Vármegyei III. osztály: nem állt ki a Simaság, elfogyott a Szarvaskend-Gersekarát II

Szombathelyi csoport

A vármegyei III. osztály Szombathelyi-csoportjában a fehér mezes Torony 3-3-ra végzett a Kőszegfalvával

Fotó: Cseh Gábor

Nemesbőd SE–Táplán SE 1–5 (0–1). Nemesbőd. Jv.: Bagoly G.

Nemesbőd SE: Viszket – Lendvai, Pap, Wágner (Csizmazia), Horváth E., Riba, Könczöl (Kiss M.), Varga A., Németh Á. (Katona), Porpáczy, Számedli (Varga D.).

Táplán SE: Török – Németh N., Polyák (Versegi), Jantos, Marcz, Borbás, Gyurcsányi, Neudl (Baranyai), Maczek (Németh M.), Luter, Németh R. (Hegedüs).

Gólszerzők: Pap, ill. Neudl (3), Marcz, Gyurcsányi.

Kiállítva: Varga A. (65., Nemesbőd SE).

Jáki SZSE–Kőszegszerdahelyi SE 1–0 (1–0). Ják. Jv.: Busi L.

Jáki SZSE: Szabó B. – Kovács Zs., Dejcsics (Pungor), Neubauer, Kovács M. (Bukits P.), Varga Z. (Bukits O.), Légler, Takács, Horváth A. (Ramos), Vizserálek, Tóta (Barczi).

Kőszegszerdahelyi SE: Rózsa – Nemes G., Joó, Nemes B., Keresztes, Kiss T., Geröly, Pukler (Takács), Szigeti, Pesti, Gőcze.

Gólszerző: Neubauer.

Kiállítva: Gőcze (22., Kőszegszerdahelyi SE).

Cák SKSE–Vasvár VSE 0–6 (0–5). Cák. Jv.: Kedves R.

Cák SKSE: Kasalo Jure – Fülöp, Böndicz (Horváth A.), Guttmann, Németh L., Takács (Farkas L.), Tóth A., Varga R. (Kovács L.), Már, Lénárt (Bokor), Németh N.

Vasvár VSE: Gombor – Sipos (Gargya), Dénes, Varga B. (Lukács), Smolczer, Elekes (Frigy), Bödei (Németh R.), Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton.

Gólszerzők: Tausz (5), Smolczer.

Torony KSK–Kőszegfalvi SE 3–3 (1–2). Torony. Jv.: Magyar Gy.

Torony KSK: Németh Ádám – Takács, Szabó G., Albert, Dankovics Á., Németh Ádám Tamás (Dankovics K.), Dali, Siklósi, Horváth T. (Mándli), Németh R. (Dömötör), Virág.

Kőszegfalvi SE: Kovács G. – Pongrácz Zs., Németh L., Szendrő, Pongrácz D., Wurst, Schwarcz, Nagy M., Pongrácz E., Kogler M., Juhász.

Gólszerzők: Albert, Siklósi, Horváth T., ill. Pongrácz E., Pongrácz D., Nagy M.