október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport

20 perce

Vármegyei III. osztályú labdarúgás: tizenöt gólt szerzett a Magyarszecsőd

Címkék#Vármegyei III#sport#foci

A vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Szombathelyi,– Körmendi, és Sárvári-csoportjának hétvégi eredményei.

Pum András

Vármegyei III. osztály, Szombathelyi-csoport.

vármegyei
A vármegyei III. osztály Szombathelyi-csoportjában a  kék mezes Torony gólzáporos meccsen győzte le a Perenyét
Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei III.

Torony KSK–Perenye SE 5–4 (1–0). Torony. Jv.: Kedves R.
Torony KSK: Németh Ádám – Takács, Szabó G., Valler, Németh Ádám Tamás, Szakály, Siklósi, Horváth T., Dömötör (Dankovics K.), Kovacsity (Dankovics Á.), Virág. 
Perenye SE: Törzsök – Mészáros (Szibler), Wölfer, Vadász, Papp M., Kardos, Imre (Flór), Viszked, Kiss B. (Csire), Nagy Z., Simon (Horváth B.). 
Gólszerzők: Horváth T. (3), Siklósi (2), ill. Vadász (2), Wölfer, Kardos.

Vármegyei III: Torony -Perenye

Fotók: Cseh Gábor

Nemesbőd SE–Acsád-Meszlen SE 1–0 (0–0). Nemesbőd. Jv.: Kondor T.
Nemesbőd: Viszket – Számedli, Pap, Kovács S. (Varga N.), Horváth E., Riba (Wágner), Csizmazia (Varga A.), Könczöl, Lendvai, Németh Á., Porpáczy. 
Acsád-Meszlen: Németh G. – Molnár Cs., Steiner, Szalai M., Bezyk, Molnár B., Ruman, Tóth B., Kovács G., Péntek (Prisznyák), Németh B. 
Gólszerző: Porpáczy.

Gyöngyösfalu SE–Bő Sk 3–4 (2–1). Gyöngyösfalu. Jv.: Borhi T.
Gyöngyösfalu SE: Markó – Rozmán, Pfeiffer, Tar, Bernáth, Szigligeti, Plajszer, Boros (Bodorkós), Baksa, Katona, Szigetvári (Bokor). 
Bő Sk: Simon – Fehér (Kiss P.), Baranyai, Veszprémi, Németh Á. (Szőnye), Varga G., Nagy B., Kondor, Nagy R., Babos (Rácsik), Katzler. 
Gólszerzők: Tar (2), Rozmán, ill. Katzler, Németh Á., Varga G., Rácsik.

Cák SKSE–Kőszegfalvi Se 1–8 (0–4). Cák. Jv.: Kiss F.
Cák SKSE: Kasalo Jure – Fülöp, Farkas Cs., Guttmann, Németh L., Takács, Tóth A., Varga R. (Bokor), Már (Szárnyas), Csordás (Mánya), Fehér. 
Kőszegfalvi SE: Sós – Németh L., Pongrácz D., Wurst, Kovács G., Schwarcz, Nagy M. (Szendrő), Horváth A., Pongrácz E., Kogler, Juhász. 
Gólszerzők: Takács, ill. Pongrácz E. (3), Kovács G. (2), Nagy M. (2), Pongrácz D.

Jáki SZSE–Sorokpolány SE 5–0 (3–0). Ják. Jv.: Mónos J.
Jáki SZSE: Szabó B. – Kovács Zs., Neubauer, Kovács M., Varga Z. (Barczi), Takács, Ramos, Balogh Zs. (Tóta), Dobos (Légler), Horváth A. (Szendi), Vizserálek. 
Sorokpolány SE: Gombás – Kertes, Németh M., Gulyás (Nagy M.), Majsa, Kalmár, Fábián (Bűn), Szabó I. (Török), Fekete (Sági), Háder, Tőke (Werderits).
Gólszerzők: Horváth A. (2), Takács, Kovács M., Neubauer.

Bucsu KSK–Táplán SE 2–0 (1–0). Bucsu. Jv.: Zsirai J.
Bucsu KSK: Németh K. – Varga T. (Kányási A.), Németh R. (Csonka), Süle, Kovács G., Kalmár, Nagy M., Szakály, Kányási B., Rajki, Pulai. 
Táplán SE: Török – Németh N., Jantos, Maczek (Molnár Z.), Marcz, Fürdős (Borbás), Gyurcsányi, Neudl (Németh M.), Luter (Frühvirth), Buzás, Németh R. 
Gólszerző: Kovács G. (2).

Pecöl SE–Kőszegszerdahelyi SE 4–2 (2–0). Pecöl. Jv.: Talabér N.
Pecöl SE: Csárdi – Pollák, Baranyai, Taletovits, Oszkó, Dávid, Varga R., Németh I. (Varga M.), Somogyi (Bigelisz), Szemes (Trajbár), Illés. 
Kőszegszerdahelyi SE: Neves Couto Flávio – Nemes G., Naisz, Pukler (Joó), Nemes B., Abért (Farkas M.), Kiss T., Geröly, Pesti, Szigeti, Gőcze. 
Gólszerzők: Illés, Németh I., Oszkó, Dávid, ill. Nemes B., Farkas M.
Kiállítva: Geröly (90., Kőszegszerdahelyi Se).

Vasvár VSE–Nemeskoltai Községi Sportkör 6–0 (3–0)Vasvár. Jv.: Samu Cs.
Vasvár VSE: Gombor – Sipos, Dénes (Gargya), Varga B. (Németh R.), Czövek, Elekes (Bödei), Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton, Frigy (Lukács). 
Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Bánhegyi Zs., Németh L., Stéber, Gombkötő, Imris, Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi M., Bőle (Sipos). 
Gólszerzők: Bödei, Tausz, Czövek, Frigy, Márton, Sipos.

  • Körmendi-csoport
    Vasalja HSE–Magyarlaki Sk. 2–3 (1–3). Vasalja. Jv.: Szabó III. Z.
    Vasalja HSE: Nagy M. – Tomasics Á., Egyed Z., Tomasics P. (Zimits), Simon, Egyed P., Farsang, Horváth D., Nagy  M., Németh B., Horváth M. 
    Magyarlaki SK: Páll – Horváth M., Kardos, Horváth D., Horváth N., Póczik, Németh Sz., Horváth Á., Horváth A. (Doncsecz), Papfalvi, Harasztosi (Krajczár). 
    Gólszerzők: Horváth M., Farsang, ill. Harasztosi, Horváth D. 2, (öngól).

Pankasz KSK–Szentgotthárd VSE 0–7 (0–3). Pankasz. Jv.: Szendrődi B.
Pankasz KSK: Tőke – Iván, Rajnai, Králik, Koller, Horváth K., Kozics, Tóth A., Fölnagy (Kiss D.), Kurucz, Kónya. 
Szentgotthárd VSE: Szabó G. (Molnár B.) – Kovács G., Kocsis, Soós, Herczeg, Dancsecs (Szőke), Molnár G., Marton, Németh B., Mukics, Molnár B. 
Gólszerzők: Molnár B. (3), Soós (2), Molnár G., Marton.

Nagyrákos SE.–Oszkó-Pácsony Térsége SE 2–4 (2–2).Nagyrákos. Jv.: Marácz Z.
Nagyrákos SE: Farkas N. – Horváth Cs., Pongrácz T., Pónácz (Bokányi), Tóth P. (Albert), Volner B., Kaszás, Németh P., Volner Sz. (Gaál), Luter (Horváth R.), Pongrácz G. (Mihályka). 
Oszkó-Pácsony Térsége SE: Nagy Perge – Farkas J., Oláh M. (Oláh D.), Timár, Papp B., Kercza, Schmolczer, Molnár T., Molnár Z. (Gotthárd), Horváth A., Rumi. 
Gólszerzők: Volner B., Pónácz, ill. Kercza (2), Oláh M., Molnár Z.

Magyarszecsőd SE–Őrimagyarósd SE 10–0 (4–0). Magyarszecsőd. Jv.: Szabó III. Z.
Magyarszecsőd SE: Soós – Sárközi R. (Csillag), Tóth N., Ambrus (Petrásovics), Varga M., Zsigmond, Burka, Takács (Cser), Sólyom (Hajba), Bellovics, Sárközi M. (Dévai). 
Őrimagyarósd SE: Soós – Haholt, Gazdag (Balogh Zs.), Varga M., Varga V. (Nagy A.), Gérnyi, Szakály, Horváth L. (Gyécsek), Szabó B., Czetin, Vitéz. 
Gólszerzők: Ambrus (3), Burka (3), Zsigmond (2), Hajba, Sólyom.

Máriaújfalu SE–Rábagyarmat KSK 1–4 (1–3). Máriaújfalu/ Szentgotthárd. Jv.: Kiss Cs.
Máriaújfalu: Háhn – Szőke, Dudás (Horváth A.), Hegyi, Somlai, Németh M., Horváth Roland (Kardos), Gelányi, Horváth Roland István, Tót, Tóth M. 
Rábagyarmat KSK: Németh D. – Huszár P., Soós, Varga M., Papp V., Huszár M. (Kardos), Rédei (Filep), Dolgos (Siklér), Pencz (Meskó), Holecz (Tóth B.), Szabó M. 
Gólszerzők: Gelányi, ill. Holecz (2), Kardos, Dolgos.

Futball Klub Szakonyfalu–Kondorfa SE 6–6 (3–5). Szakonyfalu. Jv.: Imre B.
Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Dancsecs (Bokor), Stájer N. (Horváth P.), Dömötör, Ropos, Karba, Rózsa, Bartakovics, Stájer M., Repnyák, Farkas H. 
Kondorfa SE: Móricz (Vermes) – Szabó M., Tóth Á. (Tóth A.), Takács (Tóth L.), Tóth  L., Nagy B., Gaál, Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics. 
Gólszerzők: Dömötör (4), Horváth P., Ropos, ill. Gaál (3), Korpics, Balázs A., Takács.

Viszák KSE–Egyházashollós Öte 4–2 (2–1). Viszák. Jv.: Gaál Á.
Viszák KSE: Benkő – Balogh J. (Orbán), Fekete A., Biczó (Molnár Á.), Bita (Tóth P.), Horváth L., Wolf, Molnár D., Sütheő G., Cservék (Fekete M.), Németh K. 
Egyházashollós Öte: Nagy Á. – Dezső, Kozma (Molnár N.), Zimonyi, Vass P. (Kiss Z.), Bindics, Somogyi, Robán, Joó, Vass J., Horváth M. 
Gólszerzők: Németh K. (2), Fekete A., Balogh J., ill. Somogyi, Robán.

Rönöki Sportegyesület–Szarvaskend II.-Gersekarát SE 1–1 (0–1). Rönök. Jv.: Szendrődi B.
Rönöki Sportegyesület: Racker – Révész, Tyahor, Sarus, Kakas, Horváth A., Brányi, Tallósi (Papp M.), Meskó, Horváth Zs., Nárai (Nyári). 
Szarvaskend II.-Gersekarát SE: Polgár – Tolnai, Földes (Horváth A.), Németh T. (Tutkovics), Takács (Kovács T.), Vörös, Somogyi, Szabó T., Tóth M. (Pass), Bános, Lakner (Tóth N.). 
Gólszerzők: Brányi, ill. Somogyi.

  • Sárvári-csoport
    Keléd H.K.SZ.SE–Sorkifalud -Gyanógeregye SK 0–15 (0–6). Keléd. Jv.: Busi L.
    Keléd H.K.SZ.SE.E: Czigány T. – Németh B., Fóris K., Fóris R., Fóris S., Kercza, Kereszturi A., Keller, Szijártó, Czigány K., Kereszturi K. 
    Sorkifalud-Gyanógeregye SK: Szovák – Károly, Németh L., Baranyai D., Baranyai Á. (Reznyák), Szombath P. (Gerencsér), Szombath D., Illés, Molnár Cs., Wéber.
    Gólszerzők: Németh L. (9), Károly (4), Baranyai D., Dénes.

Nemeskocs FC–Boba SE 2–3 (0–2). Nemeskocs. Jv.: Pintér B.
Nemeskocs FC: Szakonyi – Zsani (Csabai), Kalamár (Mórocz), Pintér, Balogh D., Pócza, Szabó M. (Kiss G.), Farkas R., Savanyó, Szabó Á., Dolgos. 
Boba SE: Fábián – Takács B., Fodor, Kiss Sz., Takács D. (Porkoláb), Balogh M., Horváth B., Mester, Bakonyi, Molnár H., Prépost. 
Gólszerzők: Kiss G., Szabó Á., ill. Prépost, Kiss Sz., Fodor.

Sitke KKSE–Rábasömjéni TCE 8–1 (7–0). Sitke. Jv.: Magyar Gy.
Sitke: Bertalan – Okres, Pénzes, Szalai (Czimber), Nagy Á. (Vizi), Nagy D., Kocsis, Vízi, Papp B., Vajnai (Smidéliusz), Linka. 
Rábasömjéni TCE: Vártok – Dancs, Nagy T., Faiszt (Németh G.), Verebélyi, Németh Ár., Tóth-Toki (Török), Németh O., Németh Ál. (Varga K.), Csempesz (Barkovics), Kiss P. 
Gólszerzők: Kocsis (4), Pénzes (2), Szalai (2), ill. Barkovics.

Izsákfa FC–Hegyhát SE 2–1 (1–1). Izsákfa. Jv.: Hosszú Gy.
Izsákfa FC: Somogyi – Zsoldos, Márkus, Karádi, Horváth Ro., Németh G., Tanai, Horváth Ri., Dömötör Sz. (Dömötör T.), Orbán (Böröcz), Szentgyörgyi. 
Hegyhát SE: Sinka Á. – Németh D., Sinka L., Gábor, Tőke, Németh M., Asztalos, Pados (Stelczer), Zergi (Bajnok), Németh I., Szabó A. 
Gólszerzők: Horváth Ri., Horváth Ro., ill. Asztalos.

Merseváti SE–Kenyeri CSSE 3–0 (3–0). Mersevát. Jv.: Mórocz Gy.
Merseváti SE: Patyi – Gönye, Berki (Barabás), Huszár (Szalai-Golda), Fülöp, Horváth Zs., Homlok, Szalai (Nagy Á.), Takács, Süle, Bárdossy (Kövi). 
Kenyeri CSSE: Kovács Gy. – Szár (Homlok), Császár, Csiszár, Németh B., Gyurák, Szántó, Svedics, Mesterházy P., Szabó D., Németh E. 
Gólszerzők: Gönye, Huszár, Bárdossy.

Rábapatyi KSK–Szergény SE 6–2 (2–0). Rábapaty. Jv.: Pintér B.
Rábapaty: Boros – Vörös (Horváth G.), Jakubovszky, Barkovics (Szerdahelyi), Giczinger (Toldi), Téttry (Borhy), Varga M., Vamper, Németh K., Pethő (Szabó K.), Rövid. 
Szergény SE: Papp Á. – Németh Zs., Kovács K., Bokányi, Szórádi, Fülöp, Piri, Kasza (Smidéliusz), Márkus, Mező, Döbröntei. 
Gólszerzők: Vamper (3), Horváth G. (2), Pethő, ill. Márkus, Piri.

Simasági SE–Jákfai SE 1–1 (1–1). Simaság. Jv.: Busi L.
Simaság: Bogdán – Bognár, Csenár, Szamosi (Trittremmel), Oláh, Maksai, Nagy N., Kiss D., Csapó, Varga H., Balogh A. 
Jákfa: Niczki – Zeke Cs., Vörös A., Fehér, Balhási, Vörös M., Gaál (Prystupa), Zeke B. (Böröndy), Görög, Vörös Á., Varga J. (Lékai). 
Gólszerzők: Maksai, ill. Zeke B.Torony KSK–Perenye SE 5–4 (1–0). Torony. Jv.: Kedves R.Torony KSK: Németh Ádám – Takács, Szabó G., Valler, Németh Ádám Tamás, Szakály, Siklósi, Horváth T., Dömötör (Dankovics K.), Kovacsity (Dankovics Á.), Virág. Perenye SE: Törzsök – Mészáros (Szibler), Wölfer, Vadász, Papp M., Kardos, Imre (Flór), Viszked, Kiss B. (Csire), Nagy Z., Simon (Horváth B.). 
Gólszerzők: Horváth T. (3), Siklósi (2), ill. Vadász (2), Wölfer, Kardos.

Nemesbőd SE–Acsád-Meszlen SE 1–0 (0–0). Nemesbőd. Jv.: Kondor T.
Nemesbőd: Viszket – Számedli, Pap, Kovács S. (Varga N.), Horváth E., Riba (Wágner), Csizmazia (Varga A.), Könczöl, Lendvai, Németh Á., Porpáczy. 
Acsád-Meszlen: Németh G. – Molnár Cs., Steiner, Szalai M., Bezyk, Molnár B., Ruman, Tóth B., Kovács G., Péntek (Prisznyák), Németh B. 
Gólszerző: Porpáczy.

Gyöngyösfalu SE–Bő Sk 3–4 (2–1). Gyöngyösfalu. Jv.: Borhi T.
Gyöngyösfalu SE: Markó – Rozmán, Pfeiffer, Tar, Bernáth, Szigligeti, Plajszer, Boros (Bodorkós), Baksa, Katona, Szigetvári (Bokor). 
Bő Sk: Simon – Fehér (Kiss P.), Baranyai, Veszprémi, Németh Á. (Szőnye), Varga G., Nagy B., Kondor, Nagy R., Babos (Rácsik), Katzler. 
Gólszerzők: Tar (2), Rozmán, ill. Katzler, Németh Á., Varga G., Rácsik.

Cák SKSE–Kőszegfalvi Se 1–8 (0–4). Cák. Jv.: Kiss F.
Cák SKSE: Kasalo Jure – Fülöp, Farkas Cs., Guttmann, Németh L., Takács, Tóth A., Varga R. (Bokor), Már (Szárnyas), Csordás (Mánya), Fehér. 
Kőszegfalvi SE: Sós – Németh L., Pongrácz D., Wurst, Kovács G., Schwarcz, Nagy M. (Szendrő), Horváth A., Pongrácz E., Kogler, Juhász. 
Gólszerzők: Takács, ill. Pongrácz E. (3), Kovács G. (2), Nagy M. (2), Pongrácz D.

Jáki SZSE–Sorokpolány SE 5–0 (3–0). Ják. Jv.: Mónos J.
Jáki SZSE: Szabó B. – Kovács Zs., Neubauer, Kovács M., Varga Z. (Barczi), Takács, Ramos, Balogh Zs. (Tóta), Dobos (Légler), Horváth A. (Szendi), Vizserálek. 
Sorokpolány SE: Gombás – Kertes, Németh M., Gulyás (Nagy M.), Majsa, Kalmár, Fábián (Bűn), Szabó I. (Török), Fekete (Sági), Háder, Tőke (Werderits).
Gólszerzők: Horváth A. (2), Takács, Kovács M., Neubauer.

Bucsu KSK–Táplán SE 2–0 (1–0). Bucsu. Jv.: Zsirai J.
Bucsu KSK: Németh K. – Varga T. (Kányási A.), Németh R. (Csonka), Süle, Kovács G., Kalmár, Nagy M., Szakály, Kányási B., Rajki, Pulai. 
Táplán SE: Török – Németh N., Jantos, Maczek (Molnár Z.), Marcz, Fürdős (Borbás), Gyurcsányi, Neudl (Németh M.), Luter (Frühvirth), Buzás, Németh R. 
Gólszerző: Kovács G. (2).

Pecöl SE–Kőszegszerdahelyi SE 4–2 (2–0). Pecöl. Jv.: Talabér N.
Pecöl SE: Csárdi – Pollák, Baranyai, Taletovits, Oszkó, Dávid, Varga R., Németh I. (Varga M.), Somogyi (Bigelisz), Szemes (Trajbár), Illés. 
Kőszegszerdahelyi SE: Neves Couto Flávio – Nemes G., Naisz, Pukler (Joó), Nemes B., Abért (Farkas M.), Kiss T., Geröly, Pesti, Szigeti, Gőcze. 
Gólszerzők: Illés, Németh I., Oszkó, Dávid, ill. Nemes B., Farkas M.
Kiállítva: Geröly (90., Kőszegszerdahelyi Se).

Vasvár VSE–Nemeskoltai Községi Sportkör 6–0 (3–0)Vasvár. Jv.: Samu Cs.
Vasvár VSE: Gombor – Sipos, Dénes (Gargya), Varga B. (Németh R.), Czövek, Elekes (Bödei), Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton, Frigy (Lukács). 
Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Bánhegyi Zs., Németh L., Stéber, Gombkötő, Imris, Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi M., Bőle (Sipos). 
Gólszerzők: Bödei, Tausz, Czövek, Frigy, Márton, Sipos.
Körmendi-csoport

Vasalja HSE–Magyarlaki Sk. 2–3 (1–3). Vasalja. Jv.: Szabó III. Z.
Vasalja HSE: Nagy M. – Tomasics Á., Egyed Z., Tomasics P. (Zimits), Simon, Egyed P., Farsang, Horváth D., Nagy  M., Németh B., Horváth M. 
Magyarlaki SK: Páll – Horváth M., Kardos, Horváth D., Horváth N., Póczik, Németh Sz., Horváth Á., Horváth A. (Doncsecz), Papfalvi, Harasztosi (Krajczár). 
Gólszerzők: Horváth M., Farsang, ill. Harasztosi, Horváth D. 2, (öngól).

Pankasz KSK–Szentgotthárd VSE 0–7 (0–3). Pankasz. Jv.: Szendrődi B.
Pankasz KSK: Tőke – Iván, Rajnai, Králik, Koller, Horváth K., Kozics, Tóth A., Fölnagy (Kiss D.), Kurucz, Kónya. 
Szentgotthárd VSE: Szabó G. (Molnár B.) – Kovács G., Kocsis, Soós, Herczeg, Dancsecs (Szőke), Molnár G., Marton, Németh B., Mukics, Molnár B. 
Gólszerzők: Molnár B. (3), Soós (2), Molnár G., Marton.

Nagyrákos SE.–Oszkó-Pácsony Térsége SE 2–4 (2–2).Nagyrákos. Jv.: Marácz Z.
Nagyrákos SE: Farkas N. – Horváth Cs., Pongrácz T., Pónácz (Bokányi), Tóth P. (Albert), Volner B., Kaszás, Németh P., Volner Sz. (Gaál), Luter (Horváth R.), Pongrácz G. (Mihályka). 
Oszkó-Pácsony Térsége SE: Nagy Perge – Farkas J., Oláh M. (Oláh D.), Timár, Papp B., Kercza, Schmolczer, Molnár T., Molnár Z. (Gotthárd), Horváth A., Rumi. 
Gólszerzők: Volner B., Pónácz, ill. Kercza (2), Oláh M., Molnár Z.

Magyarszecsőd SE–Őrimagyarósd SE 10–0 (4–0). Magyarszecsőd. Jv.: Szabó III. Z.
Magyarszecsőd SE: Soós – Sárközi R. (Csillag), Tóth N., Ambrus (Petrásovics), Varga M., Zsigmond, Burka, Takács (Cser), Sólyom (Hajba), Bellovics, Sárközi M. (Dévai). 
Őrimagyarósd SE: Soós – Haholt, Gazdag (Balogh Zs.), Varga M., Varga V. (Nagy A.), Gérnyi, Szakály, Horváth L. (Gyécsek), Szabó B., Czetin, Vitéz. 
Gólszerzők: Ambrus (3), Burka (3), Zsigmond (2), Hajba, Sólyom.

Máriaújfalu SE–Rábagyarmat KSK 1–4 (1–3). Máriaújfalu/ Szentgotthárd. Jv.: Kiss Cs.
Máriaújfalu: Háhn – Szőke, Dudás (Horváth A.), Hegyi, Somlai, Németh M., Horváth Roland (Kardos), Gelányi, Horváth Roland István, Tót, Tóth M. 
Rábagyarmat KSK: Németh D. – Huszár P., Soós, Varga M., Papp V., Huszár M. (Kardos), Rédei (Filep), Dolgos (Siklér), Pencz (Meskó), Holecz (Tóth B.), Szabó M. 
Gólszerzők: Gelányi, ill. Holecz (2), Kardos, Dolgos.

Futball Klub Szakonyfalu–Kondorfa SE 6–6 (3–5). Szakonyfalu. Jv.: Imre B.
Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Dancsecs (Bokor), Stájer N. (Horváth P.), Dömötör, Ropos, Karba, Rózsa, Bartakovics, Stájer M., Repnyák, Farkas H. 
Kondorfa SE: Móricz (Vermes) – Szabó M., Tóth Á. (Tóth A.), Takács (Tóth L.), Tóth  L., Nagy B., Gaál, Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics. 
Gólszerzők: Dömötör (4), Horváth P., Ropos, ill. Gaál (3), Korpics, Balázs A., Takács.

Viszák KSE–Egyházashollós Öte 4–2 (2–1). Viszák. Jv.: Gaál Á.
Viszák KSE: Benkő – Balogh J. (Orbán), Fekete A., Biczó (Molnár Á.), Bita (Tóth P.), Horváth L., Wolf, Molnár D., Sütheő G., Cservék (Fekete M.), Németh K. 
Egyházashollós Öte: Nagy Á. – Dezső, Kozma (Molnár N.), Zimonyi, Vass P. (Kiss Z.), Bindics, Somogyi, Robán, Joó, Vass J., Horváth M. 
Gólszerzők: Németh K. (2), Fekete A., Balogh J., ill. Somogyi, Robán.

Rönöki Sportegyesület–Szarvaskend II.-Gersekarát SE 1–1 (0–1). Rönök. Jv.: Szendrődi B.
Rönöki Sportegyesület: Racker – Révész, Tyahor, Sarus, Kakas, Horváth A., Brányi, Tallósi (Papp M.), Meskó, Horváth Zs., Nárai (Nyári). 
Szarvaskend II.-Gersekarát SE: Polgár – Tolnai, Földes (Horváth A.), Németh T. (Tutkovics), Takács (Kovács T.), Vörös, Somogyi, Szabó T., Tóth M. (Pass), Bános, Lakner (Tóth N.). 
Gólszerzők: Brányi, ill. Somogyi.

Sárvári-csoport

Keléd H.K.SZ.SE–Sorkifalud -Gyanógeregye SK 0–15 (0–6). Keléd. Jv.: Busi L.
Keléd H.K.SZ.SE.E: Czigány T. – Németh B., Fóris K., Fóris R., Fóris S., Kercza, Kereszturi A., Keller, Szijártó, Czigány K., Kereszturi K. 
Sorkifalud-Gyanógeregye SK: Szovák – Károly, Németh L., Baranyai D., Baranyai Á. (Reznyák), Szombath P. (Gerencsér), Szombath D., Illés, Molnár Cs., Wéber.
Gólszerzők: Németh L. (9), Károly (4), Baranyai D., Dénes.

Nemeskocs FC–Boba SE 2–3 (0–2). Nemeskocs. Jv.: Pintér B.
Nemeskocs FC: Szakonyi – Zsani (Csabai), Kalamár (Mórocz), Pintér, Balogh D., Pócza, Szabó M. (Kiss G.), Farkas R., Savanyó, Szabó Á., Dolgos. 
Boba SE: Fábián – Takács B., Fodor, Kiss Sz., Takács D. (Porkoláb), Balogh M., Horváth B., Mester, Bakonyi, Molnár H., Prépost. 
Gólszerzők: Kiss G., Szabó Á., ill. Prépost, Kiss Sz., Fodor.

Sitke KKSE–Rábasömjéni TCE 8–1 (7–0). Sitke. Jv.: Magyar Gy.
Sitke: Bertalan – Okres, Pénzes, Szalai (Czimber), Nagy Á. (Vizi), Nagy D., Kocsis, Vízi, Papp B., Vajnai (Smidéliusz), Linka. 
Rábasömjéni TCE: Vártok – Dancs, Nagy T., Faiszt (Németh G.), Verebélyi, Németh Ár., Tóth-Toki (Török), Németh O., Németh Ál. (Varga K.), Csempesz (Barkovics), Kiss P. 
Gólszerzők: Kocsis (4), Pénzes (2), Szalai (2), ill. Barkovics.

Izsákfa FC–Hegyhát SE 2–1 (1–1). Izsákfa. Jv.: Hosszú Gy.
Izsákfa FC: Somogyi – Zsoldos, Márkus, Karádi, Horváth Ro., Németh G., Tanai, Horváth Ri., Dömötör Sz. (Dömötör T.), Orbán (Böröcz), Szentgyörgyi. 
Hegyhát SE: Sinka Á. – Németh D., Sinka L., Gábor, Tőke, Németh M., Asztalos, Pados (Stelczer), Zergi (Bajnok), Németh I., Szabó A. 
Gólszerzők: Horváth Ri., Horváth Ro., ill. Asztalos.

Merseváti SE–Kenyeri CSSE 3–0 (3–0). Mersevát. Jv.: Mórocz Gy.
Merseváti SE: Patyi – Gönye, Berki (Barabás), Huszár (Szalai-Golda), Fülöp, Horváth Zs., Homlok, Szalai (Nagy Á.), Takács, Süle, Bárdossy (Kövi). 
Kenyeri CSSE: Kovács Gy. – Szár (Homlok), Császár, Csiszár, Németh B., Gyurák, Szántó, Svedics, Mesterházy P., Szabó D., Németh E. 
Gólszerzők: Gönye, Huszár, Bárdossy.

Rábapatyi KSK–Szergény SE 6–2 (2–0). Rábapaty. Jv.: Pintér B.
Rábapaty: Boros – Vörös (Horváth G.), Jakubovszky, Barkovics (Szerdahelyi), Giczinger (Toldi), Téttry (Borhy), Varga M., Vamper, Németh K., Pethő (Szabó K.), Rövid. 
Szergény SE: Papp Á. – Németh Zs., Kovács K., Bokányi, Szórádi, Fülöp, Piri, Kasza (Smidéliusz), Márkus, Mező, Döbröntei. 
Gólszerzők: Vamper (3), Horváth G. (2), Pethő, ill. Márkus, Piri.

Simasági SE–Jákfai SE 1–1 (1–1). Simaság. Jv.: Busi L.
Simaság: Bogdán – Bognár, Csenár, Szamosi (Trittremmel), Oláh, Maksai, Nagy N., Kiss D., Csapó, Varga H., Balogh A. 
Jákfa: Niczki – Zeke Cs., Vörös A., Fehér, Balhási, Vörös M., Gaál (Prystupa), Zeke B. (Böröndy), Görög, Vörös Á., Varga J. (Lékai). 
Gólszerzők: Maksai, ill. Zeke B.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu