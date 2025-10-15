Teke
1 órája
Városi tekebajnokság: harmadik forduló, eredmények, legjobb dobók
A harmadik forduló mérkőzéseivel folytatódott a Vasi Tekesportért Alapítvány által rendezett városi amatőr teke-csapatbajnokság I. osztálya. Városi tekebajnokság: eredmények, legjobb dobók.
Városi tekebajnokság, Vasi Tekesportért Alapítvány: harmadik forduló, eredmények, legjobb dobók.
A harmadik forduló meglepetése volt, hogy a Torony-Csercsics legyőzte a "nagy testvért", a Csercsics Faipar csapatát.
A játéknap legjobbjai között Simon Károly (Ékszij.hu, 496 fa), Krancz Rajmund (AHSE, 490 fa) és Tóth Levente (Conoil, 484 fa) teljesítményét kell említeni.
Városi tekebajnokság - eredmények
- Justicia - Twister 6:2 (2605-2413). Legjobb dobók: Dugár Péter 461, ill. Németh Zsuzsa 463.
- Gravitáció - EKJV TC 6:2 (2679-2580). Legjobb dobók: Kovács János 474, ill. Nagy László 459.
- Torony Csercsics-Csercsics Faipar 6:2 (2672-2525). Legjobb dobók: Nagy Balázs 463, ill. Kercselics Tamás 471.
- AHSE Amazonok - AHSE Aqua Nívó 2:6 (2421-2574). Legjobb dobók: Polgár Gyöngyi 449 ill. Krancz Rajmund 490.
- Royal Vasi Mesterek Háza - Vép VSE 7:1 (2674-2427). Legjobb dobók: Szele Tamás 477, ill. Varga Gergő 452.
- Redondó - Ékszij.hu 3:5 (2609-2667). Legjobb dobók: Németh József 465, ill. Simon Károly 496.
- Conoil - Jáki Agrár Kft. 3:5 (2193-2601). Legjobb dobók: Tóth Levente 484, ill. Bárdosi Gergő 473.
