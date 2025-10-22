október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Vármegyei III. osztály: tizenkét gólt vágott idegenben a Mersevát - fotók

Címkék#eredmények#Vármegyei III#labdarúgás

A Szombathelyi, Körmendi és Sárvári vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság legutóbbi fordulójának krónikája.

Pum András

Szombathelyi-csoport

vármegyei
A vármegyei III. osztály Szombathelyi-csoportjában a kék mezes Vasvár 3-1-re verte a Bucsut
Fotó: Szendi Péter

Vasvár VSE–Bucsu KSK 3–1 (2–0). Vasvár. Jv.: Kedves R.

Vasvár VSE: Gombor – Sipos, Dénes, Varga B. (Frigy), Smolczer (Gargya), Elekes, Bödei (Németh R.), Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton.

Bucsu KSK: Hujber G. – Süle, Podani, Kovács G. (Németh R.), Szakály (Kányási A.), Kányási B., Rajki, Csonka, Pulai, Dankovics, Varga T.

Gólszerzők: Tausz (2), Gotthárd, ill. Varga T.

Vasvár-Bucsu vármegyei III. osztályú focimeccs

Fotók: Szendi Péter

Kőszegfalvi SE–Nemesbőd SE 4–4 (3–1). Kőszeg. Jv.: Kiss F.

Kőszegfalvi SE: Sós – Pongrácz Zs., Németh L., Pongrácz D., Wurst, Kovács G., Schwarcz, Horváth A. (Nagy M.), Pongrácz E., Kogler, Juhász.

Nemesbőd SE: Viszket – Pap, Kovács S., Horváth E., Riba, Könczöl, Varga A., Németh Á., Porpáczy (Lendvai), Katona (Wágner), Számedli.

Gólszerzők: Juhász (3), Schwarcz, ill. Számedli (2), Pap, Németh Á.

Sorokpolány SE–Acsád-Meszlen SE 1–5 (0–3). Sorokpolány. Jv.: Kedves R.

Sorokpolány SE: Gombás – Kertes, Németh M., Nagy B. (Werderits), Gulyás (Bűn), Majsa, Kalmár (Nagy M.), Török (Szabó I.), Fekete (Madarász), Háder, Dézsi.

Acsád-Meszlen SE: Balaton – Molnár Cs., Szalai (Lisztes), Prisznyák (Németh B.), Bezyk, Molnár B., Kiss B., Ruman, Tóth B., Kovács G. (Gyurácz), Péntek.

Gólszerzők: Németh M., ill. Péntek (3), Bezyk, Molnár Cs.

Kőszegszerdahely–Gyöngyösfalu 4–0 (2–0). Kőszegszerdahely. Jv.: Pintér B.

Kőszegszerdahelyi SE: Nemes G. – Joó (Abért), Farkas M. (Pukler), Nemes B., Keresztes (Naisz), Kiss T., Geröly (Takács), Szigeti, Pesti (Horváth M.), Neves Couto Flávio, Gőcze.

Gyöngyösfalu SE: Ujvári – Rozmán (Bodorkós), Markó, Papp J. (Baksa), Pfeiffer, Tar, Bernáth, Szigligeti, Plajszer, Bokor, Szigetvári.

Gólszerzők: Pesti (2), Keresztes, Kiss T.

Táplán SE–Jáki SZSE 6–0 (2–0). Táplánszentkereszt. Jv.: Zsirai J.

Táplán SE: Török – Jáger (Baranyai), Dvorschák, Jantos, Marcz (Buzás), Borbás (Frühvirth), Fürdős (Maczek), Gyurcsányi, Neudl, Luter, Németh R. (Németh M.).

Ják: Szabó B. – Kovács Zs., Bukits P., Vizserálek, Bukits O., Varga Z., Légler, Takács, Pungor (Tóth E.), Balogh Zs., Barczi (Szendi).

Gólszerzők: Neudl (2), Dvorschák (2), Jantos, Gyurcsányi.

Bő SK–Torony KSK 3–2 (2–1). Bő. Jv.: Szabó C.

Bő: Baranyai – Sándor (Boros), Veszprémi, Szabó P., Varga G. (Babos A.), Rácsik, Nagy B. (Szőnye), Kiss P., Kondor (Szőllősy), Nagy R., Babos B.

Torony KSK: Németh Á. – Takács, Szabó G., Pungor (Németh R.), Albert, Dankovics Á., Valler, Dali, Siklósi, Horváth T., Dömötör (Dankovics K.).

Gólszerzők: Boros, Szabó P., Rácsik, ill. Horváth T. (2).

Nemeskoltai Községi Sportkör–Cák SKSE 6–1 (3–0). Nemeskolta. Jv.: Kiss Cs.

Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Németh L., Stéber, Káldi (Gombkötő), Kovács B. (Sipos), Imris, Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi M., Sziffer (Bánhegyi Zs.).

Cák SKSE: Kasalo Jure (Farkas L.) – Farkas Cs. (Mánya), Tóth Á., Guttmann, Németh L., Takács, Tóth A., Varga R. (Bokor), Már, Lénárt (Csordás), Fehér.

Gólszerzők: Stéber (3), Szén, Dienes, Sziffer, ill. Guttmann.

Perenye SE–Pecöl SE 1–4 (0–3). Perenye. Jv.: Szendrődi B.

Perenye SE: Törzsök – Flór, Molnár B., Imre, Wölfer, Horváth B., Papp M., Kozma, Kiss B. (Szibler), Nagy Z., Simon.

Pecöl: Csárdi – Varga M. (Boda), Baranyai, Taletovits, Oszkó, Bigelisz (Szemes), Dávid, Kiricsi, Somogyi, Illés, Pálfi.

Gólszerzők: Molnár B., ill. Pálfi, Illés, Dávid, Varga M.

A 10. forduló proramja, vasárnap, 12.00: Torony KSK–Kőszegfalva, Nemesbőd–Táplán SE, Jáki SZSE–Kőszegszerdahelyi SE, Cák–Vasvár VSE. 15.00: Sorokpolány SE–Perenye SE, Acsád-Meszlen SE–Bő SK, Gyöngyösfalu SE–Nemeskoltai Községi Sportkör, Bucsu KSK–Pecöl SE.

Körmendi-csoport

Kondorfa SE–Oszkó-Pácsony Térsége SE 6–0 (4–0). Kondorfa. Jv.: Marton A.

Kondorfa: Móricz – Tóth Á. (Tóth D.), Takács (Laczó), Tóth L., Tóth A. (Vadász), Nagy B., Iván, Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics.

Oszkó-Pácsony Térsége SE: Oláh – Farkas J. (Nagy Perge), Nyári, Timár, Papp B., Kercza, Schmolczer, Molnár T., Horváth A., Gorza, Rumi.

Gólszerzők: Korpics (4), Vadász, Balázs A.

Szentgotthárd VSE–Vasalja HSE 4–0 (0–0). Szentgotthárd. Jv.: Lukács L.

Szentgotthárd VSE: Szabó G. – Mukics (Molnár G.), Dobos, Kovács G., Szájer (Bauer), Kocsis (Herczeg), Soós, Molnár B., Muszka (Szőke), Domján, Laczó B.

Vasalja: Horváth M. – Egyed Z., Tomasics, Jakab, Zimits R. (Horváth B.), Simon, Egyed P., Farsang, Horváth D., Németh B., Zimits Z.

Gólszerzők: Soós (2), Kovács G. (2).

Rönöki Sportegyesület–Viszák KSE 2–2 (2–2). Rönök. Jv.: Dr. Polgár T.

Rönöki Sportegyesület: Varga A. (Racker) – Révész, Tyahor, Sarus, Németh B., Brányi, Tallósi (Kakas), Hompasz, Meskó, Horváth Zs., Buzás.

Viszák KSE: Tóth B. – Tóth P., Biczó (Balogh J.), Fekete, Bita, Horváth L., Wolf, Molnár D., Sütheő, Cservék (Gyenese, Molnár Á.), Németh K.

Gólszerzők: Tyahor (2), ill. Cservék, Hompasz (öngól).

Kiállítva: Horváth Zs. (74.), ill. Horváth L. (74.).

Szarvaskend II.-Gersekarát SE–Máriaújfalu SE 3–2 (2–1). Gersekarát. Jv.: Kondor T.

Szarvaskend II.-Gersekarát SE: Polgár – Németh M., Németh T., Takács, Tóth N., Vörös, Pass, Tutkovics, Somogyi, Tóth M. (Kovács T.), Horváth N.

Máriaújfalu SE.: Háhn (Horváth A.) – Szőke, Hegyi, Somlai, Nemes (Kardos), Németh M., Horváth R., Robán, Holdosi, Tót, Tóth M.

Gólszerzők: Vörös (3), ill. Hegyi, Robán.

Magyarlaki SK–Magyarszecsőd SE 4–1 (2–1). Magyarlak. Jv.: Magyar Gy.

Magyarlaki SK: Páll – Horváth D., Kovács M., Kardos, Salamon (Mezei), Horváth A. (Horváth N.), Póczik (Pájtli), Horváth Á., Horváth M. (Krajczár), Németh Sz., Papfalvi (Doncsecz). Edző:

Magyarszecsőd SE: Czémán (Csillag) – Tóth N. (Dévai), Cser, Ambrus, Varga M., Zsigmond, Burka, Takács, Sólyom (Hajba), Bellovics, Sárközi M. (Sárközi R.).

Gólszerzők: Kardos (2), Horváth D., Kovács M., ill. Zsigmond.

Egyházashollós ÖTE–Futball Klub Szakonyfalu 0–3 (0–3). Egyházashollós. Jv.: Talabér N.

Egyházashollós ÖTE: Nagy Á. – Dienes (Mikics), Dezső, Vass P. (Kiss Z.), Robán, Lakosi, Kiss S., Joó, Kozma, Somogyi, Vass J.

Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Dancsecs (Karba), Bartakovics (Dömötör, Kovács M.), Vajda R., Vajda M., Ropos, Rózsa (Bokor), Stájer, Repnyák, Farkas H., Horváth P.

Gólszerzők: Horváth P., Farkas H., Vajda R.

Rábagyarmat KSK–Nagyrákos SE 8–2 (3–1). Rábagyarmat. Jv.: Samu Cs.

Rábagyarmat: Senkó – Németh D., Soós, Varga M., Papp V., Rédei (Meskó), Dolgos, Pencz (Siklér), Kardos, Holecz (Tóth B.), Szabó M.

Nagyrákos SE: Sári – Horváth Cs., Pongrácz T., Albert, Pónácz, Volner B., Kaszás, Németh P. (Mihályka), Volner Sz. (Horváth R.), Tihanyi, Luter.

Gólszerzők: Holecz (2), Siklér (2), Kardos (2), Rédei, Dolgos, ill. Kaszás, Albert.

Őrimagyarósd SE–Pankasz KSK 1–4 (0–1). Őrimagyarósd. Jv.: Borhi T.

Őrimagyarósd SE: Soós – Horváth P., Salamon, Gazdag (Nunkovics), Stumpfel, Varga M. (Gyécsek), Gérnyi (Varga V.), Szakály (Nagy A.), Szabó B. (Haholt), Czetin, Vitéz.

Pankasz KSK: Vas – Iván, Rajnai, Králik, Horváth Krisztián László, Kozics, Horváth Krisztián (Kiss D.), Tőke, Kurucz (Fölnagy), Póczak (Koller), Kónya.

Gólszerzők: Nunkovics, ill. Iván (2), Rajnai, Horváth Krisztián László.A

A 10. forduló programja, szombat, 15.00: Kondorfa–Szentgotthárdi VSE. Vasárnap, 12.00: Oszkó-Pácsony Térsége SE–Őrimagyarósd, Pankasz–Rábagyarmat, Szakonyfalu–Magyarlak, Máriújfalu–Rönök,. 15.00: Nagyrákos–Egyházashollós, Magyarszecsőd–Szarvaskend-Gersekarát II, Viszák–Vasalja.

Vármegyei III osztály, Sárvári-csoport

Boba SE–Kenyeri CSSE. 2–5 (1–2). Boba. Jv.: Hosszú Gy.

Boba SE: Fábián – Sarang (Horváth T.), Takács B., Fodor, Kiss Sz., Molnár H., Takács D. (Csajbók Mátyás), Bakonyi (Kulman K.), Mester, Csajbók Máté (Porkoláb), Kulman B. (Béres).

Kenyeri CSSE: Kovács Gy. – Szár, Császár (Homlok), Csiszár, Gyurák, Vámos, Mesterházy, Balogh D., Duchaj, Szabó D., Németh E.

Gólszerzők: Bakonyi, Takács D., ill. Németh E. (2), Gyurák (2), Szár.

Ostffyasszonyfa SE–Simasági SE 1–1 (0–1). Ostfyasszonyfa. Jv.: Németh T.

Ostffyasszonyfa SE.: Földi – Laki D., Németh J., Molnár L. (Nedeczky), Eőry, Vörös, Imre, Palánki A. (Laki N.), Kovács B., Bényei, Palánki P.

Simasági SE: Sass – Bognár, Oláh, Csapó B., Csapó E., Sárközi, Nagy N., Maksai, Balogh A., Bogdán, Tóth B.

Gólszerzők: Németh J., ill. Oláh.

Hegyhát SE–Rábapatyi KSK 0–1 (0–1). Sótony. Jv.: Busi L.

Hegyhát: Sinka Á. – Németh D., Gábor D., Tőke, Németh M., Zergi (Németh I.), Asztalos (Pados D.), Császár, Pados A. (Gábor N.), Szabó A. (Sinka L.), Léhmann.

Rábapatyi KSK: Biró – Téttry, Varga M., Horváth G., Vamper (Szerdahelyi), Rövid, Barkovics, Szabó K. (Gecse), Jakubovszky, Hegyaljai, Toldi (Vörös).

Gólszerző: Vamper.

Rábasömjéni TCE–Merseváti SE 3–12 (2–2). Sárvár-Rábasömjén. Jv.: Nagy P..

Rábasömjéni TCE: Barkovics – Nagy T., Molnár Z., Dancs, Verebélyi, Katona, Máhr, Tóth-Toki (Török), Németh O. (Németh G.), Varga K. (Kiss P.), Németh Á.

Merseváti SE: Szalai – Fülöp, Csótár, Bárdossy (Nagy Á.), Süle, Horváth Zs., ?Szalai, Homlok, Gönye, Huszár, Berki.

Gólszerzők: Katona, Verebélyi, Németh Á., ill. Horváth Zs. (4), Bárdossy (4), Berki, Huszár, Szalai, Csótár.

Ölbő KSE–Sitke KKSE 2–1 (0–0). Ölbő. Jv.: Mónos J.

Ölbő KSE: Berényi – Sipos (Bárdosi), Biró (Sági Kiss), Nardai (Kovács T.), Vasadi, Tóth R. (Tóth G.), Vincze, Kalányos, Horváth L., Farkas B. (Fehér), Baksay Ke.

Sitke KKSE: Bertalan – Mórocz R., Pénzes (Szalai Cs.), Nagy Á., Kocsis, Nagy D. (Lőrincz), Vízi (Smidéliusz), Papp B. (Czimber), Szalai Z., Linka, Vajnai.

Gólszerzők: Tóth R., Vincze, ill. Czimber.

Sorkifalud-Gyanógeregye SK–Izsákfa FC 4–0 (3–0). Sorkifalud. Jv.: Pusztai P.

Sorkifalud-Gyanógeregye SK: Szovák – Guzmics, Károly (Nagybodzsár), Kiss R., Németh L., Baranyai D. (Szombath P.), Baranyai Á. (Sárközi), Szombath D., Illés, Wéber (Dénes F.), Dénes Cs.

Izsákfa FC: Szentgyörgyi – Somogyi, Kárpáti, Márkus, Zsoldos, Horváth Ro., Recetár, Fehér, Tanai, Horváth Ri., Dömötör.

Gólszerzők: Baranyai Á., Illés, Dénes Cs., Kárpáti (öngól).

Két csapatot, a Kelédet és a Nemeskocsot kizárták a bajnokságból.

A 10. forduló programja, szombat, 15.00:  Boba SE–Sorkifalud-Gyanógeregye. Vasárnap, 12.00:  Merseváti SE–Jákfa, Sitke KKSE–Ostffyasszonyfa. 15.00: Kenyeri CSSE–Szergény, Rábapatyi KSK–Ölbő KSE, Simaság–Izsákfa FC.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu