Eredmények

1 órája

Vármegyei III. osztályú labdarúgás: kiütötte a Táplán a Cákot

Címkék#eredmények#rönöki sportegyesület#labdarúgás

A vármegyei III. osztályú labda­rúgó-bajnokság Szombathelyi, Körmendi és Sárvári csoportjának hétvégi eredményei

Pum András

Szombathelyi csoport

vármegyei
Látványos máriaújfalui ollózás az Egyházashollós-Máriaújfalu (3-3) vármegyei III. osztályú mérkőzésen
Fotó: Szendi Péter

Táplán SE–Cák SKSE 14–1 (5–1). Táplánszentkereszt. Jv.: Magyar Gy.

Táplán SE: Szakács – Németh N. (Frühvirth), Neudl (Molnár Z.), Dvorschák, Jantos, Marcz, Borbás, Fürdős (Baranyai), Gyurcsányi (Németh M.), Luter, Buzás.

Cák: Horváth A. – Farkas Cs., Németh L., Takács, Tóth A., Varga R., Már (Farkas L.), Szárnyas, Mánya, Lénárt, Németh N.

Gólszerzők: Jantos (3), Molnár Z. (2), Marcz (2), Frühvirth (2), Gyurcsányi (2), Dvorschák (2), Németh M., ill. Takács.

Nemeskoltai Községi Sportkör–Pecöl SE 0–8 (0–4). Nemeskolta. Jv.: Németh T.

Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Németh L. (Hujber), Káldi, Kovács B., Gombkötő (Haraszti), Imris, Stéber (Bánhegyi Zs.), Kovács A. (Sipos), Szén, Bánhegyi M., Bőle.

Pecöl SE: Csárdi – Baranyai, Taletovits, Oszkó, Dávid, Varga R. (Kiricsi), Somogyi, Trajbár (Varga M.), Szemes (Bigelisz), Illés, Pálfi.

Gólszerzők: Dávid (3), Pálfi, Bigelisz, Szemes, Somogyi, Varga R.

Kőszegszerdahelyi SE–Bucsu KSK 3–2 (2–0). Kőszegszerdahely. Jv.: Hosszú Gy.

Kőszegszerdahely: Nemes G. – Rózsa, Naisz (Gyabronka), Joó (Takács), Farkas M., Nemes B., Kiss T., Pesti, Szigeti, Neves Couto Flávio, Gőcze.

Bucsu: Németh K. – Varga T., Kányási A., Kovács G., Kalmár, Nagy M., Szakály, Kányási B. (Podani), Rajki, Tamás, Pulai.

Gólszerzők: Kiss T. (2), Nemes B., ill. Tamás (2).

Kiállítva: Németh K. (45., Bucsu Ksk).

Egyházashollós-Máriaújfalu

Fotók: Szendi Péter

Kőszegfalvi SE–Gyöngyösfalu SE 6–1 (2–0). Kőszeg. Jv.: Hosszú Gy.

Kőszegfalvi SE: Sós – Pongrácz Zs., Németh L. (Nagy M.), Pongrácz D. (Szendrő), Wurst, Kovács G., Schwarcz, Horváth A., Pongrácz E., Kogler, Juhász.

Gyöngyösfalu: Ujvári – Rozmán, Markó (Wölfinger), Papp J. (Boros), Pfeiffer (Baksa), Tar, Bernáth, Szigligeti (Bodorkós), Plajszer, Katona, Szigetvári.

Gólszerzők: Pongrácz D. (3), Pongrácz E., Kovács G., Juhász, ill. Papp J.

Bő Sk–Jáki SZSE 4–2 (2–2). Bő. Jv.: Zsirai J.

Bő: Kiss P. – Baranyai (Szőnye), Sándor, Veszprémi, Varga G., Rácsik, Nagy B., Kondor (Boros), Nagy R. (Rakoshi-Marton), Babos B., Babos A.

Ják: Szabó B. – Kovács Zs., Varga Z. (Bukits O.), Neubauer, Légler, Takács, Ramos, Horváth A. (Szendi), Vizserálek, Tóta (Tyahor), Balogh Zs. (Bukits P.).

Gólszerzők: Babos A., Nagy R., Rácsik, Kovács Zs. (öngól), ill. Ramos, Varga Z.

Kiállítva: Ramos (78., Jáki SZSE).

Nemesbőd SE–Sorokpolány SE 1–0 (0–0). Nemesbőd. Jv.: Németh T.

Nemesbőd: Viszket – Lendvai, Pap, Wágner, Horváth E., Csizmazia (Varga D.), Könczöl, Varga A., Németh Á. (Udvardi), Porpáczy, Számedli (Varga N.).

Sorokpolány: Gombás – Kertes, Dézsi, Németh M., Nagy B. (Werderits), Majsa, Kalmár, Fábián, Török (Szabó I.), Sági (Fekete), Háder.

Gólszerző: Udvardi.

Acsád-Meszlen SE–Torony KSK 5–3 (4–0). Acsád. Jv.: Elek T.

Acsád-Meszlen: Balaton – Steiner, Prisznyák (Szalai E.), Szalai M., Bezyk (Lisztes), Molnár B., Molnár Cs., Tóth B., Kovács G., Péntek (Gyurácz), Németh B.

Torony: Németh Ádám – Takács (Németh R.), Szabó G., Albert, Dankovics Á., Valler, Németh Ádám Tamás, Dali, Szakály, Siklósi, Dankovics K.

Gólszerzők: Bezyk (2), Péntek, Prisznyák, Molnár Cs., ill. Siklósi (2), Albert.

Perenye SE–Vasvár Vse 2–6 (1–4). Perenye. Jv.: Marácz Z.

Perenye: Törzsök – Wölfer, Csire, Horváth B. (Flór), Vadász, Papp M., Kardos, Imre (Szibler), Viszked (Kozma), Nagy Z., Simon.

Vasvár: Gombor – Dénes, Varga B. (Lukács), Huszár (Németh R.), Czövek (Berta), Bödei (Sipos), Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton, Frigy (Gargya).

Gólszerzők: Vadász, Kardos, ill. Gotthárd (3), Frigy, Bödei, Simon (öngól).

Körmendi-csoport

Kondorfa SE–Nagyrákos SE 3–0 (2–0). Kondorfa. Jv.: Samu Cs.

Kondorfa: Vermes – Szabó M., Tóth Á. (Tóth D.), Takács (Laczó), Tóth L., Nagy B. (Tóth A.), Gaál (Tóth L.), Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics (Iván).

Nagyrákos: Sári – Horváth Cs., Pongrácz T., Pónácz, Tóth P. (Mihályka), Kaszás, Gaál, Volner Sz. (Volner B.), Soós (Albert), Luter, Pongrácz G. (Horváth R.).

Gólszerzők: Balázs A. (2), Gaál.

Egyházashollós Öte–Máriaújfalu SE 3–3 (2–1). Egyházashollós. Jv.: Borhi T.

Egyházashollós Öte: Nagy Á. – Zimonyi, Vass P. (Dienes), Robán, Lakosi, Dezső, Kozma (Molnár N.), Kiss S., Somogyi, Vass J., Horváth M.

Máriaújfalu: Háhn – Szőke, Kardos (Nemes), Somlai, Németh M., Horváth Roland, Gelányi, Robán, Horváth Roland István, Tót (Szabó Gy.), Domiter (Horváth A.). Edző:

Gólszerzők: Vass P. (2), Robán, ill. Horváth Roland István, Gelányi, Horváth Roland.

Szarvaskend II.-Gersekarát SE–Vasalja HSE 4–2 (4–0). Gersekarát. Jv.: Pusztai P.

Szarvaskend II.-Gersekarát: Polgár – Lakner (Kovács T.), Németh T., Takács (Szabó D.), Vörös, Pass, Tutkovics, Somogyi, Szabó T., Tóth M. (Tóth N.), Bános.

Vasalja: Egyed Z. – Dervalics (Zimits Z.), Tomasics O., Tomasics P. (Zimits R.), Jakab, Takács, Simon, Egyed P., Balla, Németh B., Horváth M. Edző:

Gólszerzők: Somogyi (2), Vörös, Lakner, ill. Balla, Simon.

Kiállítva: Szabó T. (51., Szarvaskend II.-Gersekarát SE).

Magyarlaki SK–Viszák KSE 5–1 (1–1). Magyarlak. Jv.: Kondor T.

Magyarlak: Páll – Horváth D., Kovács M., Kardos, Salamon (Doncsecz), Horváth A. (Németh L.), Póczik, Horváth M., Németh Sz. (Kalamár), Papfalvi, Horváth N. (Harasztosi).

Viszák: Benkő – Tóth P., Fekete A., Biczó, Horváth L. (Agg), Molnár D., Sütheő, Cservék (Orbán), Horváth T. (Berkes), Németh K., Molnár Á. (Fekete M.).

Gólszerzők: Salamon, Kovács M., Németh Sz., Horváth N., Kardos, ill. Cservék.

Rönöki Sportegyesület–Szentgotthárd VSE 1–5 (0–1). Rönök. Jv.: Horváth Z.

Rönöki Sportegyesület: Racker – Révész, Tyahor, Sarus, Kakas (Papp M.), Horváth A. (Nárai), Németh B. (Nyári), Brányi, Hompasz, Meskó, Horváth Zs.

Szentgotthárd VSE: Tóth A. (Molnár B.) – Dobos, Uram, Nagy Zs., Soós, Marton (Laczó), Molnár B., Molnár G. (Szájer), Domján, Németh B., Kovács M. (Szőke).

Gólszerzők: Tyahor, ill. Szájer (2), Szőke, Molnár B., Soós.

Kiállítva: Sarus (82.), ill. Domján (26.).

Rábagyarmat KSK–Magyarszecsőd SE  2–1 (0–0). Rábagyarmat. Jv.: Kondor T.

Rábagyarmat: Senkó – Huszár P., Soós, Varga M., Papp V., Huszár M. (Kardos), Rédei (Németh D.), Dolgos (Siklér), Pencz (Tóth B.), Holecz (Meskó), Szabó M.

Magyarszecsőd SE: Czémán – Sárközi R. (Dévai), Tóth N. (Cser), Ambrus, Varga M., Zsigmond, Burka, Takács, Sólyom (Hajba), Bellovics, Sárközi M.

Gólszerzők: Meskó, Pencz, ill. Varga M.

Őrimagyarósd SE–Futball Klub Szakonyfalu 0–6 (0–3). Őrimagyarósd. Jv.: Mónos J.

Őrimagyarósd SE: Soós – Horváth P., Salamon, Balogh Zs., Kovács A., Varga M., Gérnyi, Gyécsek (Varga V.), Horváth L. (Nagy A.), Czetin, Vitéz.

Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Dancsecs (Karba), Bartakovics (Kovács M.), Vajda R., Vajda M., Ropos (Bokor), Rózsa (Császár), Stájer, Repnyák, Farkas H., Horváth P. (Dömötör).

Gólszerzők: Rózsa (2), Farkas H., Dömötör, Horváth P., Bartakovics.

Oszkó-Pácsony Térsége SE–Pankasz  12–1 (5–1). Vasvár. Jv.: Talabér N.

Oszkó-Pácsony Térsége SE: Oláh – Farkas J., Papp K. (Gotthárd), Timár, Újhelyi, Kercza, Schmolczer, Molnár T., Molnár Z. (Nagy Perge), Horváth A. (Ódor), Rumi.

Pankasz: Fölnagy – Iván, Tóth A., Rajnai, Králik, Horváth Krisztián László, Kónya, Horváth Krisztián, Tőke, Kurucz, Kiss D.

Gólszerzők: Papp K. (4), Kercza (4), Schmolczer (2), Nagy Perge, Farkas J., ill. Rajnai.

Sárvári-csoport

Boba SE–Merseváti SE 1–5 (1–3). Boba. Jv.: Somfalvi P.

Boba: Fábián – Deutsch, Takács, Fodor, Sarang (Szabó N.), Molnár H., Kiss Sz., Porkoláb, Csajbók Máté (Szabó P.), Kulman, Prépost (Csajbók Mátyás).

Merseváti SE: Gönye – Nagy Á., Fülöp, Bárdossy, Süle, Orbán (Szabó K.), Kövi (Barabás), Szalai, Homlok, Huszár (Szalai-Golda), Berki.

Gólszerzők: Porkoláb, ill. Bárdossy (2), Huszár (2), Berki.

Szergény SE–Nemeskocs FC 5–0 (2–0). Szergény. Jv.: Borhi T.

Szergény: Papp Á. – Horváth T., Szórádi, Fülöp, Elek, Márkus, Piri, Smidéliusz, Foki, Bokányi (Kasza), Döbröntei.

Nemeskocs: Farkas R. – Kiss G., Pál, Pintér, Molnár I., Balogh D., Csabai (Mórocz), Savanyó, Kalamár, Szabó Á.

Gólszerzők: Piri (2), Kasza, Horváth T., Smidéliusz.

Rábasömjéni TCE–Rábapatyi KSK  2–4 (1–3). Sárvár-Rábasömjén. Jv.: Imre B.

Rábasömjén: Vártok – Dancs (Kiss P.), Nagy T., Verebélyi (Németh G.), Németh Ár., Máhr (Barkovics), Tóth-Toki (Katona), Németh O., Németh Ál., Varga K., Csempesz (Török).

Rábapaty: Biró – Téttry (Toldi), Varga M., Horváth G., Vamper, Rövid (Szerdahelyi), Szabó K. (Gecse), Jakubovszky, Németh K. (Agg), Hegyaljai, Pethő (Vörös).

Gólszerzők: Török, Dancs, ill. Vamper, Agg, Varga M., Németh K.

Ölbő KSE–Izsákfa Fc 2–1 (0–0). Ölbő. Jv.: Kedves R.

Ölbő: Berényi – Sipos (Sági Kiss), Baksay Kr. (Fehér), Nardai, Vasadi, Tóth R., Horváth L., Vincze, Kalányos, Farkas B., Baksay Ke. (Tóth G.).

Izsákfa: Szentgyörgyi – Böröcz, Horváth R., Márkus, Varga B., Zsoldos, Tanai, Karádi, Kárpáti, Fehér. Edző:

Gólszerzők: Nardai, Baksay Kr., ill. Horváth R.

Kiállítva: Kalányos (80., Ölbő).

Sorkifalud-Gyanógeregye–Ostffyasszonyfa SE 5–1 (3–0). Sorkifalud. Jv.: Marton A.

Sorkifalud-Gyanógeregye: Szovák – Guzmics, Németh L. (Károly), Baranyai D. (Nagybodzsár), Baranyai Á. (Kosztolánczi), Szombath P. (Géczi), Szombath D., Illés, Wéber (Reznyák), Dénes Cs., Molnár Cs.

Ostffyasszonyfa: Földi – Laki D., Németh J. (Palánki A.), Molnár L., Olasz (Laki N.), Eőry, Vörös, Nedeczky (Kocsis), Kovács B., Palánki P., Bereczki.

Gólszerzők: Kosztolánczi, Géczi, Németh L., Wéber, Baranyai D., ill. Laki N.

Jákfai SE–Sitke KKSE 2–3 (2–1). Jákfa. Jv.: Samu Cs.

Jákfa: Szabó M. – Tóth K. (Kollárits), Zeke Cs. (Zeke B.), Böröndy, Vörös A., Fehér, Balhási (Vörös Á.), Vörös M., Gaál, Lékai, Varga J. (Rövid).

Sitke: Bertalan – Mórocz R., Kocsis (Okres), Havasi, Nagy Á., Nagy D. (Czimber), Vízi, Linka, Papp B. (Smidéliusz), Szalai (Lőrincz), Vajnai.

Gólszerzők: Vörös A. (2), ill. Nagy Á., Havasi, Tóth K. (öngól).

Hegyhát SE–Simasági SE 1–2 (1–0).Sótony. Jv.: Tullner Á.

Hegyhát SE: Németh D. – Németh M., Gábor D., Gábor N., Tőke, Pados, Zergi (Stelczer), Asztalos, Császár, Szabó A., Sinka.

Simasági SE: Kiss D. – Bognár, Csenár, Oláh, Maksai, Sárközi, Csapó E., Varga H., Tóth B., Csapó B., Balogh A.

Gólszerzők: Tőke, ill. Maksai, Balogh A.

Kiállítva: Gábor N. (72., Hegyhát SE).


 

 

