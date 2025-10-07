Vármegyei II. osztály: Gencsapátiban nyert először az Alsóújlak

Vármegyei II. osztály: Bozsokon ikszelt a Sé; nyolc találat esett Répcelakon, Telekesen és Náraiban is; Gencsapátiban nyert először az Alsóújlak; Náraiban vesztett pontokat a Nádasd.

Vármegyei II. osztály: Gyöngyöshermán-Rum 3-0.

Fotó: Szendi Péter

Vármegyei II. - északi csoport

Kemenesalja FC–Jánosháza VSE 3–0 (1–0). Vönöck, vármegyei II. osztályú labdraúgó-mérkőzés, vezette: Boda Gy.

Kemenesalja: Kovács K. – Princzes (Őri), Lőrincz G., Péter, György, Gorácz, Lőrincz M., Kóbor (Németh J.), Németh M., Kutasi (Németh R.), Szabó J.

Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Őri, Balogh M., Tóth G., Dittman (Vágusz A.), Vágusz P. (Gyabronka), Kovács M., Benkő, Bódis, Varga P.

Gólszerzők: György (2), Németh J.

Két nagyon tartalékos csapat lépett pályára. Az első félidőben mindkét oldalon több akció is les miatt akadt el – de a szünet előtt Vönöck megszerezte a vezetést. Aztán a hazaiak még kétszer betaláltak, így magabiztos győzelmet arattak a sportszerű, lelkes Jánosháza ellen.

Répcelaki SE–Ikervár FC 5–3 (4–0). Répcelak, 200 néző. Jv.: Sebesi P.

Répcelak: Molnár D. – Gallen A., Dulicz, Gallen I., Varga B., Bödecs (Tóth Zs.), Horváth M. (Csordás), Mesterházi, Németh G. (Kiss D.), Gosztolya (Gáspár), Varga L. (Horváth B.).

Ikervár: Kurucz (Nagy P.) – Kollarics, Biró Gy., Horváth M., Dénes (Pénzes), Farkas A., Kiss B., Biró B. (Cseh), Varga M., Gyürü, Baldauf.

Gólszerzők: Bödecs (2), Kiss D., Varga B., Varga L., ill. Baldauf, Nagy P., Horváth M.

A Répcelak kezdett jobban, nagy labdabirtoklási fölénnyel – a 9. percben meg is szerezte a vezetést. A folytatásban is a hazai csapat diktálta a tempót: a 20. percben már 3-0,, sőt, a félidő vége előtt egy szemre is tetszetős támadás végén már 4-0 volt az állás a Répcelak javára. A vendégek csak elszórtan jutottak el a hazai kapuig. A második félidőben visszavett a tempóból a Répcelak, átengedte a kezdeményezést ellenfelének – amelynek a vendég először szépített, majd tovább zárkózott, sőt, 4-2-es állásnál büntetőt is rontott. A hazai csapat a 84. percben zárta le a mérkőzést, de még a vendégek is beköszöntek a végén. Igy kialakult az 5-3-as végeredmény. Az izgalmas, fordulatos mérkőzésen megérdemelten nyert a Répcelak a jó erőt képviselő Ikervár ellen.