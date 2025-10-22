1 órája
Vármegyei III. osztály: tizenkét gólt vágott idegenben a Mersevát - fotók
A Szombathelyi, Körmendi és Sárvári vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság legutóbbi fordulójának krónikája.
Szombathelyi-csoport
Vasvár VSE–Bucsu KSK 3–1 (2–0). Vasvár. Jv.: Kedves R.
Vasvár VSE: Gombor – Sipos, Dénes, Varga B. (Frigy), Smolczer (Gargya), Elekes, Bödei (Németh R.), Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton.
Bucsu KSK: Hujber G. – Süle, Podani, Kovács G. (Németh R.), Szakály (Kányási A.), Kányási B., Rajki, Csonka, Pulai, Dankovics, Varga T.
Gólszerzők: Tausz (2), Gotthárd, ill. Varga T.
Vasvár-Bucsu vármegyei III. osztályú focimeccsFotók: Szendi Péter
Kőszegfalvi SE–Nemesbőd SE 4–4 (3–1). Kőszeg. Jv.: Kiss F.
Kőszegfalvi SE: Sós – Pongrácz Zs., Németh L., Pongrácz D., Wurst, Kovács G., Schwarcz, Horváth A. (Nagy M.), Pongrácz E., Kogler, Juhász.
Nemesbőd SE: Viszket – Pap, Kovács S., Horváth E., Riba, Könczöl, Varga A., Németh Á., Porpáczy (Lendvai), Katona (Wágner), Számedli.
Gólszerzők: Juhász (3), Schwarcz, ill. Számedli (2), Pap, Németh Á.
Sorokpolány SE–Acsád-Meszlen SE 1–5 (0–3). Sorokpolány. Jv.: Kedves R.
Sorokpolány SE: Gombás – Kertes, Németh M., Nagy B. (Werderits), Gulyás (Bűn), Majsa, Kalmár (Nagy M.), Török (Szabó I.), Fekete (Madarász), Háder, Dézsi.
Acsád-Meszlen SE: Balaton – Molnár Cs., Szalai (Lisztes), Prisznyák (Németh B.), Bezyk, Molnár B., Kiss B., Ruman, Tóth B., Kovács G. (Gyurácz), Péntek.
Gólszerzők: Németh M., ill. Péntek (3), Bezyk, Molnár Cs.
Kőszegszerdahely–Gyöngyösfalu 4–0 (2–0). Kőszegszerdahely. Jv.: Pintér B.
Kőszegszerdahelyi SE: Nemes G. – Joó (Abért), Farkas M. (Pukler), Nemes B., Keresztes (Naisz), Kiss T., Geröly (Takács), Szigeti, Pesti (Horváth M.), Neves Couto Flávio, Gőcze.
Gyöngyösfalu SE: Ujvári – Rozmán (Bodorkós), Markó, Papp J. (Baksa), Pfeiffer, Tar, Bernáth, Szigligeti, Plajszer, Bokor, Szigetvári.
Gólszerzők: Pesti (2), Keresztes, Kiss T.
Táplán SE–Jáki SZSE 6–0 (2–0). Táplánszentkereszt. Jv.: Zsirai J.
Táplán SE: Török – Jáger (Baranyai), Dvorschák, Jantos, Marcz (Buzás), Borbás (Frühvirth), Fürdős (Maczek), Gyurcsányi, Neudl, Luter, Németh R. (Németh M.).
Ják: Szabó B. – Kovács Zs., Bukits P., Vizserálek, Bukits O., Varga Z., Légler, Takács, Pungor (Tóth E.), Balogh Zs., Barczi (Szendi).
Gólszerzők: Neudl (2), Dvorschák (2), Jantos, Gyurcsányi.
Bő SK–Torony KSK 3–2 (2–1). Bő. Jv.: Szabó C.
Bő: Baranyai – Sándor (Boros), Veszprémi, Szabó P., Varga G. (Babos A.), Rácsik, Nagy B. (Szőnye), Kiss P., Kondor (Szőllősy), Nagy R., Babos B.
Torony KSK: Németh Á. – Takács, Szabó G., Pungor (Németh R.), Albert, Dankovics Á., Valler, Dali, Siklósi, Horváth T., Dömötör (Dankovics K.).
Gólszerzők: Boros, Szabó P., Rácsik, ill. Horváth T. (2).
Nemeskoltai Községi Sportkör–Cák SKSE 6–1 (3–0). Nemeskolta. Jv.: Kiss Cs.
Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Németh L., Stéber, Káldi (Gombkötő), Kovács B. (Sipos), Imris, Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi M., Sziffer (Bánhegyi Zs.).
Cák SKSE: Kasalo Jure (Farkas L.) – Farkas Cs. (Mánya), Tóth Á., Guttmann, Németh L., Takács, Tóth A., Varga R. (Bokor), Már, Lénárt (Csordás), Fehér.
Gólszerzők: Stéber (3), Szén, Dienes, Sziffer, ill. Guttmann.
Perenye SE–Pecöl SE 1–4 (0–3). Perenye. Jv.: Szendrődi B.
Perenye SE: Törzsök – Flór, Molnár B., Imre, Wölfer, Horváth B., Papp M., Kozma, Kiss B. (Szibler), Nagy Z., Simon.
Pecöl: Csárdi – Varga M. (Boda), Baranyai, Taletovits, Oszkó, Bigelisz (Szemes), Dávid, Kiricsi, Somogyi, Illés, Pálfi.
Gólszerzők: Molnár B., ill. Pálfi, Illés, Dávid, Varga M.
A 10. forduló proramja, vasárnap, 12.00: Torony KSK–Kőszegfalva, Nemesbőd–Táplán SE, Jáki SZSE–Kőszegszerdahelyi SE, Cák–Vasvár VSE. 15.00: Sorokpolány SE–Perenye SE, Acsád-Meszlen SE–Bő SK, Gyöngyösfalu SE–Nemeskoltai Községi Sportkör, Bucsu KSK–Pecöl SE.
Kondorfa SE–Oszkó-Pácsony Térsége SE 6–0 (4–0). Kondorfa. Jv.: Marton A.
Kondorfa: Móricz – Tóth Á. (Tóth D.), Takács (Laczó), Tóth L., Tóth A. (Vadász), Nagy B., Iván, Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics.
Oszkó-Pácsony Térsége SE: Oláh – Farkas J. (Nagy Perge), Nyári, Timár, Papp B., Kercza, Schmolczer, Molnár T., Horváth A., Gorza, Rumi.
Gólszerzők: Korpics (4), Vadász, Balázs A.
Szentgotthárd VSE–Vasalja HSE 4–0 (0–0). Szentgotthárd. Jv.: Lukács L.
Szentgotthárd VSE: Szabó G. – Mukics (Molnár G.), Dobos, Kovács G., Szájer (Bauer), Kocsis (Herczeg), Soós, Molnár B., Muszka (Szőke), Domján, Laczó B.
Vasalja: Horváth M. – Egyed Z., Tomasics, Jakab, Zimits R. (Horváth B.), Simon, Egyed P., Farsang, Horváth D., Németh B., Zimits Z.
Gólszerzők: Soós (2), Kovács G. (2).
Rönöki Sportegyesület–Viszák KSE 2–2 (2–2). Rönök. Jv.: Dr. Polgár T.
Rönöki Sportegyesület: Varga A. (Racker) – Révész, Tyahor, Sarus, Németh B., Brányi, Tallósi (Kakas), Hompasz, Meskó, Horváth Zs., Buzás.
Viszák KSE: Tóth B. – Tóth P., Biczó (Balogh J.), Fekete, Bita, Horváth L., Wolf, Molnár D., Sütheő, Cservék (Gyenese, Molnár Á.), Németh K.
Gólszerzők: Tyahor (2), ill. Cservék, Hompasz (öngól).
Kiállítva: Horváth Zs. (74.), ill. Horváth L. (74.).
Szarvaskend II.-Gersekarát SE–Máriaújfalu SE 3–2 (2–1). Gersekarát. Jv.: Kondor T.
Szarvaskend II.-Gersekarát SE: Polgár – Németh M., Németh T., Takács, Tóth N., Vörös, Pass, Tutkovics, Somogyi, Tóth M. (Kovács T.), Horváth N.
Máriaújfalu SE.: Háhn (Horváth A.) – Szőke, Hegyi, Somlai, Nemes (Kardos), Németh M., Horváth R., Robán, Holdosi, Tót, Tóth M.
Gólszerzők: Vörös (3), ill. Hegyi, Robán.
Magyarlaki SK–Magyarszecsőd SE 4–1 (2–1). Magyarlak. Jv.: Magyar Gy.
Magyarlaki SK: Páll – Horváth D., Kovács M., Kardos, Salamon (Mezei), Horváth A. (Horváth N.), Póczik (Pájtli), Horváth Á., Horváth M. (Krajczár), Németh Sz., Papfalvi (Doncsecz). Edző:
Magyarszecsőd SE: Czémán (Csillag) – Tóth N. (Dévai), Cser, Ambrus, Varga M., Zsigmond, Burka, Takács, Sólyom (Hajba), Bellovics, Sárközi M. (Sárközi R.).
Gólszerzők: Kardos (2), Horváth D., Kovács M., ill. Zsigmond.
Egyházashollós ÖTE–Futball Klub Szakonyfalu 0–3 (0–3). Egyházashollós. Jv.: Talabér N.
Egyházashollós ÖTE: Nagy Á. – Dienes (Mikics), Dezső, Vass P. (Kiss Z.), Robán, Lakosi, Kiss S., Joó, Kozma, Somogyi, Vass J.
Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Dancsecs (Karba), Bartakovics (Dömötör, Kovács M.), Vajda R., Vajda M., Ropos, Rózsa (Bokor), Stájer, Repnyák, Farkas H., Horváth P.
Gólszerzők: Horváth P., Farkas H., Vajda R.
Rábagyarmat KSK–Nagyrákos SE 8–2 (3–1). Rábagyarmat. Jv.: Samu Cs.
Rábagyarmat: Senkó – Németh D., Soós, Varga M., Papp V., Rédei (Meskó), Dolgos, Pencz (Siklér), Kardos, Holecz (Tóth B.), Szabó M.
Nagyrákos SE: Sári – Horváth Cs., Pongrácz T., Albert, Pónácz, Volner B., Kaszás, Németh P. (Mihályka), Volner Sz. (Horváth R.), Tihanyi, Luter.
Gólszerzők: Holecz (2), Siklér (2), Kardos (2), Rédei, Dolgos, ill. Kaszás, Albert.
Őrimagyarósd SE–Pankasz KSK 1–4 (0–1). Őrimagyarósd. Jv.: Borhi T.
Őrimagyarósd SE: Soós – Horváth P., Salamon, Gazdag (Nunkovics), Stumpfel, Varga M. (Gyécsek), Gérnyi (Varga V.), Szakály (Nagy A.), Szabó B. (Haholt), Czetin, Vitéz.
Pankasz KSK: Vas – Iván, Rajnai, Králik, Horváth Krisztián László, Kozics, Horváth Krisztián (Kiss D.), Tőke, Kurucz (Fölnagy), Póczak (Koller), Kónya.
Gólszerzők: Nunkovics, ill. Iván (2), Rajnai, Horváth Krisztián László.A
A 10. forduló programja, szombat, 15.00: Kondorfa–Szentgotthárdi VSE. Vasárnap, 12.00: Oszkó-Pácsony Térsége SE–Őrimagyarósd, Pankasz–Rábagyarmat, Szakonyfalu–Magyarlak, Máriújfalu–Rönök,. 15.00: Nagyrákos–Egyházashollós, Magyarszecsőd–Szarvaskend-Gersekarát II, Viszák–Vasalja.
Vármegyei III osztály, Sárvári-csoport
Boba SE–Kenyeri CSSE. 2–5 (1–2). Boba. Jv.: Hosszú Gy.
Boba SE: Fábián – Sarang (Horváth T.), Takács B., Fodor, Kiss Sz., Molnár H., Takács D. (Csajbók Mátyás), Bakonyi (Kulman K.), Mester, Csajbók Máté (Porkoláb), Kulman B. (Béres).
Kenyeri CSSE: Kovács Gy. – Szár, Császár (Homlok), Csiszár, Gyurák, Vámos, Mesterházy, Balogh D., Duchaj, Szabó D., Németh E.
Gólszerzők: Bakonyi, Takács D., ill. Németh E. (2), Gyurák (2), Szár.
Ostffyasszonyfa SE–Simasági SE 1–1 (0–1). Ostfyasszonyfa. Jv.: Németh T.
Ostffyasszonyfa SE.: Földi – Laki D., Németh J., Molnár L. (Nedeczky), Eőry, Vörös, Imre, Palánki A. (Laki N.), Kovács B., Bényei, Palánki P.
Simasági SE: Sass – Bognár, Oláh, Csapó B., Csapó E., Sárközi, Nagy N., Maksai, Balogh A., Bogdán, Tóth B.
Gólszerzők: Németh J., ill. Oláh.
Hegyhát SE–Rábapatyi KSK 0–1 (0–1). Sótony. Jv.: Busi L.
Hegyhát: Sinka Á. – Németh D., Gábor D., Tőke, Németh M., Zergi (Németh I.), Asztalos (Pados D.), Császár, Pados A. (Gábor N.), Szabó A. (Sinka L.), Léhmann.
Rábapatyi KSK: Biró – Téttry, Varga M., Horváth G., Vamper (Szerdahelyi), Rövid, Barkovics, Szabó K. (Gecse), Jakubovszky, Hegyaljai, Toldi (Vörös).
Gólszerző: Vamper.
Rábasömjéni TCE–Merseváti SE 3–12 (2–2). Sárvár-Rábasömjén. Jv.: Nagy P..
Rábasömjéni TCE: Barkovics – Nagy T., Molnár Z., Dancs, Verebélyi, Katona, Máhr, Tóth-Toki (Török), Németh O. (Németh G.), Varga K. (Kiss P.), Németh Á.
Merseváti SE: Szalai – Fülöp, Csótár, Bárdossy (Nagy Á.), Süle, Horváth Zs., ?Szalai, Homlok, Gönye, Huszár, Berki.
Gólszerzők: Katona, Verebélyi, Németh Á., ill. Horváth Zs. (4), Bárdossy (4), Berki, Huszár, Szalai, Csótár.
Ölbő KSE–Sitke KKSE 2–1 (0–0). Ölbő. Jv.: Mónos J.
Ölbő KSE: Berényi – Sipos (Bárdosi), Biró (Sági Kiss), Nardai (Kovács T.), Vasadi, Tóth R. (Tóth G.), Vincze, Kalányos, Horváth L., Farkas B. (Fehér), Baksay Ke.
Sitke KKSE: Bertalan – Mórocz R., Pénzes (Szalai Cs.), Nagy Á., Kocsis, Nagy D. (Lőrincz), Vízi (Smidéliusz), Papp B. (Czimber), Szalai Z., Linka, Vajnai.
Gólszerzők: Tóth R., Vincze, ill. Czimber.
Sorkifalud-Gyanógeregye SK–Izsákfa FC 4–0 (3–0). Sorkifalud. Jv.: Pusztai P.
Sorkifalud-Gyanógeregye SK: Szovák – Guzmics, Károly (Nagybodzsár), Kiss R., Németh L., Baranyai D. (Szombath P.), Baranyai Á. (Sárközi), Szombath D., Illés, Wéber (Dénes F.), Dénes Cs.
Izsákfa FC: Szentgyörgyi – Somogyi, Kárpáti, Márkus, Zsoldos, Horváth Ro., Recetár, Fehér, Tanai, Horváth Ri., Dömötör.
Gólszerzők: Baranyai Á., Illés, Dénes Cs., Kárpáti (öngól).
Két csapatot, a Kelédet és a Nemeskocsot kizárták a bajnokságból.
A 10. forduló programja, szombat, 15.00: Boba SE–Sorkifalud-Gyanógeregye. Vasárnap, 12.00: Merseváti SE–Jákfa, Sitke KKSE–Ostffyasszonyfa. 15.00: Kenyeri CSSE–Szergény, Rábapatyi KSK–Ölbő KSE, Simaság–Izsákfa FC.