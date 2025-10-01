Vármegyei III. osztályú labdarúgás: tizenöt gólt szerzett a Magyarszecsőd

Gyöngyösfalu SE–Bő Sk 3–4 (2–1). Gyöngyösfalu. Jv.: Borhi T.

Gyöngyösfalu SE: Markó – Rozmán, Pfeiffer, Tar, Bernáth, Szigligeti, Plajszer, Boros (Bodorkós), Baksa, Katona, Szigetvári (Bokor).

Bő Sk: Simon – Fehér (Kiss P.), Baranyai, Veszprémi, Németh Á. (Szőnye), Varga G., Nagy B., Kondor, Nagy R., Babos (Rácsik), Katzler.

Gólszerzők: Tar (2), Rozmán, ill. Katzler, Németh Á., Varga G., Rácsik.

Cák SKSE–Kőszegfalvi Se 1–8 (0–4). Cák. Jv.: Kiss F.

Cák SKSE: Kasalo Jure – Fülöp, Farkas Cs., Guttmann, Németh L., Takács, Tóth A., Varga R. (Bokor), Már (Szárnyas), Csordás (Mánya), Fehér.

Kőszegfalvi SE: Sós – Németh L., Pongrácz D., Wurst, Kovács G., Schwarcz, Nagy M. (Szendrő), Horváth A., Pongrácz E., Kogler, Juhász.

Gólszerzők: Takács, ill. Pongrácz E. (3), Kovács G. (2), Nagy M. (2), Pongrácz D.

Jáki SZSE–Sorokpolány SE 5–0 (3–0). Ják. Jv.: Mónos J.

Jáki SZSE: Szabó B. – Kovács Zs., Neubauer, Kovács M., Varga Z. (Barczi), Takács, Ramos, Balogh Zs. (Tóta), Dobos (Légler), Horváth A. (Szendi), Vizserálek.

Sorokpolány SE: Gombás – Kertes, Németh M., Gulyás (Nagy M.), Majsa, Kalmár, Fábián (Bűn), Szabó I. (Török), Fekete (Sági), Háder, Tőke (Werderits).

Gólszerzők: Horváth A. (2), Takács, Kovács M., Neubauer.

Bucsu KSK–Táplán SE 2–0 (1–0). Bucsu. Jv.: Zsirai J.

Bucsu KSK: Németh K. – Varga T. (Kányási A.), Németh R. (Csonka), Süle, Kovács G., Kalmár, Nagy M., Szakály, Kányási B., Rajki, Pulai.

Táplán SE: Török – Németh N., Jantos, Maczek (Molnár Z.), Marcz, Fürdős (Borbás), Gyurcsányi, Neudl (Németh M.), Luter (Frühvirth), Buzás, Németh R.

Gólszerző: Kovács G. (2).

Pecöl SE–Kőszegszerdahelyi SE 4–2 (2–0). Pecöl. Jv.: Talabér N.

Pecöl SE: Csárdi – Pollák, Baranyai, Taletovits, Oszkó, Dávid, Varga R., Németh I. (Varga M.), Somogyi (Bigelisz), Szemes (Trajbár), Illés.

Kőszegszerdahelyi SE: Neves Couto Flávio – Nemes G., Naisz, Pukler (Joó), Nemes B., Abért (Farkas M.), Kiss T., Geröly, Pesti, Szigeti, Gőcze.

Gólszerzők: Illés, Németh I., Oszkó, Dávid, ill. Nemes B., Farkas M.

Kiállítva: Geröly (90., Kőszegszerdahelyi Se).

Vasvár VSE–Nemeskoltai Községi Sportkör 6–0 (3–0)Vasvár. Jv.: Samu Cs.

Vasvár VSE: Gombor – Sipos, Dénes (Gargya), Varga B. (Németh R.), Czövek, Elekes (Bödei), Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton, Frigy (Lukács).

Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Bánhegyi Zs., Németh L., Stéber, Gombkötő, Imris, Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi M., Bőle (Sipos).

Gólszerzők: Bödei, Tausz, Czövek, Frigy, Márton, Sipos.

Körmendi-csoport

Vasalja HSE–Magyarlaki Sk. 2–3 (1–3). Vasalja. Jv.: Szabó III. Z.

Vasalja HSE: Nagy M. – Tomasics Á., Egyed Z., Tomasics P. (Zimits), Simon, Egyed P., Farsang, Horváth D., Nagy M., Németh B., Horváth M.

Magyarlaki SK: Páll – Horváth M., Kardos, Horváth D., Horváth N., Póczik, Németh Sz., Horváth Á., Horváth A. (Doncsecz), Papfalvi, Harasztosi (Krajczár).

Gólszerzők: Horváth M., Farsang, ill. Harasztosi, Horváth D. 2, (öngól).

Pankasz KSK–Szentgotthárd VSE 0–7 (0–3). Pankasz. Jv.: Szendrődi B.

Pankasz KSK: Tőke – Iván, Rajnai, Králik, Koller, Horváth K., Kozics, Tóth A., Fölnagy (Kiss D.), Kurucz, Kónya.

Szentgotthárd VSE: Szabó G. (Molnár B.) – Kovács G., Kocsis, Soós, Herczeg, Dancsecs (Szőke), Molnár G., Marton, Németh B., Mukics, Molnár B.

Gólszerzők: Molnár B. (3), Soós (2), Molnár G., Marton.

Nagyrákos SE.–Oszkó-Pácsony Térsége SE 2–4 (2–2).Nagyrákos. Jv.: Marácz Z.

Nagyrákos SE: Farkas N. – Horváth Cs., Pongrácz T., Pónácz (Bokányi), Tóth P. (Albert), Volner B., Kaszás, Németh P., Volner Sz. (Gaál), Luter (Horváth R.), Pongrácz G. (Mihályka).

Oszkó-Pácsony Térsége SE: Nagy Perge – Farkas J., Oláh M. (Oláh D.), Timár, Papp B., Kercza, Schmolczer, Molnár T., Molnár Z. (Gotthárd), Horváth A., Rumi.

Gólszerzők: Volner B., Pónácz, ill. Kercza (2), Oláh M., Molnár Z.

Magyarszecsőd SE–Őrimagyarósd SE 10–0 (4–0). Magyarszecsőd. Jv.: Szabó III. Z.

Magyarszecsőd SE: Soós – Sárközi R. (Csillag), Tóth N., Ambrus (Petrásovics), Varga M., Zsigmond, Burka, Takács (Cser), Sólyom (Hajba), Bellovics, Sárközi M. (Dévai).

Őrimagyarósd SE: Soós – Haholt, Gazdag (Balogh Zs.), Varga M., Varga V. (Nagy A.), Gérnyi, Szakály, Horváth L. (Gyécsek), Szabó B., Czetin, Vitéz.

Gólszerzők: Ambrus (3), Burka (3), Zsigmond (2), Hajba, Sólyom.

Máriaújfalu SE–Rábagyarmat KSK 1–4 (1–3). Máriaújfalu/ Szentgotthárd. Jv.: Kiss Cs.

Máriaújfalu: Háhn – Szőke, Dudás (Horváth A.), Hegyi, Somlai, Németh M., Horváth Roland (Kardos), Gelányi, Horváth Roland István, Tót, Tóth M.

Rábagyarmat KSK: Németh D. – Huszár P., Soós, Varga M., Papp V., Huszár M. (Kardos), Rédei (Filep), Dolgos (Siklér), Pencz (Meskó), Holecz (Tóth B.), Szabó M.

Gólszerzők: Gelányi, ill. Holecz (2), Kardos, Dolgos.

Futball Klub Szakonyfalu–Kondorfa SE 6–6 (3–5). Szakonyfalu. Jv.: Imre B.

Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Dancsecs (Bokor), Stájer N. (Horváth P.), Dömötör, Ropos, Karba, Rózsa, Bartakovics, Stájer M., Repnyák, Farkas H.

Kondorfa SE: Móricz (Vermes) – Szabó M., Tóth Á. (Tóth A.), Takács (Tóth L.), Tóth L., Nagy B., Gaál, Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics.

Gólszerzők: Dömötör (4), Horváth P., Ropos, ill. Gaál (3), Korpics, Balázs A., Takács.

Viszák KSE–Egyházashollós Öte 4–2 (2–1). Viszák. Jv.: Gaál Á.

Viszák KSE: Benkő – Balogh J. (Orbán), Fekete A., Biczó (Molnár Á.), Bita (Tóth P.), Horváth L., Wolf, Molnár D., Sütheő G., Cservék (Fekete M.), Németh K.

Egyházashollós Öte: Nagy Á. – Dezső, Kozma (Molnár N.), Zimonyi, Vass P. (Kiss Z.), Bindics, Somogyi, Robán, Joó, Vass J., Horváth M.

Gólszerzők: Németh K. (2), Fekete A., Balogh J., ill. Somogyi, Robán.

Rönöki Sportegyesület–Szarvaskend II.-Gersekarát SE 1–1 (0–1). Rönök. Jv.: Szendrődi B.

Rönöki Sportegyesület: Racker – Révész, Tyahor, Sarus, Kakas, Horváth A., Brányi, Tallósi (Papp M.), Meskó, Horváth Zs., Nárai (Nyári).

Szarvaskend II.-Gersekarát SE: Polgár – Tolnai, Földes (Horváth A.), Németh T. (Tutkovics), Takács (Kovács T.), Vörös, Somogyi, Szabó T., Tóth M. (Pass), Bános, Lakner (Tóth N.).

Gólszerzők: Brányi, ill. Somogyi.

Sárvári-csoport

Keléd H.K.SZ.SE–Sorkifalud -Gyanógeregye SK 0–15 (0–6). Keléd. Jv.: Busi L.

Keléd H.K.SZ.SE.E: Czigány T. – Németh B., Fóris K., Fóris R., Fóris S., Kercza, Kereszturi A., Keller, Szijártó, Czigány K., Kereszturi K.

Sorkifalud-Gyanógeregye SK: Szovák – Károly, Németh L., Baranyai D., Baranyai Á. (Reznyák), Szombath P. (Gerencsér), Szombath D., Illés, Molnár Cs., Wéber.

Gólszerzők: Németh L. (9), Károly (4), Baranyai D., Dénes.

Nemeskocs FC–Boba SE 2–3 (0–2). Nemeskocs. Jv.: Pintér B.

Nemeskocs FC: Szakonyi – Zsani (Csabai), Kalamár (Mórocz), Pintér, Balogh D., Pócza, Szabó M. (Kiss G.), Farkas R., Savanyó, Szabó Á., Dolgos.

Boba SE: Fábián – Takács B., Fodor, Kiss Sz., Takács D. (Porkoláb), Balogh M., Horváth B., Mester, Bakonyi, Molnár H., Prépost.

Gólszerzők: Kiss G., Szabó Á., ill. Prépost, Kiss Sz., Fodor.

Sitke KKSE–Rábasömjéni TCE 8–1 (7–0). Sitke. Jv.: Magyar Gy.

Sitke: Bertalan – Okres, Pénzes, Szalai (Czimber), Nagy Á. (Vizi), Nagy D., Kocsis, Vízi, Papp B., Vajnai (Smidéliusz), Linka.

Rábasömjéni TCE: Vártok – Dancs, Nagy T., Faiszt (Németh G.), Verebélyi, Németh Ár., Tóth-Toki (Török), Németh O., Németh Ál. (Varga K.), Csempesz (Barkovics), Kiss P.

Gólszerzők: Kocsis (4), Pénzes (2), Szalai (2), ill. Barkovics.

Izsákfa FC–Hegyhát SE 2–1 (1–1). Izsákfa. Jv.: Hosszú Gy.

Izsákfa FC: Somogyi – Zsoldos, Márkus, Karádi, Horváth Ro., Németh G., Tanai, Horváth Ri., Dömötör Sz. (Dömötör T.), Orbán (Böröcz), Szentgyörgyi.

Hegyhát SE: Sinka Á. – Németh D., Sinka L., Gábor, Tőke, Németh M., Asztalos, Pados (Stelczer), Zergi (Bajnok), Németh I., Szabó A.

Gólszerzők: Horváth Ri., Horváth Ro., ill. Asztalos.

Merseváti SE–Kenyeri CSSE 3–0 (3–0). Mersevát. Jv.: Mórocz Gy.

Merseváti SE: Patyi – Gönye, Berki (Barabás), Huszár (Szalai-Golda), Fülöp, Horváth Zs., Homlok, Szalai (Nagy Á.), Takács, Süle, Bárdossy (Kövi).

Kenyeri CSSE: Kovács Gy. – Szár (Homlok), Császár, Csiszár, Németh B., Gyurák, Szántó, Svedics, Mesterházy P., Szabó D., Németh E.

Gólszerzők: Gönye, Huszár, Bárdossy.

Rábapatyi KSK–Szergény SE 6–2 (2–0). Rábapaty. Jv.: Pintér B.

Rábapaty: Boros – Vörös (Horváth G.), Jakubovszky, Barkovics (Szerdahelyi), Giczinger (Toldi), Téttry (Borhy), Varga M., Vamper, Németh K., Pethő (Szabó K.), Rövid.

Szergény SE: Papp Á. – Németh Zs., Kovács K., Bokányi, Szórádi, Fülöp, Piri, Kasza (Smidéliusz), Márkus, Mező, Döbröntei.

Gólszerzők: Vamper (3), Horváth G. (2), Pethő, ill. Márkus, Piri.

Simasági SE–Jákfai SE 1–1 (1–1). Simaság. Jv.: Busi L.

Simaság: Bogdán – Bognár, Csenár, Szamosi (Trittremmel), Oláh, Maksai, Nagy N., Kiss D., Csapó, Varga H., Balogh A.

Jákfa: Niczki – Zeke Cs., Vörös A., Fehér, Balhási, Vörös M., Gaál (Prystupa), Zeke B. (Böröndy), Görög, Vörös Á., Varga J. (Lékai).

Gólszerzők: Maksai, ill. Zeke B.