2 órája
Vármegyei III. osztály: nem állt ki a Simaság, elfogyott a Szarvaskend-Gersekarát II
A vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Szombathelyi, Körmendi és Sárvári csoportjának hétvégi eredményei.
Nemesbőd SE–Táplán SE 1–5 (0–1). Nemesbőd. Jv.: Bagoly G.
Nemesbőd SE: Viszket – Lendvai, Pap, Wágner (Csizmazia), Horváth E., Riba, Könczöl (Kiss M.), Varga A., Németh Á. (Katona), Porpáczy, Számedli (Varga D.).
Táplán SE: Török – Németh N., Polyák (Versegi), Jantos, Marcz, Borbás, Gyurcsányi, Neudl (Baranyai), Maczek (Németh M.), Luter, Németh R. (Hegedüs).
Gólszerzők: Pap, ill. Neudl (3), Marcz, Gyurcsányi.
Kiállítva: Varga A. (65., Nemesbőd SE).
Jáki SZSE–Kőszegszerdahelyi SE 1–0 (1–0). Ják. Jv.: Busi L.
Jáki SZSE: Szabó B. – Kovács Zs., Dejcsics (Pungor), Neubauer, Kovács M. (Bukits P.), Varga Z. (Bukits O.), Légler, Takács, Horváth A. (Ramos), Vizserálek, Tóta (Barczi).
Kőszegszerdahelyi SE: Rózsa – Nemes G., Joó, Nemes B., Keresztes, Kiss T., Geröly, Pukler (Takács), Szigeti, Pesti, Gőcze.
Gólszerző: Neubauer.
Kiállítva: Gőcze (22., Kőszegszerdahelyi SE).
Cák SKSE–Vasvár VSE 0–6 (0–5). Cák. Jv.: Kedves R.
Cák SKSE: Kasalo Jure – Fülöp, Böndicz (Horváth A.), Guttmann, Németh L., Takács (Farkas L.), Tóth A., Varga R. (Kovács L.), Már, Lénárt (Bokor), Németh N.
Vasvár VSE: Gombor – Sipos (Gargya), Dénes, Varga B. (Lukács), Smolczer, Elekes (Frigy), Bödei (Németh R.), Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton.
Gólszerzők: Tausz (5), Smolczer.
Torony KSK–Kőszegfalvi SE 3–3 (1–2). Torony. Jv.: Magyar Gy.
Torony KSK: Németh Ádám – Takács, Szabó G., Albert, Dankovics Á., Németh Ádám Tamás (Dankovics K.), Dali, Siklósi, Horváth T. (Mándli), Németh R. (Dömötör), Virág.
Kőszegfalvi SE: Kovács G. – Pongrácz Zs., Németh L., Szendrő, Pongrácz D., Wurst, Schwarcz, Nagy M., Pongrácz E., Kogler M., Juhász.
Gólszerzők: Albert, Siklósi, Horváth T., ill. Pongrácz E., Pongrácz D., Nagy M.
Torony-Kőszegfalva vármegyei III. osztályú focimeccsFotók: Cseh Gábor
Sorokpolány SE–Perenye SE 6–2 (3–1). Sorokpolány. Jv.: Hosszú Gy.
Sorokpolány SE: Gombás – Kertes, Demeter (Szabó I.), Németh M., Nagy B. (Bűn), Majsa, Dézsi, Fábián (Gulyás), Madarász (Fekete), Nagy M., Háder.
Perenye SE: Törzsök – Mészáros (Simon), Imre (Szibler), Csire, Wölfer, Horváth B. (Molnár B.), Vadász (Flór), Papp M., Kardos, Viszked, Nagy Z.
Gólszerzők: Nagy B. (5), Háder, ill. Viszked, Wölfer.
Acsád-Meszlen SE–Bő SK 1–5 (1–1). Acsád. Jv.: Imre B.
Acsád-Meszlen SE: Balaton – Molnár Cs., Steiner, Szalai M., Bezyk (Prisznyák), Molnár B., Ruman (Kiss B.), Tóth B., Kovács G., Péntek (Szalai E.), Németh B.
Bő SK: Kiss P. – Szőllősy, Baranyai, Veszprémi, Németh Á. (Rakoshi-Marton), Varga G., Rácsik (Szőnye), Kondor (Fehér), Nagy R. (Boros), Babos, Katzler.
Gólszerzők: Molnár B., ill. Boros (3), Németh Á., Kondor.
Gyöngyösfalu Se–Nemeskoltai Községi Sportkör 0–4 (0–1). Gyöngyösfalu. Jv.: Kiss F.
Gyöngyösfalu SE: Ujvári – Rozmán, Markó, Pintér, Bernáth, Szigligeti, Bokor, Baksa, Bodorkós, Katona, Szigetvári. Edző:
Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Németh L. (Sipos), Bánhegyi M., Kovács B., Gombkötő, Imris, Kovács A., Szén (Bánhegyi Zs.), Dienes, Stéber, Sziffer (Keresi).
Gólszerzők: Stéber (2), Dienes, Szén.
Bucsu KSK–Pecöl SE 3–2 (2–0). Bucsu. Jv.: Elek T.
Bucsu KSK: Hujber G. – Süle (Németh R.), Kányási A. (Varga T.), Kovács G., Kalmár, Nagy M., Szakály, Kányási B., Rajki, Csonka, Tamás.
Pecöl SE: Csárdi – Baranyai, Oszkó, Dávid, Kiricsi (Szemes D.), Varga R., Németh I. (Kiss T.), Somogyi, Szemes T., Illés, Pálfi.
Gólszerzők: Tamás (2), Kalmár, ill. Dávid, Varga R.
Kömendi-csoport
Kondorfa SE–Szentgotthárd VSE 3–0 (2–0). Kondorfa. Jv.: Kedves R.
Kondorfa SE: Móricz – Tóth Á. (Takács), Tóth L., Laczó, Nagy B. (Tóth L.), Iván (Tóth D.), Gaál (Vadász), Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics (Vermes).
Szentgotthárd VSE: Szabó G. – Támis, Dobos, Kovács G., Kocsis (Dancsecs), Soós, Herczeg (Bauer), Nagy Zs., Marton (Szőke), Domján, Kovács M. (Anderkó).
Gólszerzők: Korpics (2), Vadász.
Kiállítva: Támis (42., Szentgotthárd VSE).
Oszkó-Pácsony Térsége Se–Őrimagyarósd SE 2–2 (1–2). Vasvár. Jv.: Mónos J.
Oszkó-Pácsony Térsége SE: Nagy Perge – Farkas J. (Molnár Z.), Nyári, Horváth L., Timár, Papp B., Kercza, Schmolczer, Molnár T., Ódor (Újhelyi), Rumi.
Őrimagyarósd SE: Soós – Horváth P., Salamon (Szabó B.), Kovács A., Stumpfel, Varga M., Szakály, Horváth L., Nunkovics (Gazdag), Czetin, Vitéz.
Gólszerzők: Timár, Kercza, ill. Varga M., Horváth L. (öngól).
Kiállítva: Gazdag (76., Őrimagyarósd SE).
Pankasz KSK–Rábagyarmat KSK 2–2 (1–0). Pankasz. Jv.: Kozma D.
Pankasz KSK: Vas – Iván, Rajnai, Králik, Koller (Kiss D.), Horváth Krisztián László (Kónya), Kozics, Horváth Krisztián, Tőke, Fölnagy, Kurucz.
Rábagyarmat KSK: Németh D. – Huszár P., Soós (Huszár M.), Varga M., Papp V., Rédei, Dolgos, Pencz (Siklér), Kardos (Meskó), Holecz, Szabó M.
Gólszerzők: Kurucz, Horváth Krisztián, ill. Holecz, Rédei.
Futball Klub Szakonyfalu–Magyarlaki SK 1–3 (1–1). Szakonyfalu. Jv.: Monostori I.
Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Dancsecs (Szlavinics), Dömötör (Bokor), Vajda R., Vajda M., Ropos (Karba), Rózsa, Stájer, Repnyák, Farkas H., Horváth P.
Magyarlaki SK: Páll – Horváth D., Kovács M., Kardos, Salamon (Horváth N.), Horváth A., Póczik, Horváth Á. (Pájtli), Horváth M., Németh Sz. (Doncsecz), Papfalvi.
Gólszerzők: Farkas H., ill. Horváth D. (2), Horváth A.
Máriaújfalu SE–Rönöki Sportegyesület 3–7 (1–2). Máriaújfalu/Szentgotthárd. Jv.: Szabó C.
Máriaújfalu SE: Háhn – Szőke, Hegyi (Szabó Gy.), Somlai, Németh M., Horváth R., Gelányi, Horváth A. (Kardos), Robán, Holdosi (Horváth F.), Tóth M.
Rönöki Sportegyesület: Varga A. – Révész, Tyahor, Sarus, Kakas, Horváth A. (Závecz), Brányi, Vajda, Tallósi (Nárai), Hompasz, Buzás.
Gólszerzők: Gelányi (2), Robán, ill. Brányi (3), Kakas (2), Tyahor (2).
Nagyrákos SE–Egyházashollós Öte 9–1 (3–0). Nagyrákos. Jv.: Kiss Cs.
Nagyrákos SE: Sári – Horváth Cs. (Tihanyi), Pongrácz, Albert (Mihályka), Pónácz, Tóth P. (Gaál), Volner B., Kaszás, Németh P., Volner Sz. (Farkas N.), Luter (Horváth R.).
Egyházashollós Öte: Nagy Á. (Molnár N.) – Kozma (Dienes), Dezső, Zimonyi, Vass P. (Mikics), Bindics, Robán, Somogyi, Lakosi, Kiss S., Vass J.
Gólszerzők: Kaszás (4), Volner B. (2), Farkas N., Mihályka, Pónácz, ill. Robán.
Viszák KSE–Vasalja HSE 5–2 (3–1). Viszák. Jv.: Samu Cs.
Viszák KSE: Benkő – Tóth P., Fekete A. (Lendl), Biczó, Fekete M. (Orbán), Bita, Horváth T. (Agg), Balogh J. (Molnár Á.), Molnár D., Wolf, Németh K.
Vasalja HSE: Horváth M. – Egyed Z. (Zimits Z.), Kondás, Tomasics O., Tomasics P., Jakab, Takács, Egyed P., Farsang, Horváth D., Nagy M. (Zimits R.).
Gólszerzők: Horváth T., Molnár Á., Bita, Balogh J., Horváth D. (öngól), ill. Tomasics P., Horváth D.
A Magyarszecsőd–Szarvaskend-Gersekarát II mérkőzés 9-0-ás hazai vezetésnél az első félidő végén félbeszakadt, mert a vendégek létszáma a meccs folytatásához szükséges minimális létszám alá csökkent.
Sárvári-csoport
Boba SE–Sorkifalud-Gyanógeregye SK 1–7 (1–3). Boba. Jv.: Nagy P.
Boba SE: Deutsch – Sarang, Kiss Sz., Molnár H., Kulman K., Bakonyi, Mester, Porkoláb, Csajbók Mátyás, Csajbók Máté, Kulman B.
Sorkifalud-Gyanógeregye SK: Szovák – Károly, Kiss R., Géczi (Szombath P.), Németh L., Baranyai D., Baranyai Á., Szombath D., Illés, Wéber (Gerencsér), Dénes.
Gólszerzők: Csajbók Máté, ill. Németh L. (3), Kiss R., Szombath P., Géczi, Dénes.
Kiállítva: Deutsch (47., Boba SE).
Merseváti SE–Jákfai SE 4–2 (1–1). Mersevát. Jv.: Kondor T.
Merseváti SE: Patyi – Gönye, Huszár (Nagy Á.), Csótár, Berki (Mesterházy), Horváth Zs., Süle (Kövi), Homlok, Fülöp, Takács (Szalai), Bárdossy.
Jákfai SE: Szabó M. – Tóth K., Zeke Cs., Fehér, Vörös M., Gaál (Böröndy A.), Zeke B. (Vörös A.), Lékai (Görög), Rövid, Vörös Á. (Varga J.), Kollárits.
Gólszerzők: Bárdossy (3), Horváth Zs., ill. Vörös A., Vörös Á.
Sitke KKSE–Ostffyasszonyfa SE 1–3 (0–2). Sitke. Jv.: Dr. Polgár T.
Sitke KKSE: Kelemen – Okres (Smidéliusz), Mórocz T. (Orsós), Pénzes, Nagy Á., Lőrincz (Mikó J.), Vízi, Papp B., Szalai Cs., Mórocz R. (Vizi), Szalai Z. (Czimber).
Ostffyasszonyfa SE: Földi – Laki D., Laki N. (Olasz), Molnár L., Eőry (Nedeczky), Vörös, Imre, Kovács B., Bényei, Palánki P., Bereczki.
Gólszerzők: Nagy Á., ill. Molnár L. (2), Kovács B.
Kiállítva: Vörös (48., Ostffyasszonyfa SE).
Kenyeri CSSE–Szergény SE 1–2 (1–1). Kenyeri. Jv.: Borhy Gy.
Kenyeri CSSE: Kovács Gy. – Szár, Németh B., Gyurák, Szántó, Svedics (Németh E.), Vámos, Mesterházy (Csiszár), Balogh D., Gábor, Szabó D.
Szergény SE: Papp Á. – Kasza, Németh Zs., Bokányi, Szórádi, Fülöp (Smidéliusz), Elek, Kalmár, Márkus, Piri, Horváth T.
Gólszerzők: Szár, ill. Kalmár, Piri.
Rábapatyi KSK–Ölbő KSE 1–3 (0–2). Rábapaty. Jv.: Könczöl B.
Rábapatyi KSK: Boros (Ható) – Barkovics, Pék (Szerdahelyi), Szabó K. (Agg), Hegyaljai, Téttry, Varga M., Horváth G., Giczinger, Jakubovszky, Toldi (Gecse).
Ölbő KSE: Berényi – Horváth L., Sipos (Vasadi), Biró, Baksay Kr. (Bárdosi), Nardai, Tóth R. (Tóth G.), Kovács T. (Sági Kiss), Kalányos, Farkas B., Baksay Ke.
Gólszerzők: Horváth G., ill. Farkas B., Kovács T., Baksay Kr.
A Simaság–Izsákfa mérkőzés elmaradt, mert a hazaiak lemondták a találkozót.
A Keléd és a Nemeskocs együttesét kizárták a bajnokságból.