult ki nagyobb helyzet egyik kapu előtt sem, egy-egy pontrúgás után volt lehetőség gólszerzésre. A második félidőt jobban kezdte a hazai csapat, de egy szép támadás után mégis az Ikervár szerzett vezetést. Amire a végén sikerült válaszolnia a hazai csapatnak. Igazságos döntetlen született a sportszerű mérkőzésen!

Répcelaki SE–Vasszécseny TK 5–1 (1–0). Répcelak, 150 néző. Jv.: Szabó III. Z.

Répcelak: Molnár D. – Gáspár (Csupor D.), Gallen A. (Horváth B.), Dulicz (Kiss G.), Gallen I. (Kovács G.), Horváth M., Mesterházi, Csupor Á., Németh G. (Tóth Zs.), Csordás, Varga L.

Vasszécseny: Simon – Gombkötő (Fábián), Virág, Dankó, Varga R., Molnár T., Gombás, Németh Zs., Horváth R., Viszked (Szovák), Boros.

Gól: Horváth M. (2), Csupor D., Csupor Á., Csordás, ill. Molnár T.

A Répcelak kezdett jobban: az első támadásából az első percben egy gyönyörű gólt szerzett. A folytatásban mezőnyben gyűrték egymást a felek, a Répcelak játszott kapura veszélyesebben. A vendégek elszórt kontrákkal próbálkoztak. A félidő 1-0-ás hazai vezetésnél ért véget. A második félidőt is a Répcelak kezdte jobban: a 48. percben már 2-0 volt az állás. A játék képe továbbra sem változott, kapujához szegezte ellenfelét a házigazda, ennek köszönhetően az 59. percben 3-0 volt az állás. A vendégek egy kontra után szépítetek (62. perc: 3-1). A hazai csapat cserékkel frissítve továbbra is többet birtokolta a labdát – és még kétszer kapuba talált. Megérdemelt hazai siker született a lelkes vendég ellen.