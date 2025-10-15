Vármegyei III. osztály: három csapat meg sem állt nyolcig

Vármegyei III. osztály, Szombathelyi csoport.

A vasaljai Horváth Martin a labdával. A vármegyei III. osztály Körmendi-csoportjában: Vasalja–Rönök 3-2

Fotó: Cseh Gábor

Acsád-Meszlen SE–Perenye SE 5–1 (3–1). Acsád. Jv.: Kiss Cs.

Acsád-Meszlen: Németh G. – Molnár Cs. (Lisztes), Steiner, Szalai M., Bezyk (Tóth B.), Varga B. (Németh B.), Kiss B., Ruman (Szalai E.), Kovács G., Péntek (Onishchenko), Gyurácz.

Perenye SE: Törzsök – Mészáros (Guttmann), Molnár B., Wölfer, Horváth B., Vadász, Papp M., Kardos, Kiss B. (Flór), Nagy Z., Simon.

Gólszerzők: Bezyk (2), Péntek (2), Molnár Cs., ill. Vadász.

Gyöngyösfalu SE–Táplán SE 1–5 (1–2). Gyöngyösfalu. Jv.: Samu Cs.

Gyöngyösfalu SE: Ujvári – Rozmán (Bokor), Pintér, Tar, Bernáth, Szigligeti, Plajszer, Baksa, Katona, Polhammer, Szigetvári.

Táplán SE: Török – Németh N. (Frühvirth), Jáger (Németh M.), Jantos, Marcz, Borbás, Fürdős, Gyurcsányi, Neudl, Luter, Németh R. (Baranyai).

Gólszerzők: Polhammer, ill. Neudl (2), Németh N., Luter, Plajszer (öngól).

Bucsu KSK–Nemeskoltai Községi Sportkör 5–2 (1–1). Bucsu. Jv.: Papp Á.

Bucsu: Hujber G. – Podani, Kovács G., Kalmár, Nagy M., Szakály, Kányási B. (Kányási A.), Rajki, Csonka (Bódi), Tamás (Novák), Pulai.

Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. (Horváth Z.) – Bánhegyi Zs. (Iszak), Németh L., Stéber, Kovács B., Imris, Kovács A., Szén, Bánhegyi M., Dienes, Bőle (Sipos).

Gólszerzők: Tamás (3), Podani, Rajki, ill. Stéber (2).

Pecöl SE–Vasvár VSE 0–5 (0–2). Pecöl. Jv.: Magyar Gy.

Pecöl: Csárdi – Pollák (Varga M.), Pálfi (Bigelisz), Baranyai (Kiricsi), Taletovits, Oszkó, Dávid, Varga R., Németh I., Illés, Szemes (Trajbár).

Vasvár: Gombor – Sipos, Dénes (Huszár), Varga B. (Lukács), Smolczer (Frigy), Elekes (Gargya), Bödei (Berta), Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton.

Gólszerzők: Tausz, Frigy, Sipos, Gotthárd, Varga B.

Kiállítva: Trajbár (84., Pecöl).

Torony KSK–Sorokpolány SE 8–4 (4–1). Torony. Jv.: Papp Á.

Torony KSK: Németh Ádám – Szabó G., Pungor (Németh R.), Albert, Dankovics Á. (Eberhardt), Valler, Németh Ádám Tamás (Kovacsity), Dömötör (Dankovics K.), Szakály, Siklósi, Horváth T. (Mándli).

Sorokpolány: Gombás – Szabó I., Németh M., Nagy B., Majsa, Kalmár, Dézsi, Bűn (Werderits), Török, Fekete, Tőke.

Gólszerzők: Szakály (2), Siklósi (2), Albert (2), Dankovics K., Horváth T., ill. Nagy B. (2), Kalmár, Németh M.