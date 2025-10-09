Vármegyei III. osztályú labdarúgás: kiütötte a Táplán a Cákot

Szombathelyi csoport

Látványos máriaújfalui ollózás az Egyházashollós-Máriaújfalu (3-3) vármegyei III. osztályú mérkőzésen

Fotó: Szendi Péter

Táplán SE–Cák SKSE 14–1 (5–1). Táplánszentkereszt. Jv.: Magyar Gy.

Táplán SE: Szakács – Németh N. (Frühvirth), Neudl (Molnár Z.), Dvorschák, Jantos, Marcz, Borbás, Fürdős (Baranyai), Gyurcsányi (Németh M.), Luter, Buzás.

Cák: Horváth A. – Farkas Cs., Németh L., Takács, Tóth A., Varga R., Már (Farkas L.), Szárnyas, Mánya, Lénárt, Németh N.

Gólszerzők: Jantos (3), Molnár Z. (2), Marcz (2), Frühvirth (2), Gyurcsányi (2), Dvorschák (2), Németh M., ill. Takács.

Nemeskoltai Községi Sportkör–Pecöl SE 0–8 (0–4). Nemeskolta. Jv.: Németh T.

Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Németh L. (Hujber), Káldi, Kovács B., Gombkötő (Haraszti), Imris, Stéber (Bánhegyi Zs.), Kovács A. (Sipos), Szén, Bánhegyi M., Bőle.

Pecöl SE: Csárdi – Baranyai, Taletovits, Oszkó, Dávid, Varga R. (Kiricsi), Somogyi, Trajbár (Varga M.), Szemes (Bigelisz), Illés, Pálfi.

Gólszerzők: Dávid (3), Pálfi, Bigelisz, Szemes, Somogyi, Varga R.

Kőszegszerdahelyi SE–Bucsu KSK 3–2 (2–0). Kőszegszerdahely. Jv.: Hosszú Gy.

Kőszegszerdahely: Nemes G. – Rózsa, Naisz (Gyabronka), Joó (Takács), Farkas M., Nemes B., Kiss T., Pesti, Szigeti, Neves Couto Flávio, Gőcze.

Bucsu: Németh K. – Varga T., Kányási A., Kovács G., Kalmár, Nagy M., Szakály, Kányási B. (Podani), Rajki, Tamás, Pulai.

Gólszerzők: Kiss T. (2), Nemes B., ill. Tamás (2).

Kiállítva: Németh K. (45., Bucsu Ksk).