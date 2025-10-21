október 21., kedd

Orsolya névnap

Labdarúgás

1 órája

Vármegyei II.: érdekes "történések" borzolták a kedélyeket Gyöngyöshermánban - fotók

Címkék#eredmények#Vármegyei II#labdarúgás

A 9. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei II.: érdekes "történések" borzolták a kedélyeket Gyöngyöshermánban...

Tóth Gábor

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság:  megszerezte első győzelmét a Spari és a Kemenesmagasi, a Rum és a Jánosháza volt az „áldozat”; iksz az Egyházasrádóc–Körmend szomszédvári derbin; a Kemenesakja hazai pályán játszott döntetlent az Ikervárra; a Telekes simán verte a Bajánsenyét; "meglepték" a Gyöngyöshermánt.  

Vármegyei II.
Vármegyei II.: Egyházasrádóc-Körmend VSE 0-0.
Fotó: Szendi Péter

Vármegyei II. - északi csoport

Kemenesalja FC–Ikervár FC 1–1 (0–0). Vönöck, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pintér B.
Kemenesalja: Kovács Ko. – Princzes (Őri), Lőrincz G. (Horváth M.), Czöndör, Gorácz, György, Balázsi, Kovács Kr., Lőrincz M., Szabó J., Németh M.
Ikervár: Kollarics – Kiss B., Biró Gy., Horváth M., Dénes, Farkas A., Németh Á., Biró B., Varga M., Baldauf, Cseh (Bolla).
Gól: Czöndör, ill. Biró B.

Egy fiatal, jó erőkből álló Ikervárt fogadott a Kemenesalja. Az első játékrészben nem alakult ki nagyobb helyzet egyik kapu előtt sem, egy-egy pontrúgás után volt lehetőség gólszerzésre. A második félidőt jobban kezdte a hazai csapat, de egy szép támadás után mégis az Ikervár szerzett vezetést. Amire a végén sikerült válaszolnia a hazai csapatnak. Igazságos döntetlen született a sportszerű mérkőzésen!

Répcelaki SE–Vasszécseny TK 5–1 (1–0). Répcelak, 150 néző. Jv.: Szabó III. Z.
Répcelak: Molnár D. – Gáspár (Csupor D.), Gallen A. (Horváth B.), Dulicz (Kiss G.), Gallen I. (Kovács G.), Horváth M., Mesterházi, Csupor Á., Németh G. (Tóth Zs.), Csordás, Varga L.
Vasszécseny: Simon – Gombkötő (Fábián), Virág, Dankó, Varga R., Molnár T., Gombás, Németh Zs., Horváth R., Viszked (Szovák), Boros.
Gól: Horváth M. (2), Csupor D., Csupor Á., Csordás, ill. Molnár T.

A Répcelak kezdett jobban: az első támadásából az első percben egy gyönyörű gólt szerzett. A folytatásban mezőnyben gyűrték egymást a felek, a Répcelak játszott kapura veszélyesebben. A vendégek elszórt kontrákkal próbálkoztak. A félidő 1-0-ás hazai vezetésnél ért véget. A második félidőt is a Répcelak kezdte jobban: a 48. percben már 2-0 volt az állás. A játék képe továbbra sem változott, kapujához szegezte ellenfelét a házigazda, ennek köszönhetően az 59. percben 3-0 volt az állás. A vendégek egy kontra után szépítetek (62. perc: 3-1). A hazai csapat cserékkel frissítve továbbra is többet birtokolta a labdát – és még kétszer kapuba talált.  Megérdemelt hazai siker született a lelkes vendég ellen.

Kemenesmagasi FC–Jánosháza VSE 6–2 (4–1). Kemenesmagasi. Jv.: dr. Polgár T.
Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Koronczai, Szénégető, Csite (Molnár Zs.), Molnár T., Dákai (Solymos), Németh Sz., Kovács B., Takács, Géczi, Kopházi.
Jánosháza: Dikovecz – Tóth B., Tóth G., Talabér, Dittman (Vágusz A.), Vágusz P., Kovács M., Hajdú, Benkő (Ambrus), Bódis (Lőrincz), Tóth L.
Gól: Kovács B. (2), Dákai (2), Kopházi, Takács, ill. Talabér, Vágusz P.
Kiállítva: Vágusz P. (56., Jánosháza).

Kőszegi Lóránt FC–Büki TK 2–0 (0–0). Kőszeg. Jv.: Nagy P.
Kőszeg: Berber – Lintner, Kovács D., Prógli (Kumánovich), Imre, Marti (Szűcs), Szijártó, Kovács Zs., Réti (Molnár Cs.), Takács, Kiss B.
Bük: Kovács A. – Szalai, Varga B., Németh M., Németh B., Toldi (Bakos), Komjáthy, Redőcs, Kocsis, Petróczy, Józsa.
Gól: Imre, Kovács Zs.

A hazai csapat az első perctől magához ragadta a kezdeményezést, a vendégek csak másodpercekre tudták birtokolni a labdát. Az első félidőben az utolsó passzokba, a befejezésekbe hiba csúszott hazai oldalon, így gól nélküli állással mehettek szünetre a csapatok. A második félidőben a Kőszeg magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, sok helyzetet dolgozott ki,  amelyekből kettőt gólra is váltott. Így biztos győzelmet aratott a kapuját foggal, körömmel védő fiatal büki csapat ellen.

Gencsapáti KSE–Sé Honvéd SE 4–5 (2–2). Gencsapáti. Jv.: Boda Gy.
Gencsapáti: Kolarich (Sulyok) – Szabó A., Mester, Sátori (Egyed), Dancs, Kovács G., Tóth B., Lőrincz (Németh G.), Mucza (Janzsó), Lipics, Fazekas.
Sé: Baba – Hancz (Kiss Máté Gergő), Séfer, Romsics, Werderits, Tóth F., Nyári (Kovács K.), Nemes, Németh M. (Kiss Márton Balázs), Soós, Szalay.
Gól: Lőrincz (2), Mucza, Mester, ill. Romsics (2), Kovács K., Werderits, Németh M.

A hazaiak ismét jó vendéglátók voltak: három pontot ajándékoztak a séi csapatnak...

Bozsoki SE–Szeleste-Pósfa SE 3–2 (2–1). Bozsok. Jv.: Szabó III. Z.
Bozsok: VARGA M. – DAN D., BIGNER, Fáth, Dobány P. (Kovács P.), Nagy Zs., Marti (Szalai), VARGA B. (Németh O.), DAN G. (Pál), Kaposi (Dévényi), Tompek.
Szeleste: Horváth B. – Vajda, Maráczi (Szabó B.), Kovács R., Fülöp, Baranyai (Szele), Molnár G., Németh G., Horváth R., Németh Z., Dugovics.
Gól: Dan G., Bigner, Marti, ill. Horváth R., Németh G.

A mérkőzés gyors gólváltással kezdődött, majd az első félidő hajrájában megszerezte a vezetést a hazai csapat. Az 58.percben pedig a harmadik bozsoki gól el is döntötte a lényegi kérdéseket. Jó játékvezetés mellett, jó erőkből álló ellenfelet sikerült két vállra fektetnie a bozsoki csapatnak a sportszerű mérkőzésen.

Gérce-Vásárosmiske KSE–Alsóújlaki SC 4–0 (3–0). Gérce. Jv.: Szabó C.
Gérce: Komáromi Z. – Mesterházy, Szabó B. (Mórocz), Károlyi, Süle (Tóth R.), Major, Nunkovics (Kiss Lá.), Kovács T. (Komáromi A.), Kiss Le., Kövesdi, Sebestyén (Soós).
Alsóújlak: Varga B. – Varga K. (Varga N.), Oláh, Varga Á., Káldi (Pados), Gampel, Vasas, Pintér (Tóth Á.), Baranyai (Varga D.), Papp A. (Kaposi), Varga R.
Gól: Kovács T. (2), Major, Varga K. (öngól).

Szép számú közönség előtt nagy iramban indult a mérkőzés, a hazaiak azonnal támadólag léptek fel, míg a vendégek a védekezésre koncentráltak. A jól és szellemesen játszó Gérce már az első félidőben eldöntötte a mérkőzés sorsát. Minden hazai játékos jó teljesítményt nyújtott, míg a vendégek sportszerűen küzdöttek

A következő, 10. forduló menetrendje:

  • Szombat, 15.00: Bük–Uraiújfalu, Jánosház–Gérce.
  • Vasárnap, 15.00: Vasszécseny–Bozsok, Szeleste–Kemenesalja, Ikervár–Gencsapáti, Sé–Kemenesmagasi, Alsóújlak–Kőszeg.
  • Szabadnapos: Répcelak.

 

Vármegyei II. - déli csoport

Telekes Medosz SE–Bajánsenye SE 4–1 (2–0). Telekes, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Kondor T.
Telekes: Blaskovics – Molnár T., Németh M., Görcsi, Czövek, Osvald M., Kónya (Orsós), Vincze, Németh F. (Herczeg), Osvald B. (Valkóczi), Nyári.
Bajánsenye: Kalamár – Bacsák (Kovács I.), Varga D., Nagy-Balázs, Horváth M., Kósa, Kovács V., Fábián, Horváth Z., Stunya (Bagó), Horváth B.
Gól: Görcsi (2), Orsós, Kónya, ill. Kósa.

A tabellán előkelő helyen álló, jól felkészült ellenfelet fogadott a Telekes. Az első játékrészben végéig komoly mezőnymunkát láthattak a nézők,  és egy nagy senyei ziccert, amit fogott a hazai kapus. A 43. percben bombagólt rúgott a házigazda, majd kihasználva az ellenfél rövidzárlatát gyorsan ismét kapuba talált. Fordulás után – a 64. percben – azonban jött a szépítés a vendégtől. Mindent egy lapra feltéve küzdött a Bajánsenye a pontért, pontokért, de a házigazda a hajrában újabb két gólt szerezve végleg lezárta a mérkőzést. Korrekt játékvezetés mellett sportszerű ellenféllel szemben tartott otthon a három pontot a Telekes.  Érdemes még megjegyezni, a telekesi ifi csapat is egyre jobban teljesít (a 14 éves Czövek Zalán három  gólja önmagáért beszél)!

Gyöngyöshermán-Szentkirály SE–Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK 3–2 (0–0). Szombathely. Jv.: Sebesi P.
Gyöngyöshermán: Bódi – Lang (Kálócz), Rosta, Horváth D. (Kovács D.), Révész, Kopácsi, Bihun, Ilnicki, Séfer, Nagy B. (Szalai), Szabó M.
Felsőcsatár: Kopácsi – Szabó B., Horváth L., Cobzaru (Mahucs), Kis, Vincze, Krancz Gy., Böhm (Krancz K.), Bugnits (Wölfinger), Hábetler, Szalóki-Varsányi (Horváth B.).
Gól: Kopácsi, Horváth D., Szabó M., ill. Vincze (2).

A szentkirályi csapatot felettébb kellemetlenül érintette, hogy a szövetség a felsőcsatáriak kérésére, négy nappal az eredetileg kiírt szombati időpont előtt, áthelyezte a mérkőzést egy nem éppen szurkolóbarát, vasárnap 12 órai kezdésre...Azonban ez a furcsa közjáték sem tudta megakadályozni a hazai csapatot abban, hogy a defenzív futballra berendezkedett, rendkívül tisztátalan eszközöket bevető vendégek ellen győztesen hagyja el a pályát.

Egyházasrádóci SE–Tutitextil-Körmend VSE 0–0. Egyházasrádóc, 150 néző. Jv.: Ódor Á.
Egyházasrádóc: Bali – Varga D., Tóth A. (Berning), Krajczár, Halász (Fejes), Zimits (Varga Z.), Sipos, Lakosi, Balogh A., Molnár I. (Balogh Á.), Vilics.
Körmend: Kónya P. – Gaál, Papp P., Tompa, Frühvirth, Szatmáry (Kazinczki), Farkas T., Falb, Herczeg, Berta, Németh B.

A mérkőzés első félideje hazai mezőnyfölényben telt, sok szöglettel, kevés helyzettel. A második félidő elején a hazaiak kihagytak egy komoly ziccert, majd nem sokkal később egy 11-est is. Ettől vérszemet kapott az addig jobbára védekező Nádalja, több helyzetet is kialakított, de nem tudott kapuba találni. Így maradt a pontosztozkodás.

Egyházasrádóc-Tutitextil Körmend focimeccs

Fotók: Szendi Péter

Szentpéterfai SE–Tanakajdi TC 3–0 (0–0). Szentpéterfa. Jv.: Marton A.
Szentpéterfa: Páll – Hazafi, Wágner K., Leidli (Geosits), Wágner R., Homor, Kajáry (Góber), Kalmár (Mersits), Jagodits, Hoós, Frányi.
Tanakajd: Pesz – Bősze B., Bősze M. (Preiczer), Hankó, Medve (Kmetyó), Hittaller A., Marcz, Könczöl, Nagy K. (Hittaller M.), Varga M., Kovács D.
Gól: Frányi, Mersits, Jagodits.

A vendég szervezetten futballozott, jól védekezett, keményen beleállt a meccsbe – okozott is kellemetlen pillanatokat a hazai csapat számára. A kapura veszélyesebb házigazda végül a hajrában tudta csak bedarálni szívós ellenfelét – és összességében megérdemelten nyert.

Elektromol Szombathelyi Spari FC–Rum KSC 5–2 (2–2).Szombathely. Jv.: Tóth-Szatmári Z.
Spari: Pungor (Neubauer) – Jónás D. (Pfau), Varsányi, Láda, Jónás Cs., Merőtei, Tóth Zs., Sipos (Kovács A.), Horváth G., Kelemen, Kovács T. (Kovács Sz.).
Rum: Bakler – Brecska, Baranyai, Tárkányi, Pupp, Horváth T., Kovács Z., Kozma, Pásti, Szalay, Farkas G.
Gól: Láda, Kovács A., Neubauer, Jónás D., Kelemen, ill. Tárkányi, Szalay.

A két pont nélküli csapat alsóházi rangadóján egy ideig fej, fej mellett haladtak a felek. De a végén aztán a hazaiak megérdemelten nyerték meg a sportszerű összecsapást – ilyen arányban is.

Rábatótfalui SE–Őriszentpéter SE 1–2 (1–0) Szentgotthárd-Rábatótfalu. Jv.: Gaál Á.
Rábatótfalu: Böröndi – Tóth R., Keresztúri, Soós, Domján D., Sütő, Szakács, Bálint, Kovács Á. (Herczeg), Bogdán, Bánfi-Nagy.
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Kevy, Németh A., Sály, Gerencsér, Babos, Csóbor, Szép (Horváth G.), Géczi, Mihály.
Gól: Keresztúri, ill. Kevy, Sály.

Nárai SK–Újperinti SE 2–3 (1–0). Nárai. Jv.: Bognár R.
Nárai: Holbok – Bárdics (Lakatos), Vajda Bá. (Horváth L.), Vajda Ba. (Máté Á.), Odler (Máté Gy.), Mátyas R. (a mezőny legjobbja), Horváth D. (Takács), Király, Sásdi, Vörös, Szalay.
Újperint: Bakucz – Sásdi, Kardos (Pados), Bodor, Varga L., Horváth M., Beke (Fábián), Gombás, Kulcsár, Buna (Szabó Z.), László.
Gól: Bárdics, Sásdi (öngól), ill. Bodor, Gombás, László.

A bajnoki címre is esélyes Újperint ellen jól felkészült a hazai csapat, talán meg is lepte ellenfelét – így előnnyel vonulhatott pihenőre. A második félidő elején egy adok-kapok alakult ki, gyorsan 2-2-re módosult az eredmény – majd egy újperinti átlövés döntötte el a meccset. Bár a hazai csapatnak voltak lehetőségei az egyenlítésre – egy gól el is vett a hosszabbításban a játékvezető –, ám ezekkel a helyzetekkel nem sikerült élni. A döntetlen reálisabb eredmény lett volna, a játék képe alapján nem  érdemeltvereséget a Nárai. A felnőtt csapat gratulál az U21-es gárdának a pontszerzéshez!  

A következő, 10. forduló menetrendje:

  • Szombat, 15.00: Bajánsenye–Spari, Tanakajd–Egyházasrádóc, Körmend VSE–Nárai.
  • Vasárnap, 15.00: Felsőcsatár–Telekes, Rum–Szentpéterfa, Újperint–Rábatótfalu, Őriszentpéter–Nádasd.
  • Szabadnapos: Gyöngyöshermán.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email-címre.

 

 

