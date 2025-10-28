Vármegyei II.: komoly problémát okozott az óraátállítás...

Vármegyei II. - Több klubvezető, játékos, szurkoló jelezte lapunknak, hogy az óraátállítás „problémáját” idén sem tudta megoldani a versenybizottság: szombaton még normál időben lezajlottak a mecsek, vasárnap viszont már sötétben, rossz látási viszonyok között fejeződtek be a mérkőzések – több pályán világítást kellett kapcsolni...

Vármegyei II.: Szeleste - Kemenesalja 2-3.

Fotó: Cseh Gábor

A Bajánsenye és a Nádasd kilenc, az Egyázasrádóc nyolc gólt rúgott, Vasszécsenyben botlott a Bozsok, Újperinten játszott ikszet a Rábatótfalu - játéknap meglepetését okozva.

Vármegyei II. - északi csoport

Büki TK–Uraiújfalu SE 2–3 (1–2). Bük, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Bagoly G.

Bük: Kovács A. – Szilágyi, Balikó, Varga B., Németh M., Auer, Németh B., Toldi, Redőcs, Bakos, Dala.

Uraiújfalu: Király – Keszei T., Burka, Pungor Sz., Szabó T., Dornai, Szabó K., Bokor, Keszei R., Agg (Horváth B.), Binder.

Gólszerzők: Szilágyi, Dala, ill. Burka (2), Szabó T.

Kiállítva: Redőcs (91., Bük).

Jánosháza VSE–Gérce-Vásárosmiske KSE 4–0 (4–0). Jánosháza. Jv.: dr. Polgár T.

Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Tóth L., Lőrincz, Tóth G., Talabér (Dittman), Kovács M., Jósvai, Benkő (Balogh M.), Hajdú (Pencz), Varga P. (Ambrus).

Gérce: Lengyel – Mesterházy, Károlyi, Süle, Mórocz (Glavánovics), Major, Nunkovics, Kovács T. (Tóth R.), Kiss L., Kövesdi, Sebestyén (Komáromi A.).

Gólszerzők: Talabér (3), Jósvai.

Kiállítva: Kövesdi (81., Gérce), Glavánovics (90., Gérce).

Vasszécseny TK–Bozsoki SE 1–1 (0–0). Vasszécseny. Jv.: Szabó C.

Vasszécseny: Simon – Gombkötő, Virág, Dankó, Eichler (Varga R.), Orsós (Fábián), Molnár T., Németh Zs., Horváth R., Gombás, Boros.

Bozsok: Dan D. – Bigner, Fáth, Csizmazia, Marti, Dévényi, Varga B. (Pál), Dan G. (Hock-Sirson), Szalai, Kaposi, Dobány Patrick (Németh O.).

Gólszerzők: Gombás, ill. Dan G.

Szeleste-Pósfa SE–Kemenesalja FC 2–3 (0–2). Szeleste, 80 néző. Jv.: Tóth-Szatmári Z.

Szeleste: Horváth B. – Németh B., Kovács R., Fülöp, Baranyai (Gál), Szabó B. (Rozmán), Németh G., Horváth R., Németh Z., Dugovics, Szele (Molnár G.).

Kemenesalja: Kovács K. – Princzes (György), Balázsi (Varga R.), Czöndör, Péter, Gorácz, Szabó J., Lőrincz, Manganelli, Németh M., Németh J. (Kóbor).

Gólszerzők: Dugovics, Princzes (öngól), ill. György, Czöndör, Szabó J.

Kiállítva: Varga R. (76., Kemenesalja).

Két hasonló képességű csapat feszült egymásnak. A vendégeknek sikerült először a kapuba találni, majd meg is duplázták az előnyüket.A második félidőben egyenlített a hazai csapat, majd felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Mindkét csapat rengeteg helyzetet rontott el a folytatásban, végül a vendég volt szerencsésebb!