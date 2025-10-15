30 perce
Vármegyei III. osztály: három csapat meg sem állt nyolcig
A vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Szombathelyi, Körmendi és Sárvári csoportjának hétvégi eredményei.
Vármegyei III. osztály, Szombathelyi csoport.
Acsád-Meszlen SE–Perenye SE 5–1 (3–1). Acsád. Jv.: Kiss Cs.
Acsád-Meszlen: Németh G. – Molnár Cs. (Lisztes), Steiner, Szalai M., Bezyk (Tóth B.), Varga B. (Németh B.), Kiss B., Ruman (Szalai E.), Kovács G., Péntek (Onishchenko), Gyurácz.
Perenye SE: Törzsök – Mészáros (Guttmann), Molnár B., Wölfer, Horváth B., Vadász, Papp M., Kardos, Kiss B. (Flór), Nagy Z., Simon.
Gólszerzők: Bezyk (2), Péntek (2), Molnár Cs., ill. Vadász.
Gyöngyösfalu SE–Táplán SE 1–5 (1–2). Gyöngyösfalu. Jv.: Samu Cs.
Gyöngyösfalu SE: Ujvári – Rozmán (Bokor), Pintér, Tar, Bernáth, Szigligeti, Plajszer, Baksa, Katona, Polhammer, Szigetvári.
Táplán SE: Török – Németh N. (Frühvirth), Jáger (Németh M.), Jantos, Marcz, Borbás, Fürdős, Gyurcsányi, Neudl, Luter, Németh R. (Baranyai).
Gólszerzők: Polhammer, ill. Neudl (2), Németh N., Luter, Plajszer (öngól).
Bucsu KSK–Nemeskoltai Községi Sportkör 5–2 (1–1). Bucsu. Jv.: Papp Á.
Bucsu: Hujber G. – Podani, Kovács G., Kalmár, Nagy M., Szakály, Kányási B. (Kányási A.), Rajki, Csonka (Bódi), Tamás (Novák), Pulai.
Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. (Horváth Z.) – Bánhegyi Zs. (Iszak), Németh L., Stéber, Kovács B., Imris, Kovács A., Szén, Bánhegyi M., Dienes, Bőle (Sipos).
Gólszerzők: Tamás (3), Podani, Rajki, ill. Stéber (2).
Pecöl SE–Vasvár VSE 0–5 (0–2). Pecöl. Jv.: Magyar Gy.
Pecöl: Csárdi – Pollák (Varga M.), Pálfi (Bigelisz), Baranyai (Kiricsi), Taletovits, Oszkó, Dávid, Varga R., Németh I., Illés, Szemes (Trajbár).
Vasvár: Gombor – Sipos, Dénes (Huszár), Varga B. (Lukács), Smolczer (Frigy), Elekes (Gargya), Bödei (Berta), Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton.
Gólszerzők: Tausz, Frigy, Sipos, Gotthárd, Varga B.
Kiállítva: Trajbár (84., Pecöl).
Torony KSK–Sorokpolány SE 8–4 (4–1). Torony. Jv.: Papp Á.
Torony KSK: Németh Ádám – Szabó G., Pungor (Németh R.), Albert, Dankovics Á. (Eberhardt), Valler, Németh Ádám Tamás (Kovacsity), Dömötör (Dankovics K.), Szakály, Siklósi, Horváth T. (Mándli).
Sorokpolány: Gombás – Szabó I., Németh M., Nagy B., Majsa, Kalmár, Dézsi, Bűn (Werderits), Török, Fekete, Tőke.
Gólszerzők: Szakály (2), Siklósi (2), Albert (2), Dankovics K., Horváth T., ill. Nagy B. (2), Kalmár, Németh M.
Nemesbőd SE–Bő SK 1–0 (0–0). Nemesbőd. Jv.: Hosszú Gy.
Nemesbőd: Viszket – Udvardi (Németh Á.), Pap, Kovács S., Horváth E., Riba, Könczöl, Varga A. (Varga N.), Porpáczy, Katona (Varga D.), Számedli (Wágner).
Bő: Kiss P. – Sándor, Veszprémi, Varga G., Rácsik (Baranyai), Nagy B., Kondor (Németh Á.), Nagy R., Babos B., Katzler, Babos A. (Szőnye).
Gólszerző: Kondor (öngól).
Jáki SZSE–Kőszegfalvi Se 0–4 (0–2). Ják. Jv.: Magyar Gy.
Ják: Szabó B. – Hajós, Kovács Zs. (Barczi), Neubauer, Varga Z., Légler, Takács, Balogh Zs. (Bukits O.), Horváth A., Szendi (Bukits P.), Vizserálek.
Kőszegfalvi SE: Sós – Pongrácz Zs., Karacs (Nagy M.), Pongrácz D., Wurst, Kovács G. (Németh L.), Schwarcz, Horváth A., Pongrácz E., Kogler (Szendrő), Juhász.
Gólszerzők: Pongrácz D. (3), Kovács G.
Cák SKSE–Kőszegszerdahelyi SE 0–4 (0–2). Cák. Jv.: Elek T.
Cák: Kasalo Jure – Farkas Cs. (Bokor), Böndicz, Guttmann, Takács, Tóth Á., Tóth A. (Mánya), Varga R. (Már), Lénárt (Kovács L.), Németh N. (Németh L.), Fehér.
Kőszegszerdahelyi SE: Neves Couto Flávio – Nemes G. (Rózsa), Naisz (Keresztes), Joó, Farkas M., Nemes B., Kiss T. (Takács), Geröly, Pesti, Szigeti, Gőcze.
Gólszerzők: Geröly, Takács, Szigeti, Kasalo Jure (öngól).
- Körmendi-csoport
Vasalja HSE–Rönöki Sportegyesület 3–2 (0–1). Vasalja. Jv.: Busi L.
Vasalja: Nagy M. – Kondás, Tomasics O., Tomasics P. (Egyed Z.), Takács, Egyed P., Balla, Farsang, Nagy M., Németh B., Horváth M. (Tomasics Á.).
Rönök: Racker – Révész, Tyahor, Czentner (Papp M.), Horváth A., Németh B., Brányi, Buzás (Nyári), Hompasz, Meskó, Horváth Zs. (Nárai).
Gólszerzők: Balla, Nagy M., Tomasics P., ill. Révész, Brányi.
Kiállítva: Papp M. (79., Rönöki Sportegyesület).
Vármegyei III. osztály: Vasalja - RönökFotók: Cseh Gábor
Oszkó-Pácsony Térsége SE–Szentgotthárd VSE 1–1 (0–1). Vasvár. Jv.: Kedves R.
Oszkó-Pácsony Térsége: Nagy Perge – Farkas J., Nyári, Oláh M. (Kercza), Papp K. (Timár), Papp B., Orsós, Schmolczer (Ódor), Molnár T., Horváth A., Rumi.
Szentgotthárd VSE: Szabó G. – Támis, Dobos, Kovács G., Uram, Soós, Herczeg (Németh B.), Molnár B., Marton (Muszka), Laczó, Kovács M. (Szőke).
Gólszerzők: Molnár T., ill. Dobos.
Pankasz KSK–Kondorfa SE 0–8 (0–2). Pankasz. Jv.: Németh T.
Pankasz: Tőke – Iván, Rajnai, Králik, Kozics, Koller, Tóth A., Fölnagy, Kurucz, Póczak (Kiss D.), Kónya.
Kondorfa: Vermes – Szabó M. (Laczó), Tóth L., Tóth Á. (Nagy B.), Tóth L., Tóth A., Iván, Gaál (Takács), Balázs A., Németh Á. (Tóth D.), Korpics (Vadász).
Gólszerzők: Vadász (3), Takács (2), Nagy B., Korpics, Tóth Á.
Nagyrákos SE–Őrimagyarósd SE 5–3 (2–2). Nagyrákos. Jv.: Marácz Z.
Nagyrákos: Sári – Horváth Cs., Horváth R. (Farkas N.), Pongrácz, Albert, Tóth P., Kaszás, Mihályka (Bokányi), Németh P., Tihanyi, Luter.
Őrimagyarósd: Soós – Horváth P., Salamon, Kovács A., Varga M., Gérnyi, Szakály (Varga V.), Nunkovics (Horváth L.), Szabó B., Czetin, Vitéz.
Gólszerzők: Tóth P. (4), Tihanyi, ill. Varga M., Salamon, Gérnyi.
Futball Klub Szakonyfalu–Rábagyarmat KSK 1–1 (0–0).Szakonyfalu. Jv.: Németh T.
Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Dancsecs, Dömötör, Vajda, Ropos (Horváth P.), Karba, Rózsa, Bartakovics, Stájer M., Repnyák, Farkas H.
Rábagyarmat: Senkó – Huszár, Soós, Varga M., Papp V., Rédei, Dolgos (Meskó), Pencz, Kardos (Siklér), Holecz, Szabó M.
Gólszerzők: Farkas H., ill. Rédei.
Magyarszecsőd SE–Egyházashollós Öte 5–1 (1–1). Magyarszecsőd. Jv.: Zsirai J.
Magyarszecsőd: Soós (Csillag) – Sárközi R., Tóth N., Ambrus, Varga M. (Petrásovics), Zsigmond, Burka (Cser), Takács, Sólyom (Hajba), Bellovics, Sárközi M.
Egyházashollós Öte: Nagy Á. – Kozma, Dezső, Dienes, Vass P. (Kiss Z.), Somogyi, Robán (Mikics), Molnár N., Kiss S., Joó, Vass J.
Gólszerzők: Bellovics (2), Ambrus, Takács, Varga M., ill. Robán.
Máriaújfalu SE–Magyarlaki SK 2–6 (1–0). Máriaújfalu, Jv.: Tóth Cs.
Máriaújfalu: Háhn – Holdosi (Nemes), Hegyi, Somlai, Németh M., Gelányi, Robán, Horváth R., Tót, Tóth M. (Szabó Gy.), Domiter (Kardos).
Magyarlak: Páll – Horváth D. (Doncsecz), Kovács M., Kardos (Krajczár), Salamon (Mezei), Horváth A. (Horváth N.), Póczik, Horváth Á., Horváth M. (Kalamár), Németh Sz., Papfalvi.
Gólszerzők: Gelányi (2), ill. Horváth Á. (4), Horváth D. (2).
Viszák KSE–Szarvaskend II.-Gersekarát SE 5–4 (2–3). Viszák. Jv.: Horváth Z.
Viszák: Tóth B. – Tóth P., Fekete A., Biczó (Orbán), Fekete M., Bita, Horváth L., Molnár D., Cservék, Németh K., Molnár Á. (Agg).
Szarvaskend II.-Gersekarát SE: Polgár – Németh M., Németh T., Takács, Tóth N., Vörös, Tutkovics, Horváth N., Szabó D. (Pass), Tóth M., Somogyi.
Gólszerzők: Bita (3), Németh K., Cservék, ill. Vörös (3), Somogyi.
Vármegyei III. osztály Sárvári-csoport
Kenyeri CSSE–Sorkifalud- Gyanógeregye 4–0 (3–0). Kenyeri. Jv.: Kiss F.
Kenyeri: Kovács Gy. (Szabó R.) – Szár, Császár, Csiszár, Németh B., Gyurák, Balogh D., Vámos, Gábor (Homlok), Szabó D. (Mesterházy), Németh E. (Duchaj).
Sorkifalud-Gyanógeregye: Szovák – Kiss R., Németh L., Baranyai D., Kosztolánczi, Baranyai Á., Szombath P., Szombath D. (Gerencsér), Illés (Géczi), Wéber, Dénes.
Gólszerzők: Gyurák, Gábor, Németh B., Vámos.
Merseváti SE–Szergény SE 5–3 (1–2). Mersevát. Jv.: Koronczai C.
Merseváti SE: Patyi – Fülöp, Csótár, Bárdossy, Süle, Horváth Zs., Szalai (Mesterházy), Homlok, Huszár (Kövi), Gönye, Berki.
Szergény: Papp Á. – Németh Zs., Horváth T., Bokányi, Szórádi, Mező, Elek, Márkus, Piri, Foki, Döbröntei.
Gólszerzők: Horváth Zs. (3), Kövi, Bárdossy, ill. Németh Zs., Piri, Foki.
Sitke KKSE–Hegyhát SE 8–0 (2–0). Sitke. Jv.: Könczöl B.
Sitke KKSE: Bertalan – Okres, Pénzes (Smidéliusz), Nagy Á., Nagy D., Kocsis, Papp B. (Mikó), Vajnai, Szalai, Linka, Mórocz R. (Czimber).
Hegyhát SE: Németh D. – Gábor, Sinka L., Asztalos R., Asztalos N., Németh I., Zergi, Szabó A., Szakos, Sinka Á.
Gólszerzők: Nagy Á. (3), Kocsis (2), Mikó, Nagy D., Pénzes.
Simasági SE–Ölbő KSE 1–2 (1–2). Simaság. Jv.: Nagy B.
Simasági SE: Bogdán – Bognár, Csenár, Csapó B., Kiss D., Csapó E., Sárközi, Nagy N., Maksai, Balogh A. (Trittremmel, Sass), Tóth B.
Ölbő KSE.: Berényi – Sipos (Tóth G.), Farkas B. (Bakics), Baksay Kr., Nardai, Vasadi, Tóth R., Kovács T. (Tóth A.), Horváth L., Vincze, Baksay Ke.
Gólszerzők: Csapó E., ill. Vincze, Farkas B.
Kiállítva: Csenár (42.), ill. Tóth A. (60.).
Nemeskocs FC–Rábasömjéni TCE 1–2 (0–1). Nemeskocs. Jv.: Borhi T.
Nemeskocs FC: Farkas R. – Kiss G., Szakonyi, Pintér, Molnár I., Balogh D., Szabó M., Dolgos, Savanyó, Csabai, Szabó Á.
Rábasömjéni TCE: Vártok (Barkovics) – Nagy T., Faiszt, Verebélyi (Török), Szabó B. (Katona), Máhr, Németh O., Németh Ál. (Németh G.), Varga K. (Dancs), Németh Ár., Csempesz.
Gólszerzők: Balogh D., ill. Németh Ár. (2).
Rábapatyi KSK–Jákfai SE 2–2 (2–2). Rábapaty. Jv.: Busi L.
Rábapaty: Boros – Jakubovszky, Barkovics, Téttry (Szabó K.), Varga M. (Vörös), Horváth G. (Szerdahelyi), Vamper, Hegyaljai, Giczinger (Németh A.), Pethő (Agg), Rövid.
Jákfai SE: Niczki (Lékai) – Zeke Cs., Vörös A. (Prystupa), Fehér, Zeke B., Vörös M., Kollárits (Böröndy), Gaál, Görög (Tóth K.), Vörös Á., Varga J.
Gólszerzők: Rövid, Barkovics, ill. Zeke B., Fehér.
Izsákfa FC–Ostffyasszonyfa SE 4–1 (2–0). Izsákfa. Jv.: Döbrösi L.
Izsákfa: Böröcz – Orbán, Somogyi (Dömötör), Kárpáti (Recetár), Márkus, Zsoldos (Füzér), Horváth Ro., Németh G., Tanai, Horváth Ri., Szentgyörgyi.
Ostffyasszonyfa: Földi – Laki, Varga P., Németh J., Molnár L. (Kocsis), Eőry (Harami), Németh R. (Palánki A.), Vörös, Imre (Bereczki), Kovács B., Palánki P.
Gólszerzők: Horváth Ro. (2), Németh G., Márkus, ill. Harami.