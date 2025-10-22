Vármegyei III. osztály: tizenkét gólt vágott idegenben a Mersevát - fotók

Bő SK–Torony KSK 3–2 (2–1). Bő. Jv.: Szabó C.

Bő: Baranyai – Sándor (Boros), Veszprémi, Szabó P., Varga G. (Babos A.), Rácsik, Nagy B. (Szőnye), Kiss P., Kondor (Szőllősy), Nagy R., Babos B.

Torony KSK: Németh Á. – Takács, Szabó G., Pungor (Németh R.), Albert, Dankovics Á., Valler, Dali, Siklósi, Horváth T., Dömötör (Dankovics K.).

Gólszerzők: Boros, Szabó P., Rácsik, ill. Horváth T. (2).

Nemeskoltai Községi Sportkör–Cák SKSE 6–1 (3–0). Nemeskolta. Jv.: Kiss Cs.

Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Németh L., Stéber, Káldi (Gombkötő), Kovács B. (Sipos), Imris, Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi M., Sziffer (Bánhegyi Zs.).

Cák SKSE: Kasalo Jure (Farkas L.) – Farkas Cs. (Mánya), Tóth Á., Guttmann, Németh L., Takács, Tóth A., Varga R. (Bokor), Már, Lénárt (Csordás), Fehér.

Gólszerzők: Stéber (3), Szén, Dienes, Sziffer, ill. Guttmann.

Perenye SE–Pecöl SE 1–4 (0–3). Perenye. Jv.: Szendrődi B.

Perenye SE: Törzsök – Flór, Molnár B., Imre, Wölfer, Horváth B., Papp M., Kozma, Kiss B. (Szibler), Nagy Z., Simon.

Pecöl: Csárdi – Varga M. (Boda), Baranyai, Taletovits, Oszkó, Bigelisz (Szemes), Dávid, Kiricsi, Somogyi, Illés, Pálfi.

Gólszerzők: Molnár B., ill. Pálfi, Illés, Dávid, Varga M.

A 10. forduló proramja, vasárnap, 12.00: Torony KSK–Kőszegfalva, Nemesbőd–Táplán SE, Jáki SZSE–Kőszegszerdahelyi SE, Cák–Vasvár VSE. 15.00: Sorokpolány SE–Perenye SE, Acsád-Meszlen SE–Bő SK, Gyöngyösfalu SE–Nemeskoltai Községi Sportkör, Bucsu KSK–Pecöl SE.

Körmendi-csoport

Kondorfa SE–Oszkó-Pácsony Térsége SE 6–0 (4–0). Kondorfa. Jv.: Marton A.

Kondorfa: Móricz – Tóth Á. (Tóth D.), Takács (Laczó), Tóth L., Tóth A. (Vadász), Nagy B., Iván, Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics.

Oszkó-Pácsony Térsége SE: Oláh – Farkas J. (Nagy Perge), Nyári, Timár, Papp B., Kercza, Schmolczer, Molnár T., Horváth A., Gorza, Rumi.

Gólszerzők: Korpics (4), Vadász, Balázs A.

Szentgotthárd VSE–Vasalja HSE 4–0 (0–0). Szentgotthárd. Jv.: Lukács L.

Szentgotthárd VSE: Szabó G. – Mukics (Molnár G.), Dobos, Kovács G., Szájer (Bauer), Kocsis (Herczeg), Soós, Molnár B., Muszka (Szőke), Domján, Laczó B.