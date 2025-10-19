1 órája
Városi tekebajnokság: harmadik, negyedik forduló - eredmények, legjobb dobók
A negyedik és ötödik forduló mérkőzéseivel folytatódott a Vasi Tekesportért Alapítvány által rendezett városi amatőr teke-csapatbajnokság I. osztálya. Városi tekebajnokság: eredmények, legjobb dobók.
Városi tekebajnokság, Vasi Tekesportért Alapítvány: negyedik és ötödik forduló, eredmények, legjobb dobók.
Városi tekebajnokság - 4. forduló, eredmények, legjobb dobók
A forduló rangadóján a Relaxállás szoros mérkőzésen győzte le a Royal csapatát.
A legjobb egyéni legjobb eredmények: Tóth Levente (Conoil) 505, Pegán Péter (Gravitáció) 503, Biczó Miklós (Royal) 498 fa.
- Twister - Torony Csercsics 2:6 (2422-2508). Legjobb dobók: Németh Zsuzsa 440, ill. Biroczki Zoltán 450.
- AHSE Aqua Nivó - Redondó 6:2 (2642-2624). Legjobb dobók: Krancz Roland 458, ill. Hittaller Roland 482.
- Ékszij.hu - Justicia 5:3 (2663-2581). Legjobb dobók: Simon Károly 486, ill. Dugár Péter 445.
- EKJV TC - Conoil 3:5 (2537-2625). Legjobb dobók: Treiber Ferenc 452, ill. Tóth Levente 505.
- Csercsics Faipar - Royal Vasi Mesterek Háza 3:5 (2695-2733). Legjobb dobók: Bodovics György 460, ill. Biczó Miklós 498.
- Jáki Agrár Kft. - Relaxállás Bükfürdő 3:5 (2645-2663). Legjobb dobók: Bárdosi Gergő 468, ill. Kozma Márta 474.
- Vép VSE - Gravitáció 2:6 (2595-2687). Legjobb dobók: Tóth Péter 469, ill. Pegán Péter 503.
Városi tekebajnokság - 5. forduló, eredmények, legjobb dobók
A fordulóban Krancz Roland óriási pályacsúcsot ért el 535 ütött fával - amit valószínűleg nem mostanában fognak megjavítani.
Gravitáció - Csercsics Faipar 7:1 (2676-2491). Legjobb dobók: Kovács János 473, ill. Bodovics György 430.
Redondó - AHSE Amazonok 6:2 (2568-2363). Legjobb dobók: Molnár Roland 460, ill. Pesti Boglárka 435.
Relaxállás Bükfürdő - EKJV TC 2:6 (2546-2659). Legjobb dobók: Ponper Károly 465, ill. Egervölgyi Péter 480.
Justicia - AHSE Aqua Nívó 2:6 (2642-2697). Legjobb dobók: Horváth Attila 483, ill. Krancz Roland 535.
Conoil - Vép VSE 2:6 (2583-2535). Legjobb dobók: Tóth Levente 462, ill. Horváth Dia 468.
Royal Vasi Mesterek Háza - Twister 7:1 (2594-2344). Legjobb dobók: Gombos Zsolt 468, ill. Pék Ciprián 416.
Torony Csercsics - Ékszij.hu 3:5 (2521-2523). Legjobb dobók: Molnár Gyula 461, ill Kiricsi Krisztián 463.