50 perce
Vármegyei II.: komoly problémát okozott az óraátállítás...
A 10. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei II.: komoly problémát okozott az óraátállítás...
Vármegyei II. - Több klubvezető, játékos, szurkoló jelezte lapunknak, hogy az óraátállítás „problémáját” idén sem tudta megoldani a versenybizottság: szombaton még normál időben lezajlottak a mecsek, vasárnap viszont már sötétben, rossz látási viszonyok között fejeződtek be a mérkőzések – több pályán világítást kellett kapcsolni...
A Bajánsenye és a Nádasd kilenc, az Egyázasrádóc nyolc gólt rúgott, Vasszécsenyben botlott a Bozsok, Újperinten játszott ikszet a Rábatótfalu - játéknap meglepetését okozva.
Vármegyei II. - északi csoport
Büki TK–Uraiújfalu SE 2–3 (1–2). Bük, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Bagoly G.
Bük: Kovács A. – Szilágyi, Balikó, Varga B., Németh M., Auer, Németh B., Toldi, Redőcs, Bakos, Dala.
Uraiújfalu: Király – Keszei T., Burka, Pungor Sz., Szabó T., Dornai, Szabó K., Bokor, Keszei R., Agg (Horváth B.), Binder.
Gólszerzők: Szilágyi, Dala, ill. Burka (2), Szabó T.
Kiállítva: Redőcs (91., Bük).
Jánosháza VSE–Gérce-Vásárosmiske KSE 4–0 (4–0). Jánosháza. Jv.: dr. Polgár T.
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Tóth L., Lőrincz, Tóth G., Talabér (Dittman), Kovács M., Jósvai, Benkő (Balogh M.), Hajdú (Pencz), Varga P. (Ambrus).
Gérce: Lengyel – Mesterházy, Károlyi, Süle, Mórocz (Glavánovics), Major, Nunkovics, Kovács T. (Tóth R.), Kiss L., Kövesdi, Sebestyén (Komáromi A.).
Gólszerzők: Talabér (3), Jósvai.
Kiállítva: Kövesdi (81., Gérce), Glavánovics (90., Gérce).
Vasszécseny TK–Bozsoki SE 1–1 (0–0). Vasszécseny. Jv.: Szabó C.
Vasszécseny: Simon – Gombkötő, Virág, Dankó, Eichler (Varga R.), Orsós (Fábián), Molnár T., Németh Zs., Horváth R., Gombás, Boros.
Bozsok: Dan D. – Bigner, Fáth, Csizmazia, Marti, Dévényi, Varga B. (Pál), Dan G. (Hock-Sirson), Szalai, Kaposi, Dobány Patrick (Németh O.).
Gólszerzők: Gombás, ill. Dan G.
Szeleste-Pósfa SE–Kemenesalja FC 2–3 (0–2). Szeleste, 80 néző. Jv.: Tóth-Szatmári Z.
Szeleste: Horváth B. – Németh B., Kovács R., Fülöp, Baranyai (Gál), Szabó B. (Rozmán), Németh G., Horváth R., Németh Z., Dugovics, Szele (Molnár G.).
Kemenesalja: Kovács K. – Princzes (György), Balázsi (Varga R.), Czöndör, Péter, Gorácz, Szabó J., Lőrincz, Manganelli, Németh M., Németh J. (Kóbor).
Gólszerzők: Dugovics, Princzes (öngól), ill. György, Czöndör, Szabó J.
Kiállítva: Varga R. (76., Kemenesalja).
Két hasonló képességű csapat feszült egymásnak. A vendégeknek sikerült először a kapuba találni, majd meg is duplázták az előnyüket.A második félidőben egyenlített a hazai csapat, majd felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Mindkét csapat rengeteg helyzetet rontott el a folytatásban, végül a vendég volt szerencsésebb!
Vármegyei II.: Szeleste - KemenesaljaFotók: Cseh Gábor
Ikervár FC–Gencsapáti KSE 5–1 (5–1). Ikervár. Jv.: Szabó III. Z.
Ikervár: Kurucz – Németh Á., Biró Gy. (Cseh), Horváth M., Gyürü, Farkas A., Varga Ma., Nagy D., Dénes (Varga Má.), Kiss B. (Pénzes), Baldauf (Földi).
Gencsapáti: Kolarich – Szabó A., Lipics, Sulyok (Németh G.), Mester, Dancs, Tóth B., Egyed, Lőrincz (Kovács G.), Mucza, Fazekas.
Gólszerzők: Gyürü (3), Horváth M. (2), ill. Mucza.
A hazaiak lendületesen kezdték a mérkőzést, míg a vendégek stabil védekezésre, és kontrákra rendezkedtek be. Ám az Ikervárnak már az elején sikerült gólra váltania a helyzeteit, hamar megnyugtató előnyre tett szert. Fordulás után sem változott a játék képe: a hazaiak sok helyzetet alakítottak ki, de a második félidőben a legnagyobb helyzeteket is kiagyták. Teljesen megérdemelt, magabiztos hazai győzelem született a kulturáltan játszó Gencsapáti ellen.
Sé Honvéd SE–Kemenesmagasi FC 3–4 (2–0). Sé, 100 néző. Jv.: Gaál Á.
Sé: Baba – Séfer (Simon D.), Romsics, Tóth F., Nemes (Nyári), Fichtacher (Pummer), Simon K. (Dénes), Németh M. (Kovács K.), Soós, Szalay, Kiss M.
Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Horváth B. (Molnár Zs.), Szénégető, Kulcsár (Koronczai), Csite, Molnár T., Németh Sz. (Nagy G.), Kovács B., Takács, Géczi (Solymos), Kopházi.
Gólszerzők: Romsics (2), Kiss M., ill. Molnár T. (3), Takács.
A séi csapatnak sikerült végrehajtani egy újabb bravúrt! A múlt héten kétgólos hátrányt ledolgozva nyert, most háromgólos előnyt eltékozolva veszített... A második félidő elejéig egy jól játszó hazai csapat volt a pályán, amely akár nagyobb arányban is vezethetett volna. Ezt követően azonban a hazai játékosok „lebénultak” és svégignézték ahogyan a fellelkesült vendég megfordítja a meccset. Erre nem mentség a sok hiányzó sem – a szívvel-lélekkel játszó Magasinak pedig jár az elismerés!
Alsóújlaki SC–Kőszegi Lóránt FC 0–2 (0–2). Alsóújlak. Jv.: Boda Gy.
Alsóújlak: Gábor – Gampel Do., Varga K. (Varga N.), Pados (Káldi), Varga Á., Gampel Dá., Vasas, Pintér (Oláh), Baranyai, Papp A. (Tóth Á.), Varga R. (Nagy Z.).
Kőszeg: Berber – Kiss B. (Varga D.), Lintner, Kovács D., Prógli, Imre (Őri), Marti, Kovács Zs. (Kovács A.), Réti (Kumánovich), Takács, Balázs.
Gólszerzők: Prógli, Marti.
A következő, 11. forduló menetrendje:
- Péntek, 19.00: Kőszeg–Jánosház.
- Szombat, 14.30: Kemenesalja–Vasszécseny, Kemenesmagasi–Ikervár.
- Vasárnap, 14.30: Gencsapáti–Szeleste, Bozsok–Répcelak, Gérce–Sé, Uraiújfalu–Alsóújlk.
- Szabadnapos: Bük.
Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre!
Vármegyei II. - déli csoport
Bajánsenye SE–Elektromol Szombathelyi Spari FC 9–0 (2–0). Bajánsenye, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Marton A.
Bajánsenye: Kalamár – Bacsák, Varga D. (Koltai), Nagy-Balázs (Kovács I.), Horváth M., Kósa, Fábián (Bagó), Horváth Z., Horváth A., Stunya (Kovács V.), Horváth B.
Spari: Pungor – Neubauer, Jónás D., Varsányi, Kovács Ar., Láda, Jónás Cs., Morvai, Vertetics (Horváth G.), Sipos, Kovács An.
Gólszerzők: Kósa (4), Stunya (2), Horváth A., Koltai, Sipos (öngól).
Sportszerű mérkőzésen a hazai csapat a játék minden elemében felülmúlta ellenfelét – szemre is tetszetős játékkal aratott magabiztos győzelmet. Az eredmény a vendégekre nézve hizelgő.
Tanakajdi TC–Egyházasrádóci SE 1–8 (0–3). Tanakajd. Jv.: Elek T.
Tanakajd: Pesz – Bősze, Hankó, Karáth (Tamás), Horváth L., Medve, Kovács D. (Hittaller), Marcz, Könczöl, Preiczer, Czenki (Kmetyó).
Egyházasrádóc: Bali – Varga D. (Fejes), Krajczár, Halász (Loibenbeck), Tóth A. (Balogh Á.), Molnár L., Sipos, Lakosi, Balogh A., Molnár I. (Varga Z.), Vilics.
Gólszerzők: Krajczár (öngól), ill. Molnár L. (2), Vilics (2), Varga D., Tóth A., Sipos, Balogh A.
A hazai csapat enerváltan kezdte a mérkőzést. A Tanakajd egyik támadója sérülést szenvedett, mentőt kellett hívni – akinek a TTC ezúton is jobbulást, mielőbbi felépülét kíván!
Tutitextil-Körmend VSE–Nárai SK 1–3 (1–1). Körmend-Horvátnádalja. Jv.: Kondor T.
Körmend: Kónya – Papp P. (Kazinczki), Tompa, Horváth Á., Frühvirth, Szatmáry (Németh Cs.), Farkas T., Falb (Krajczár), Herczeg, Szabó P., Németh B.
Nárai: Holbok – Bárdics, Vajda Bá., Vajda Ba., Takács (Tóth D.), Matyas Robert, Máté Á., Király (Székely), Vörös, Lakatos, Hompasz (Máté Gy.).
Gólszerzők: Falb, ill. Takács (2), Bárdics.
Kiállítva: Farkas T. (73.), ill. Vajda Bá. (20.).
Amíg a hazai csapat rendre gyatra helyzetkihasználással rukkol elő, addig nem reménykedhet győzelemben...
Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK–Telekes Medosz SE 2–2 (1–1). Felsőcsatár. Jv.: Németh T.
Felsőcsatár: Antoni – Szabó B., Podlaviczki, Horváth L., Cobzaru (Tieber), Kis, Vincze, Böhm, Cseri, Hábetler, Szalóki-Varsányi (Kopácsi).
Telekes: Blaskovics – Molnár T., Németh M., Orsós M., Görcsi, Czövek, Osvald, Kónya (Herczeg), Vincze, Németh F., Nyári.
Gólszerzők: Vincze, Cobzaru, ill. Vincze, Czövek.
Kiállítva: Osvald (92., Telekes).
Rum KSC–Szentpéterfai SE 0–6 (0–4). Rum. Jv.: Nagy P.
Rum: Osvald – Baranyai, Tárkányi, Brecska, Pásti, Molnár M., Kozma, Pupp, Bejczy, Farkas G., Horváth M.
Szentpéterfa: Páll – Hazafi, Wágner K., Geosits, Skrapits, Kajáry (Góber), Wágner R., Homor (Török), Varga A., Hoós B., Mersits (Hoós G.).
Gólszerzők: Varga A. (5), Mersits.
Újperinti SE–Rábatótfalui SE 2–2 (1–2). Szombathely-Újperint. Jv.: Sebesi P.
Újperint: Varju – Sásdi, Kardos, Buna, Hegyi D., Horváth M., Beke, László (Hegyi L.), Sisak, Kulcsár (Szabó Z.), Tóth A. (Salamon).
Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri, Molnár Á., Domján D., Sütő, Szakács, Herczeg (Takács), Domján B., Kovács Á., Náricza, Soós.
Gólszerzők: Beke, Sisak, ill. Herczeg, Soós.
Őriszentpéter SE–Nádasd KSE 2–9 (1–5). Őriszentpéter. Jv.: Mórocz Gy.
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Németh A., Kevy, Gerencsér, Sály, Babos (Könye), Csóbor, Szép, Simon, Mihály.
Nádasd: Doktor – Mesics (Neubauer), Horváth B., Péter (Osvald), Jóna (Szabó I.), Hegedüs (Belső), Iván, Horváth Á., Nagy Zs. (Zsoldos), Meskó, Takács.
Gólszerzők: Sály (2), ill. Horváth Á. (5), Zsoldos, Takács, Nagy Zs., Németh A. (öngól).
Jól kezdett a házigazda, két komoly ziccerrel, de mindkettőt kihagyta. Ám miután hátrányba került, érthetetlen módon kiengedett – megérdemelten nyert a vendég.
A következő, 11. forduló menetrendje:
- Szombat, 14.30: Telekes–Gyöngyöshermán.
- Vasárnap, 14.30: Szentpéterfa–Bajánsenye, Spari–Felsőcsatár, Nádasd–Újperint, Rábatótfalu–Körmend VSE, Nárai–Tanakajd, Egyházasrádóc–Rum.
- Szabadnapos: Őriszentpéter.
Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre!