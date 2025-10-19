október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teke

29 perce

Városi tekebajnokság: harmadik, negyedik forduló - eredmények, legjobb dobók

Címkék#Conoil#Csercsics Faipar#Vasi Tekesportért Alapítvány

A negyedik és ötödik forduló mérkőzéseivel folytatódott a Vasi Tekesportért Alapítvány által rendezett városi amatőr teke-csapatbajnokság I. osztálya. Városi tekebajnokság: eredmények, legjobb dobók.

Vaol.hu

Városi tekebajnokság, Vasi Tekesportért Alapítvány: negyedik és ötödik forduló, eredmények, legjobb dobók.

Városi tekebajnokság
Városi tekebajnokság: Krancz Roland óriási pályacsúcsot ért el.
Fotó: VN/Hegyi Gábor

Városi tekebajnokság - 4. forduló, eredmények, legjobb dobók

A forduló rangadóján a Relaxállás szoros mérkőzésen győzte le a Royal csapatát. 

A legjobb egyéni legjobb eredmények: Tóth Levente (Conoil) 505, Pegán Péter (Gravitáció) 503, Biczó Miklós (Royal) 498 fa.

  • Twister - Torony Csercsics  2:6 (2422-2508). Legjobb dobók: Németh Zsuzsa 440, ill. Biroczki Zoltán 450.
  • AHSE Aqua Nivó - Redondó 6:2 (2642-2624). Legjobb dobók: Krancz Roland 458, ill. Hittaller Roland 482.
  • Ékszij.hu - Justicia 5:3 (2663-2581). Legjobb dobók: Simon Károly 486, ill. Dugár Péter  445.
  • EKJV TC - Conoil 3:5 (2537-2625). Legjobb dobók: Treiber Ferenc 452, ill. Tóth Levente 505.
  • Csercsics Faipar - Royal Vasi Mesterek Háza 3:5 (2695-2733). Legjobb dobók: Bodovics György 460, ill. Biczó Miklós 498.
  • Jáki Agrár Kft. - Relaxállás Bükfürdő 3:5 (2645-2663). Legjobb dobók: Bárdosi Gergő 468, ill. Kozma Márta 474.
  • Vép VSE - Gravitáció 2:6 (2595-2687). Legjobb dobók: Tóth Péter 469, ill. Pegán Péter 503.

 

Városi tekebajnokság - 5. forduló, eredmények, legjobb dobók

A fordulóban Krancz Roland óriási pályacsúcsot ért el 535 ütött fával - amit valószínűleg nem mostanában fognak megjavítani.

Gravitáció - Csercsics Faipar  7:1 (2676-2491). Legjobb dobók: Kovács János 473, ill. Bodovics György  430.

Redondó - AHSE Amazonok 6:2 (2568-2363). Legjobb dobók: Molnár Roland 460, ill. Pesti Boglárka 435.

Relaxállás Bükfürdő - EKJV TC 2:6 (2546-2659). Legjobb dobók: Ponper Károly 465,  ill. Egervölgyi Péter 480.

Justicia - AHSE Aqua Nívó 2:6 (2642-2697). Legjobb dobók: Horváth Attila 483, ill. Krancz Roland 535.

Conoil - Vép VSE 2:6 (2583-2535). Legjobb dobók: Tóth Levente 462, ill. Horváth Dia  468.

Royal Vasi Mesterek Háza - Twister 7:1 (2594-2344). Legjobb dobók: Gombos Zsolt 468, ill. Pék Ciprián 416.

Torony Csercsics - Ékszij.hu 3:5 (2521-2523). Legjobb dobók: Molnár Gyula 461, ill Kiricsi Krisztián 463.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu