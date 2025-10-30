október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

16 perce

Vármegyei III. osztály: nem állt ki a Simaság, elfogyott a Szarvaskend-Gersekarát II

Címkék#Németh L#Kovács G#Salamon#Gaál#Vármegyei III#Simaság#Takács#Gersekarát

A vármegyei III. osztályú labda­rúgó-bajnokság Szombathelyi, Körmendi és Sárvári csoportjának hétvégi eredményei.

Pum András

Szombathelyi csoport

vármegyei
A vármegyei III. osztály Szombathelyi-csoportjában a fehér mezes Torony 3-3-ra végzett a Kőszegfalvával
Fotó: Cseh Gábor

Nemesbőd SE–Táplán SE 1–5 (0–1). Nemesbőd. Jv.: Bagoly G.

Nemesbőd SE: Viszket – Lendvai, Pap, Wágner (Csizmazia), Horváth E., Riba, Könczöl (Kiss M.), Varga A., Németh Á. (Katona), Porpáczy, Számedli (Varga D.).

Táplán SE: Török – Németh N., Polyák (Versegi), Jantos, Marcz, Borbás, Gyurcsányi, Neudl (Baranyai), Maczek (Németh M.), Luter, Németh R. (Hegedüs).

Gólszerzők: Pap, ill. Neudl (3), Marcz, Gyurcsányi.

Kiállítva: Varga A. (65., Nemesbőd SE).

Jáki SZSE–Kőszegszerdahelyi SE 1–0 (1–0). Ják. Jv.: Busi L.

Jáki SZSE: Szabó B. – Kovács Zs., Dejcsics (Pungor), Neubauer, Kovács M. (Bukits P.), Varga Z. (Bukits O.), Légler, Takács, Horváth A. (Ramos), Vizserálek, Tóta (Barczi).

Kőszegszerdahelyi SE: Rózsa – Nemes G., Joó, Nemes B., Keresztes, Kiss T., Geröly, Pukler (Takács), Szigeti, Pesti, Gőcze.

Gólszerző: Neubauer.

Kiállítva: Gőcze (22., Kőszegszerdahelyi SE).

Cák SKSE–Vasvár VSE 0–6 (0–5). Cák. Jv.: Kedves R.

Cák SKSE: Kasalo Jure – Fülöp, Böndicz (Horváth A.), Guttmann, Németh L., Takács (Farkas L.), Tóth A., Varga R. (Kovács L.), Már, Lénárt (Bokor), Németh N.

Vasvár VSE: Gombor – Sipos (Gargya), Dénes, Varga B. (Lukács), Smolczer, Elekes (Frigy), Bödei (Németh R.), Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton.

Gólszerzők: Tausz (5), Smolczer.

Torony KSK–Kőszegfalvi SE 3–3 (1–2). Torony. Jv.: Magyar Gy.

Torony KSK: Németh Ádám – Takács, Szabó G., Albert, Dankovics Á., Németh Ádám Tamás (Dankovics K.), Dali, Siklósi, Horváth T. (Mándli), Németh R. (Dömötör), Virág.

Kőszegfalvi SE: Kovács G. – Pongrácz Zs., Németh L., Szendrő, Pongrácz D., Wurst, Schwarcz, Nagy M., Pongrácz E., Kogler M., Juhász.

Gólszerzők: Albert, Siklósi, Horváth T., ill. Pongrácz E., Pongrácz D., Nagy M.

Torony-Kőszegfalva vármegyei III. osztályú focimeccs

Fotók: Cseh Gábor

Sorokpolány SE–Perenye SE 6–2 (3–1). Sorokpolány. Jv.: Hosszú Gy.

Sorokpolány SE: Gombás – Kertes, Demeter (Szabó I.), Németh M., Nagy B. (Bűn), Majsa, Dézsi, Fábián (Gulyás), Madarász (Fekete), Nagy M., Háder.

Perenye SE: Törzsök – Mészáros (Simon), Imre (Szibler), Csire, Wölfer, Horváth B. (Molnár B.), Vadász (Flór), Papp M., Kardos, Viszked, Nagy Z.

Gólszerzők: Nagy B. (5), Háder, ill. Viszked, Wölfer.

Acsád-Meszlen SE–Bő SK 1–5 (1–1). Acsád. Jv.: Imre B.

Acsád-Meszlen SE: Balaton – Molnár Cs., Steiner, Szalai M., Bezyk (Prisznyák), Molnár B., Ruman (Kiss B.), Tóth B., Kovács G., Péntek (Szalai E.), Németh B.

Bő SK: Kiss P. – Szőllősy, Baranyai, Veszprémi, Németh Á. (Rakoshi-Marton), Varga G., Rácsik (Szőnye), Kondor (Fehér), Nagy R. (Boros), Babos, Katzler.

Gólszerzők: Molnár B., ill. Boros (3), Németh Á., Kondor.

Gyöngyösfalu Se–Nemeskoltai Községi Sportkör 0–4 (0–1). Gyöngyösfalu. Jv.: Kiss F.

Gyöngyösfalu SE: Ujvári – Rozmán, Markó, Pintér, Bernáth, Szigligeti, Bokor, Baksa, Bodorkós, Katona, Szigetvári. Edző:

Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Németh L. (Sipos), Bánhegyi M., Kovács B., Gombkötő, Imris, Kovács A., Szén (Bánhegyi Zs.), Dienes, Stéber, Sziffer (Keresi).

Gólszerzők: Stéber (2), Dienes, Szén.

Bucsu KSK–Pecöl SE 3–2 (2–0). Bucsu. Jv.: Elek T.

Bucsu KSK: Hujber G. – Süle (Németh R.), Kányási A. (Varga T.), Kovács G., Kalmár, Nagy M., Szakály, Kányási B., Rajki, Csonka, Tamás.

Pecöl SE: Csárdi – Baranyai, Oszkó, Dávid, Kiricsi (Szemes D.), Varga R., Németh I. (Kiss T.), Somogyi, Szemes T., Illés, Pálfi.

Gólszerzők: Tamás (2), Kalmár, ill. Dávid, Varga R.

Kömendi-csoport

Kondorfa SE–Szentgotthárd VSE 3–0 (2–0). Kondorfa. Jv.: Kedves R.

Kondorfa SE: Móricz – Tóth Á. (Takács), Tóth L., Laczó, Nagy B. (Tóth L.), Iván (Tóth D.), Gaál (Vadász), Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics (Vermes).

Szentgotthárd VSE: Szabó G. – Támis, Dobos, Kovács G., Kocsis (Dancsecs), Soós, Herczeg (Bauer), Nagy Zs., Marton (Szőke), Domján, Kovács M. (Anderkó).

Gólszerzők: Korpics (2), Vadász.

Kiállítva: Támis (42., Szentgotthárd VSE).

Oszkó-Pácsony Térsége Se–Őrimagyarósd SE 2–2 (1–2). Vasvár. Jv.: Mónos J.

Oszkó-Pácsony Térsége SE: Nagy Perge – Farkas J. (Molnár Z.), Nyári, Horváth L., Timár, Papp B., Kercza, Schmolczer, Molnár T., Ódor (Újhelyi), Rumi.

Őrimagyarósd SE: Soós – Horváth P., Salamon (Szabó B.), Kovács A., Stumpfel, Varga M., Szakály, Horváth L., Nunkovics (Gazdag), Czetin, Vitéz.

Gólszerzők: Timár, Kercza, ill. Varga M., Horváth L. (öngól).

Kiállítva: Gazdag (76., Őrimagyarósd SE).

Pankasz KSK–Rábagyarmat KSK 2–2 (1–0). Pankasz. Jv.: Kozma D.

Pankasz KSK: Vas – Iván, Rajnai, Králik, Koller (Kiss D.), Horváth Krisztián László (Kónya), Kozics, Horváth Krisztián, Tőke, Fölnagy, Kurucz.

Rábagyarmat KSK: Németh D. – Huszár P., Soós (Huszár M.), Varga M., Papp V., Rédei, Dolgos, Pencz (Siklér), Kardos (Meskó), Holecz, Szabó M.

Gólszerzők: Kurucz, Horváth Krisztián, ill. Holecz, Rédei.

Futball Klub Szakonyfalu–Magyarlaki SK 1–3 (1–1). Szakonyfalu. Jv.: Monostori I.

Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Dancsecs (Szlavinics), Dömötör (Bokor), Vajda R., Vajda M., Ropos (Karba), Rózsa, Stájer, Repnyák, Farkas H., Horváth P.

Magyarlaki SK: Páll – Horváth D., Kovács M., Kardos, Salamon (Horváth N.), Horváth A., Póczik, Horváth Á. (Pájtli), Horváth M., Németh Sz. (Doncsecz), Papfalvi.

Gólszerzők: Farkas H., ill. Horváth D. (2), Horváth A.

Máriaújfalu SE–Rönöki Sportegyesület 3–7 (1–2). Máriaújfalu/Szentgotthárd. Jv.: Szabó C.

Máriaújfalu SE: Háhn – Szőke, Hegyi (Szabó Gy.), Somlai, Németh M., Horváth R., Gelányi, Horváth A. (Kardos), Robán, Holdosi (Horváth F.), Tóth M.

Rönöki Sportegyesület: Varga A. – Révész, Tyahor, Sarus, Kakas, Horváth A. (Závecz), Brányi, Vajda, Tallósi (Nárai), Hompasz, Buzás.

Gólszerzők: Gelányi (2), Robán, ill. Brányi (3), Kakas (2), Tyahor (2).

Nagyrákos SE–Egyházashollós Öte 9–1 (3–0). Nagyrákos. Jv.: Kiss Cs.

Nagyrákos SE: Sári – Horváth Cs. (Tihanyi), Pongrácz, Albert (Mihályka), Pónácz, Tóth P. (Gaál), Volner B., Kaszás, Németh P., Volner Sz. (Farkas N.), Luter (Horváth R.).

Egyházashollós Öte: Nagy Á. (Molnár N.) – Kozma (Dienes), Dezső, Zimonyi, Vass P. (Mikics), Bindics, Robán, Somogyi, Lakosi, Kiss S., Vass J.

Gólszerzők: Kaszás (4), Volner B. (2), Farkas N., Mihályka, Pónácz, ill. Robán.

Viszák KSE–Vasalja HSE 5–2 (3–1). Viszák. Jv.: Samu Cs.

Viszák KSE: Benkő – Tóth P., Fekete A. (Lendl), Biczó, Fekete M. (Orbán), Bita, Horváth T. (Agg), Balogh J. (Molnár Á.), Molnár D., Wolf, Németh K.

Vasalja HSE: Horváth M. – Egyed Z. (Zimits Z.), Kondás, Tomasics O., Tomasics P., Jakab, Takács, Egyed P., Farsang, Horváth D., Nagy M. (Zimits R.).

Gólszerzők: Horváth T., Molnár Á., Bita, Balogh J., Horváth D. (öngól), ill. Tomasics P., Horváth D.

A Magyarszecsőd–Szarvaskend-Gersekarát II mérkőzés 9-0-ás hazai vezetésnél az első félidő végén félbeszakadt, mert a vendégek létszáma a meccs folytatásához szükséges minimális létszám alá csökkent.

Sárvári-csoport

Boba SE–Sorkifalud-Gyanógeregye SK 1–7 (1–3). Boba. Jv.: Nagy P.

Boba SE: Deutsch – Sarang, Kiss Sz., Molnár H., Kulman K., Bakonyi, Mester, Porkoláb, Csajbók Mátyás, Csajbók Máté, Kulman B.

Sorkifalud-Gyanógeregye SK: Szovák – Károly, Kiss R., Géczi (Szombath P.), Németh L., Baranyai D., Baranyai Á., Szombath D., Illés, Wéber (Gerencsér), Dénes.

Gólszerzők: Csajbók Máté, ill. Németh L. (3), Kiss R., Szombath P., Géczi, Dénes.

Kiállítva: Deutsch (47., Boba SE).

Merseváti SE–Jákfai SE 4–2 (1–1). Mersevát. Jv.: Kondor T.

Merseváti SE: Patyi – Gönye, Huszár (Nagy Á.), Csótár, Berki (Mesterházy), Horváth Zs., Süle (Kövi), Homlok, Fülöp, Takács (Szalai), Bárdossy.

Jákfai SE: Szabó M. – Tóth K., Zeke Cs., Fehér, Vörös M., Gaál (Böröndy A.), Zeke B. (Vörös A.), Lékai (Görög), Rövid, Vörös Á. (Varga J.), Kollárits.

Gólszerzők: Bárdossy (3), Horváth Zs., ill. Vörös A., Vörös Á.

Sitke KKSE–Ostffyasszonyfa SE 1–3 (0–2). Sitke. Jv.: Dr. Polgár T.

Sitke KKSE: Kelemen – Okres (Smidéliusz), Mórocz T. (Orsós), Pénzes, Nagy Á., Lőrincz (Mikó J.), Vízi, Papp B., Szalai Cs., Mórocz R. (Vizi), Szalai Z. (Czimber).

Ostffyasszonyfa SE: Földi – Laki D., Laki N. (Olasz), Molnár L., Eőry (Nedeczky), Vörös, Imre, Kovács B., Bényei, Palánki P., Bereczki.

Gólszerzők: Nagy Á., ill. Molnár L. (2), Kovács B.

Kiállítva: Vörös (48., Ostffyasszonyfa SE).

Kenyeri CSSE–Szergény SE 1–2 (1–1). Kenyeri. Jv.: Borhy Gy.

Kenyeri CSSE: Kovács Gy. – Szár, Németh B., Gyurák, Szántó, Svedics (Németh E.), Vámos, Mesterházy (Csiszár), Balogh D., Gábor, Szabó D.

Szergény SE: Papp Á. – Kasza, Németh Zs., Bokányi, Szórádi, Fülöp (Smidéliusz), Elek, Kalmár, Márkus, Piri, Horváth T.

Gólszerzők: Szár, ill. Kalmár, Piri.

Rábapatyi KSK–Ölbő KSE 1–3 (0–2). Rábapaty. Jv.: Könczöl B.

Rábapatyi KSK: Boros (Ható) – Barkovics, Pék (Szerdahelyi), Szabó K. (Agg), Hegyaljai, Téttry, Varga M., Horváth G., Giczinger, Jakubovszky, Toldi (Gecse).

Ölbő KSE: Berényi – Horváth L., Sipos (Vasadi), Biró, Baksay Kr. (Bárdosi), Nardai, Tóth R. (Tóth G.), Kovács T. (Sági Kiss), Kalányos, Farkas B., Baksay Ke.

Gólszerzők: Horváth G., ill. Farkas B., Kovács T., Baksay Kr.

A Simaság–Izsákfa mérkőzés elmaradt, mert a hazaiak lemondták a találkozót.

A Keléd és a Nemeskocs együttesét kizárták a bajnokságból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu