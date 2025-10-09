1 órája
Vármegyei III. osztályú labdarúgás: kiütötte a Táplán a Cákot
A vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Szombathelyi, Körmendi és Sárvári csoportjának hétvégi eredményei
Szombathelyi csoport
Táplán SE–Cák SKSE 14–1 (5–1). Táplánszentkereszt. Jv.: Magyar Gy.
Táplán SE: Szakács – Németh N. (Frühvirth), Neudl (Molnár Z.), Dvorschák, Jantos, Marcz, Borbás, Fürdős (Baranyai), Gyurcsányi (Németh M.), Luter, Buzás.
Cák: Horváth A. – Farkas Cs., Németh L., Takács, Tóth A., Varga R., Már (Farkas L.), Szárnyas, Mánya, Lénárt, Németh N.
Gólszerzők: Jantos (3), Molnár Z. (2), Marcz (2), Frühvirth (2), Gyurcsányi (2), Dvorschák (2), Németh M., ill. Takács.
Nemeskoltai Községi Sportkör–Pecöl SE 0–8 (0–4). Nemeskolta. Jv.: Németh T.
Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Németh L. (Hujber), Káldi, Kovács B., Gombkötő (Haraszti), Imris, Stéber (Bánhegyi Zs.), Kovács A. (Sipos), Szén, Bánhegyi M., Bőle.
Pecöl SE: Csárdi – Baranyai, Taletovits, Oszkó, Dávid, Varga R. (Kiricsi), Somogyi, Trajbár (Varga M.), Szemes (Bigelisz), Illés, Pálfi.
Gólszerzők: Dávid (3), Pálfi, Bigelisz, Szemes, Somogyi, Varga R.
Kőszegszerdahelyi SE–Bucsu KSK 3–2 (2–0). Kőszegszerdahely. Jv.: Hosszú Gy.
Kőszegszerdahely: Nemes G. – Rózsa, Naisz (Gyabronka), Joó (Takács), Farkas M., Nemes B., Kiss T., Pesti, Szigeti, Neves Couto Flávio, Gőcze.
Bucsu: Németh K. – Varga T., Kányási A., Kovács G., Kalmár, Nagy M., Szakály, Kányási B. (Podani), Rajki, Tamás, Pulai.
Gólszerzők: Kiss T. (2), Nemes B., ill. Tamás (2).
Kiállítva: Németh K. (45., Bucsu Ksk).
Egyházashollós-MáriaújfaluFotók: Szendi Péter
Kőszegfalvi SE–Gyöngyösfalu SE 6–1 (2–0). Kőszeg. Jv.: Hosszú Gy.
Kőszegfalvi SE: Sós – Pongrácz Zs., Németh L. (Nagy M.), Pongrácz D. (Szendrő), Wurst, Kovács G., Schwarcz, Horváth A., Pongrácz E., Kogler, Juhász.
Gyöngyösfalu: Ujvári – Rozmán, Markó (Wölfinger), Papp J. (Boros), Pfeiffer (Baksa), Tar, Bernáth, Szigligeti (Bodorkós), Plajszer, Katona, Szigetvári.
Gólszerzők: Pongrácz D. (3), Pongrácz E., Kovács G., Juhász, ill. Papp J.
Bő Sk–Jáki SZSE 4–2 (2–2). Bő. Jv.: Zsirai J.
Bő: Kiss P. – Baranyai (Szőnye), Sándor, Veszprémi, Varga G., Rácsik, Nagy B., Kondor (Boros), Nagy R. (Rakoshi-Marton), Babos B., Babos A.
Ják: Szabó B. – Kovács Zs., Varga Z. (Bukits O.), Neubauer, Légler, Takács, Ramos, Horváth A. (Szendi), Vizserálek, Tóta (Tyahor), Balogh Zs. (Bukits P.).
Gólszerzők: Babos A., Nagy R., Rácsik, Kovács Zs. (öngól), ill. Ramos, Varga Z.
Kiállítva: Ramos (78., Jáki SZSE).
Nemesbőd SE–Sorokpolány SE 1–0 (0–0). Nemesbőd. Jv.: Németh T.
Nemesbőd: Viszket – Lendvai, Pap, Wágner, Horváth E., Csizmazia (Varga D.), Könczöl, Varga A., Németh Á. (Udvardi), Porpáczy, Számedli (Varga N.).
Sorokpolány: Gombás – Kertes, Dézsi, Németh M., Nagy B. (Werderits), Majsa, Kalmár, Fábián, Török (Szabó I.), Sági (Fekete), Háder.
Gólszerző: Udvardi.
Acsád-Meszlen SE–Torony KSK 5–3 (4–0). Acsád. Jv.: Elek T.
Acsád-Meszlen: Balaton – Steiner, Prisznyák (Szalai E.), Szalai M., Bezyk (Lisztes), Molnár B., Molnár Cs., Tóth B., Kovács G., Péntek (Gyurácz), Németh B.
Torony: Németh Ádám – Takács (Németh R.), Szabó G., Albert, Dankovics Á., Valler, Németh Ádám Tamás, Dali, Szakály, Siklósi, Dankovics K.
Gólszerzők: Bezyk (2), Péntek, Prisznyák, Molnár Cs., ill. Siklósi (2), Albert.
Perenye SE–Vasvár Vse 2–6 (1–4). Perenye. Jv.: Marácz Z.
Perenye: Törzsök – Wölfer, Csire, Horváth B. (Flór), Vadász, Papp M., Kardos, Imre (Szibler), Viszked (Kozma), Nagy Z., Simon.
Vasvár: Gombor – Dénes, Varga B. (Lukács), Huszár (Németh R.), Czövek (Berta), Bödei (Sipos), Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton, Frigy (Gargya).
Gólszerzők: Vadász, Kardos, ill. Gotthárd (3), Frigy, Bödei, Simon (öngól).
Kondorfa SE–Nagyrákos SE 3–0 (2–0). Kondorfa. Jv.: Samu Cs.
Kondorfa: Vermes – Szabó M., Tóth Á. (Tóth D.), Takács (Laczó), Tóth L., Nagy B. (Tóth A.), Gaál (Tóth L.), Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics (Iván).
Nagyrákos: Sári – Horváth Cs., Pongrácz T., Pónácz, Tóth P. (Mihályka), Kaszás, Gaál, Volner Sz. (Volner B.), Soós (Albert), Luter, Pongrácz G. (Horváth R.).
Gólszerzők: Balázs A. (2), Gaál.
Egyházashollós Öte–Máriaújfalu SE 3–3 (2–1). Egyházashollós. Jv.: Borhi T.
Egyházashollós Öte: Nagy Á. – Zimonyi, Vass P. (Dienes), Robán, Lakosi, Dezső, Kozma (Molnár N.), Kiss S., Somogyi, Vass J., Horváth M.
Máriaújfalu: Háhn – Szőke, Kardos (Nemes), Somlai, Németh M., Horváth Roland, Gelányi, Robán, Horváth Roland István, Tót (Szabó Gy.), Domiter (Horváth A.). Edző:
Gólszerzők: Vass P. (2), Robán, ill. Horváth Roland István, Gelányi, Horváth Roland.
Szarvaskend II.-Gersekarát SE–Vasalja HSE 4–2 (4–0). Gersekarát. Jv.: Pusztai P.
Szarvaskend II.-Gersekarát: Polgár – Lakner (Kovács T.), Németh T., Takács (Szabó D.), Vörös, Pass, Tutkovics, Somogyi, Szabó T., Tóth M. (Tóth N.), Bános.
Vasalja: Egyed Z. – Dervalics (Zimits Z.), Tomasics O., Tomasics P. (Zimits R.), Jakab, Takács, Simon, Egyed P., Balla, Németh B., Horváth M. Edző:
Gólszerzők: Somogyi (2), Vörös, Lakner, ill. Balla, Simon.
Kiállítva: Szabó T. (51., Szarvaskend II.-Gersekarát SE).
Magyarlaki SK–Viszák KSE 5–1 (1–1). Magyarlak. Jv.: Kondor T.
Magyarlak: Páll – Horváth D., Kovács M., Kardos, Salamon (Doncsecz), Horváth A. (Németh L.), Póczik, Horváth M., Németh Sz. (Kalamár), Papfalvi, Horváth N. (Harasztosi).
Viszák: Benkő – Tóth P., Fekete A., Biczó, Horváth L. (Agg), Molnár D., Sütheő, Cservék (Orbán), Horváth T. (Berkes), Németh K., Molnár Á. (Fekete M.).
Gólszerzők: Salamon, Kovács M., Németh Sz., Horváth N., Kardos, ill. Cservék.
Rönöki Sportegyesület–Szentgotthárd VSE 1–5 (0–1). Rönök. Jv.: Horváth Z.
Rönöki Sportegyesület: Racker – Révész, Tyahor, Sarus, Kakas (Papp M.), Horváth A. (Nárai), Németh B. (Nyári), Brányi, Hompasz, Meskó, Horváth Zs.
Szentgotthárd VSE: Tóth A. (Molnár B.) – Dobos, Uram, Nagy Zs., Soós, Marton (Laczó), Molnár B., Molnár G. (Szájer), Domján, Németh B., Kovács M. (Szőke).
Gólszerzők: Tyahor, ill. Szájer (2), Szőke, Molnár B., Soós.
Kiállítva: Sarus (82.), ill. Domján (26.).
Rábagyarmat KSK–Magyarszecsőd SE 2–1 (0–0). Rábagyarmat. Jv.: Kondor T.
Rábagyarmat: Senkó – Huszár P., Soós, Varga M., Papp V., Huszár M. (Kardos), Rédei (Németh D.), Dolgos (Siklér), Pencz (Tóth B.), Holecz (Meskó), Szabó M.
Magyarszecsőd SE: Czémán – Sárközi R. (Dévai), Tóth N. (Cser), Ambrus, Varga M., Zsigmond, Burka, Takács, Sólyom (Hajba), Bellovics, Sárközi M.
Gólszerzők: Meskó, Pencz, ill. Varga M.
Őrimagyarósd SE–Futball Klub Szakonyfalu 0–6 (0–3). Őrimagyarósd. Jv.: Mónos J.
Őrimagyarósd SE: Soós – Horváth P., Salamon, Balogh Zs., Kovács A., Varga M., Gérnyi, Gyécsek (Varga V.), Horváth L. (Nagy A.), Czetin, Vitéz.
Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Dancsecs (Karba), Bartakovics (Kovács M.), Vajda R., Vajda M., Ropos (Bokor), Rózsa (Császár), Stájer, Repnyák, Farkas H., Horváth P. (Dömötör).
Gólszerzők: Rózsa (2), Farkas H., Dömötör, Horváth P., Bartakovics.
Oszkó-Pácsony Térsége SE–Pankasz 12–1 (5–1). Vasvár. Jv.: Talabér N.
Oszkó-Pácsony Térsége SE: Oláh – Farkas J., Papp K. (Gotthárd), Timár, Újhelyi, Kercza, Schmolczer, Molnár T., Molnár Z. (Nagy Perge), Horváth A. (Ódor), Rumi.
Pankasz: Fölnagy – Iván, Tóth A., Rajnai, Králik, Horváth Krisztián László, Kónya, Horváth Krisztián, Tőke, Kurucz, Kiss D.
Gólszerzők: Papp K. (4), Kercza (4), Schmolczer (2), Nagy Perge, Farkas J., ill. Rajnai.
Sárvári-csoport
Boba SE–Merseváti SE 1–5 (1–3). Boba. Jv.: Somfalvi P.
Boba: Fábián – Deutsch, Takács, Fodor, Sarang (Szabó N.), Molnár H., Kiss Sz., Porkoláb, Csajbók Máté (Szabó P.), Kulman, Prépost (Csajbók Mátyás).
Merseváti SE: Gönye – Nagy Á., Fülöp, Bárdossy, Süle, Orbán (Szabó K.), Kövi (Barabás), Szalai, Homlok, Huszár (Szalai-Golda), Berki.
Gólszerzők: Porkoláb, ill. Bárdossy (2), Huszár (2), Berki.
Szergény SE–Nemeskocs FC 5–0 (2–0). Szergény. Jv.: Borhi T.
Szergény: Papp Á. – Horváth T., Szórádi, Fülöp, Elek, Márkus, Piri, Smidéliusz, Foki, Bokányi (Kasza), Döbröntei.
Nemeskocs: Farkas R. – Kiss G., Pál, Pintér, Molnár I., Balogh D., Csabai (Mórocz), Savanyó, Kalamár, Szabó Á.
Gólszerzők: Piri (2), Kasza, Horváth T., Smidéliusz.
Rábasömjéni TCE–Rábapatyi KSK 2–4 (1–3). Sárvár-Rábasömjén. Jv.: Imre B.
Rábasömjén: Vártok – Dancs (Kiss P.), Nagy T., Verebélyi (Németh G.), Németh Ár., Máhr (Barkovics), Tóth-Toki (Katona), Németh O., Németh Ál., Varga K., Csempesz (Török).
Rábapaty: Biró – Téttry (Toldi), Varga M., Horváth G., Vamper, Rövid (Szerdahelyi), Szabó K. (Gecse), Jakubovszky, Németh K. (Agg), Hegyaljai, Pethő (Vörös).
Gólszerzők: Török, Dancs, ill. Vamper, Agg, Varga M., Németh K.
Ölbő KSE–Izsákfa Fc 2–1 (0–0). Ölbő. Jv.: Kedves R.
Ölbő: Berényi – Sipos (Sági Kiss), Baksay Kr. (Fehér), Nardai, Vasadi, Tóth R., Horváth L., Vincze, Kalányos, Farkas B., Baksay Ke. (Tóth G.).
Izsákfa: Szentgyörgyi – Böröcz, Horváth R., Márkus, Varga B., Zsoldos, Tanai, Karádi, Kárpáti, Fehér. Edző:
Gólszerzők: Nardai, Baksay Kr., ill. Horváth R.
Kiállítva: Kalányos (80., Ölbő).
Sorkifalud-Gyanógeregye–Ostffyasszonyfa SE 5–1 (3–0). Sorkifalud. Jv.: Marton A.
Sorkifalud-Gyanógeregye: Szovák – Guzmics, Németh L. (Károly), Baranyai D. (Nagybodzsár), Baranyai Á. (Kosztolánczi), Szombath P. (Géczi), Szombath D., Illés, Wéber (Reznyák), Dénes Cs., Molnár Cs.
Ostffyasszonyfa: Földi – Laki D., Németh J. (Palánki A.), Molnár L., Olasz (Laki N.), Eőry, Vörös, Nedeczky (Kocsis), Kovács B., Palánki P., Bereczki.
Gólszerzők: Kosztolánczi, Géczi, Németh L., Wéber, Baranyai D., ill. Laki N.
Jákfai SE–Sitke KKSE 2–3 (2–1). Jákfa. Jv.: Samu Cs.
Jákfa: Szabó M. – Tóth K. (Kollárits), Zeke Cs. (Zeke B.), Böröndy, Vörös A., Fehér, Balhási (Vörös Á.), Vörös M., Gaál, Lékai, Varga J. (Rövid).
Sitke: Bertalan – Mórocz R., Kocsis (Okres), Havasi, Nagy Á., Nagy D. (Czimber), Vízi, Linka, Papp B. (Smidéliusz), Szalai (Lőrincz), Vajnai.
Gólszerzők: Vörös A. (2), ill. Nagy Á., Havasi, Tóth K. (öngól).
Hegyhát SE–Simasági SE 1–2 (1–0).Sótony. Jv.: Tullner Á.
Hegyhát SE: Németh D. – Németh M., Gábor D., Gábor N., Tőke, Pados, Zergi (Stelczer), Asztalos, Császár, Szabó A., Sinka.
Simasági SE: Kiss D. – Bognár, Csenár, Oláh, Maksai, Sárközi, Csapó E., Varga H., Tóth B., Csapó B., Balogh A.
Gólszerzők: Tőke, ill. Maksai, Balogh A.
Kiállítva: Gábor N. (72., Hegyhát SE).