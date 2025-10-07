október 7., kedd

Labdarúgás

29 perce

Vármegyei II. osztály: Gencsapátiban nyert először az Alsóújlak

Címkék#Vármegyei II#Vas megyei foci#megyei II

A 7. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei II.: több gólgazdag meccset is rendeztek, több érdekes eredmény született.

Vaol.hu

Vármegyei II. osztály: Bozsokon ikszelt a Sé; nyolc találat esett Répcelakon, Telekesen és Náraiban is; Gencsapátiban nyert először az Alsóújlak; Náraiban vesztett pontokat a Nádasd.

Vármegyei II
Vármegyei II. osztály: Gyöngyöshermán-Rum 3-0.
Fotó: Szendi Péter

Vármegyei II. - északi csoport

Kemenesalja FC–Jánosháza VSE 3–0 (1–0). Vönöck, vármegyei II. osztályú labdraúgó-mérkőzés, vezette: Boda Gy.
Kemenesalja: Kovács K. – Princzes (Őri), Lőrincz G., Péter, György, Gorácz, Lőrincz M., Kóbor (Németh J.), Németh M., Kutasi (Németh R.), Szabó J.
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Őri, Balogh M., Tóth G., Dittman (Vágusz A.), Vágusz P. (Gyabronka), Kovács M., Benkő, Bódis, Varga P.
Gólszerzők: György (2), Németh J.
Két nagyon tartalékos csapat lépett pályára. Az első félidőben mindkét oldalon több akció is les miatt akadt el – de a szünet előtt  Vönöck megszerezte a vezetést. Aztán a hazaiak még kétszer betaláltak, így magabiztos győzelmet arattak a sportszerű, lelkes Jánosháza ellen.

Répcelaki SE–Ikervár FC 5–3 (4–0). Répcelak, 200 néző. Jv.: Sebesi P.
Répcelak: Molnár D. – Gallen A., Dulicz, Gallen I., Varga B., Bödecs (Tóth Zs.), Horváth M. (Csordás), Mesterházi, Németh G. (Kiss D.), Gosztolya (Gáspár), Varga L. (Horváth B.).
Ikervár: Kurucz (Nagy P.) – Kollarics, Biró Gy., Horváth M., Dénes (Pénzes), Farkas A., Kiss B., Biró B. (Cseh), Varga M., Gyürü, Baldauf.
Gólszerzők: Bödecs (2), Kiss D., Varga B., Varga L., ill. Baldauf, Nagy P., Horváth M.
A Répcelak kezdett jobban, nagy labdabirtoklási fölénnyel – a 9. percben meg is szerezte a vezetést. A folytatásban is a hazai csapat diktálta a tempót: a 20. percben már 3-0,, sőt, a félidő vége előtt egy szemre is tetszetős támadás végén már 4-0 volt az állás a Répcelak javára. A vendégek csak elszórtan jutottak el a hazai kapuig. A második félidőben visszavett a tempóból a Répcelak, átengedte a kezdeményezést ellenfelének – amelynek a vendég először szépített, majd tovább zárkózott, sőt, 4-2-es állásnál büntetőt is rontott. A hazai csapat a 84. percben zárta le a mérkőzést, de még a vendégek is beköszöntek a végén. Igy kialakult az 5-3-as végeredmény.  Az izgalmas, fordulatos mérkőzésen megérdemelten nyert a Répcelak a jó erőt képviselő Ikervár ellen.

Kemenesmagasi FC–Büki TK 2–3 (1–2) Kemenesmagasi. Jv.: Marton A.
Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Horváth B., Koronczai, Solymos, Molnár Zs. (Dákai), Molnár T., Németh Sz. (Csite), Kovács B., Takács (Nagy G.), Géczi, Kopházi.
Bük: Kovács A. – Szalai, Balikó, Varga B., Józsa, Németh M., Auer, Toldi, Komjáthy (Bősze), Redőcs (Petróczy), Kocsis.
Gólszerzők: Géczi, Horváth B., ill. Németh M. (2), Toldi.

Gencsapáti KSE–Alsóújlaki SC 0–2 (0–1). Gencsapáti. Jv.: Szabó III. Z.
Gencsapáti: Kolarich – Lipics, Sulyok, Mester, Kovács G., Bokor, Tóth B., Egyed, Lőrincz, Mucza, Fazekas.
Alsóújlak: Varga B. (Rónafalvi) – Gampel Do., Varga K., Oláh (Baranyai), Varga Á., Káldi (Tóth Á.), Gampel Dá. (Varga N.), Vasas, Pintér, Papp A. (Nagy Z.), Varga R.
Gólszerzők: Pintér, Varga R.
A tartalékos hazai csapat az első félidőt átaludta. Aztán a második játékrészben már hiába futballozott fölényben, a mindvégig lelkes, jól küzdő vendégek megérdemelten vitték el a három pontot.

Bozsoki SE–Sé Honvéd SE 2–2 (1–0). Bozsok. Jv.: Sebesi P.
Bozsok: Varga M. – Dan D., Dobány Patrick (Molnár K.), Nagy Zs., Marti, Dévényi, Dan G. (Pál), Kovács P., Kaposi (Varga B.), Németh O. (Csizmazia), Kiss M. (Rácz).
Sé: Baba – Hancz, Kovács K. (Nyári), Werderits, Romsics, Nemes, Fichtacher, Soós, Pummer (Németh M.), Kiss Máté Gergő (Simon), Kiss Márton Balázs.
Gólszerzők: Varga B., Dan G., ill. Kiss Máté Gergő, Hancz.
A példátlan bozsoki sérüléshullám ellenére is magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat, és már az első félidőben eldönthette volna a három pont sorsát – de a szünetben scak 1-0-ra vezetett. Aztán visszaesett a hazaiak játéka, és egy hazai ordító helyzet utáni ellentámadásból egyenlített a vendég. Vérszemet kapott a Sé, sőt, fordított is. A bozsokiak még ki tudtak egyenlíteni, fordítani viszont már nem sikerült. A mérkőzés utáni provokáló magatartásból fakadó indulatok elgondolkodtatóak és érthetetlenek… A hetek óta a sok sebből vérző hazai csapat ezen a mérkőzésen is elveszítette két játékosát sérülés miatt.

Vasszécseny TK–Szeleste-Pósfa SE 1–5 (1–1). Vasszécseny. Jv.: Tóth-Szatmári Z.
Vasszécseny: Simon – Varga M., Gombkötő, Virág, Dankó, Orsós, Eichler (Varga R.), Molnár T., Gombás, Németh Zs., Horváth R.
Szeleste: Horváth B. – Vajda, Maráczi, Fülöp, Baranyai (Horváth D.), Molnár G. (Gál), Németh G., Horváth R., Németh Z., Dugovics, Szabó B. (Kovács R.).
Gólszerzők: Virág, ill. Dugovics (2), Molnár G., Németh G., Kovács R.

Gérce-Vásárosmiske KSE–Uraiújfalu SE 0–1 (0–0). Gérce. Jv.: Ódor Á.
Gérce: Lengyel – Szabó B., Glavánovics, Károlyi, Süle (Komáromi), Mórocz (Kiss Lá.), Major, Nunkovics, Kovács T., Kiss Le., Kövesdi.
Uraiújfalu: Király – Keszei T., Burka, Pungor, Szabó K., Kerekes, Bokor, Keszei R., Agg (Szabó Á.), Szabó T., Binder.
Gólszerző: Kerekes.
Nagy iramban kezdtek a csapatok, de mély talajon nem tudott kialakulni folyamatos játék, inkább a küzdelem dominált. A mérkőzés 92. persében egy hzai hibát jól használtak ki, góllal büntettek a vendégek – és némi szerencsével három ponthoz jutottak. A döntetlen reálisabb eredmény lett volna.

A következő, 8. forduló menerendje, szombat, 15.00: Bük–Gérce. 16.00: Jánosháza–Gencsapáti. Vasárnap, 15.00: Szeleste–Répcelak, Ikervár–Bozsok, Sé–Kemenesalja, Alsóújlak–Kemenesmagasi, Uraiújfalu–Kőszeg. Szabadnapos: Vasszécseny.


Vármegyei II - déli csoport

Telekes Medosz SE–Tanakajdi TC 8–0 (3–0). Telekes, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Szabó C.
Telekes: Blaskovics – Valkóczi, Nyári, Orsós (Legárt), Görcsi, Osvald M., Kónya (Czövek), Németh M., Vincze, Németh F. (Árok), Osvald B.
Tanakajd: Csidei – Bősze B., Hankó, Karáth, Oláh-Vadász (Preiczer), Kmetyó (Bősze M.), Medve, Könczöl, Czenki, Varga M., Kovács D.
Gólszerzők: Orsós (2), Németh F. (2), Osvald B., Árok, Vincze, Kónya.
A hétközi „beszélgetésnek” volt eredménye, mert élesen kezdett a házigzada – de az első percekben még kimaradtak a helyzetek. Ám a Telekes  a folyatásban is dominált, és a 20. percben már 2-0-ra vezetett a mezőnyben jól küzdő, szervezetten játszó ellenféllel szemben. Harmadik hazai gól egy szerencsétlen, de brutális ütközés után született – aminek következményeképpen le kellet cserélni a csapatkapitányt. A második félidőben  is sok faulttal tarkított játékot láthattak a szurkolók, de a negyedik telekesi találat után már folyamatosan jöttek a helyzetek, és a gólok is. Jár a gratuláció a folyamatosan létszámproblémákkal küzdő ifi csapatnak is: ugyanis győzni tudot a jó erőkből álló Tanakajd ellen!

Szentpéterfai SE–Újperinti SE 3–0 (1–0). Szentpéterfa, v.: dr. Polgár T.
Szentpéterfa: Páll – Hazafi (Hoós G.), Wágner K., Skrapits (Wágner R.), Leidli, Homor, Varga A. (Góber), Kalmár (Kajáry), Jagodits, Hoós B., Frányi.
Újperint: Bakucz – Fábián (Kulcsár), Sásdi, Kardos (Schimmer), Varga L., Szász, Beke, Gombás, Tancsics (Pados), Buna, Tóth A.
Gólszerzők: Jagodits (2), Varga A.
A házigazda jól állt bele a meccsbe, erős tempót dikált, megnyerte a párharcokat, és bedarálta a kissé talán tartalékos összeállításban pályára lépő ellenfelét – de mégsem nyert...

Elektromol Szombathelyi Spari FC–Tutitextil-Körmend VSE 0–6 (0–2). Szombathely. Jv.: Andrejek Sz.
Spari: Pungor – Neubauer, Jónás D., Varsányi, Jónás Cs., Horváth Sz., Tóth Zs., Horváth G., Sipos, Szalai, Vertetics (Kovács P.).
Körmend: Kónya – Gaál, Papp P., Tompa, Papp Á. (Kazinczki), Frühvirth, Szatmáry, Farkas T., Falb (Németh Cs.), Herczeg (Barbalits), Szabó P.
Gólszerzők: Szatmáry (4), Herczeg, Gaál.
A tartalékos hazaiak ellen megérdemelten nyert a vendég.

Gyöngyöshermán-Szentkirály SE–Rum KSC 3–0 (1–0).Szombathely. Jv.: Monostori I.
Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Lang (Szalai), Bódi (Kálócz), Rosta, Horváth D., Kopácsi, Bihun, Kovács D., Séfer, Szabó M. (Ilnicki), Szabó B.
Rum: Osvald – Tárkányi, Schimmer, Brecska, Baranyai D., Baranyai B., Pupp, Dénes, Kozma (Szalay), Pásti, Farkas G.
Gólszerző: Séfer (3).
Az idősebb generációt preferáló rumiak vehemens játékukkal és kitűnő kapusteljesítményükkel együtt is csak megnehezíteni tudták az enerváltan, tompán játszó hazai fiatalok győzelmét

Vármegyei II. osztály: Gyöngyöshermán-Rum 3-0.

Fotók: Szendi Péter

Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK–Bajánsenye SE 2–4 (2–2). Felsőcsatár. Jv.: Boda Gy.
Felsőcsatár: Antoni – Szabó B., Podlaviczki, Horváth L., Cobzaru (Tieber), Kis, Vincze, Böhm, Cseri, Szalóki-Varsányi (Kopácsi), Bugnits.
Bajánsenye: Kalamár – Bacsák, Kircsi, Varga D. (Kovács I.), Horváth B., Stunya (Horváth A.), Horváth M., Kósa, Fábián, Végh (Vörös), Horváth Z
Gólszerzők: Böhm (2), ill. Stunya (2), Horváth B., Kósa.

Nárai SK–Nádasd KSE 4–4 (3–3). Nárai. Jv.: Bagoly G.
Nárai: Holbok – BÁRDICS (Tóth D.), Vajda Bá., Vajda Ba. (Máté), Odler (Székely), Horváth D., Király, SÁSDI, VÖRÖS, Lakatos (Horváth L.), Szalay (Takács).
Nádasd: Rejtli – Mesics, HORVÁTH B., Péter, Zsoldos (Nagy Zs.), Belső (Horváth D.), JÓNA, Szabó D. (Kalamár), Iván, Horváth Á., Takács (Szabó I.).
Gólszerzők: Bárdics (2), Vajda Ba., Szalay, ill. Horváth Á. (2), Kalamár, Sásdi (öngól).
Hazai csapat az elején állva hagyta a Nádasdot – motiváltan, jó játékkal kezdett,  12. percben már 3-0-ra vezetett. Aztán a vendég is „megérkezett” a mérkőzésbe: egy szerencsés öngóllal szépített, majd a félidő végén két gyors góllal egalizált. Második félidő nagy vendég helyzettel kezdődött, és a Nádasd mezőnyfölényben is futballozott a mérkőzés ezen szakaszában. Azonban egy szemfüles góllal Vajda Balázs ismét előnyhöz jutatta a hazaiakat – amire erre válaszolni tudott a vendég. Mérkőzés legvégén a hazaiak még volt két nagy helyzetük, eldöntheték volna a találkozót – de a mérkőzés egészét tekintve a pontosztoszkodás reális.

Egyházasrádóci SE–Őriszentpéter SE 4–0 (1–0). Egyházasrádóc, 100 néző. Jv.: Gaál Á.
Egyházasrádóc: Bali – Varga D. (Horváth L.), Krajczár, Halász (Balogh Á.), Fejes (Tóth A.), Sipos (Berning), Lakosi, Molnár L., Zimits, Molnár I. (Loibenbeck), Vilics.
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Babos (Horváth G.), Németh A., Kevy, Gerencsér, Sály, Könye, Csóbor, Géczi, Szép.
Gólszerzők: Sipos, Krajczár, Zimits, Molnár I.
A közepes színvonalú mérkőzésen a hazaiak magabiztos győzelmet arattak a  szervezetten és lelkesen játszó vendégek ellen.

A következő, 8. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Bajánsenye–Gyöngyöshmán. Vasárnap, 15.00: Rum–Telekes,  Tanakajd–Spari, Körmend VSE–Szentpéterfa, Újperint–Egyházasrádóc, Őriszentpéter–Nárai, Nádasd–Rábatótfalu. Szabadnapos: Felsőcsatár.

Magyar Kupa

Kisorsolták a labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa 4. fordulójának a párosítását.
A párosítás:

  • Telekes Medosz SE (II.)–Szentgotthárdi VSE (I.)
  • Kőszegi Lóránt FC (II.)–Sárvár FC (I.)
  • Körmendi FC (I.)–Szarvaskend SE (I.)
  • Schott Lukácsháza SE (I.)–Király SE (I.)
  • Gérce-Vásárosmiske KSE (II.)–Újperint SE (II.)
  • Nemeskoltai KSE (III.)–Vasvár VSE (III.).

 

