Városi tekebajnokság: hatodik forduló - eredmények, legjobb dobók
A hatodik forduló mérkőzéseivel folytatódott a Vasi Tekesportért Alapítvány által rendezett városi amatőr teke-csapatbajnokság I. osztálya. Városi tekebajnokság: eredmények, legjobb dobók.
Városi tekebajnokság: hatodik forduló, eredmények, legjobb dobók.
A hatodik forduló rangadóját az Ékszij.hu nyerte a Royal ellen - magabiztosan, nagy arányban. A többi mérkőzésen a papírforma érvényesült, nyertek az esélyesebb csapatok.
Érdekesség, hogy a bűvös 500-as határt hárman is 502-es eredménnyel lépték túl, így Simon Károly, Kovács János és Simon Szabolcs.
- Twister - Gravitáció 8:0 (2367-2797). Legjobb dobók: Benke Zoltán 442, ill. Kovács János 502.
- AHSE Amazonok - Justicia 3:5 (2523-2615). Legjobb dobók: Monostori Anita 459, ill. Horváth Attila 479.
- Csercsics Faipar - Conoil 6:2 (2698-2594). Legjobb dobók: Csercsics Balázs 482, ill. Tóth Levente 468.
- EKJV TC - Jáki Agrár Kft. 2:6 (2524-2595). Legjobb dobók: Egervölgyi Péter 461, ill. Hollósi Norbert 449.
- Vép VSE - Relaxállás Bükfürdő 3:5 (2641-2659). Legjobb dobók: Varga Gergő 480, ill. Kozma Márta 472.
- AHSE Aqua Nivó - Torony Csercsics 3:5 (2523-2662). Legjobb dobók: Szabó István, Szabó Botond 432-432, ill. Simon Szabolcs 502.
- Ékszij. hu - Royal Vasi Mesterek Háza 7:1 (2789-2644). Legjobb dobók: Simon Károly 502, ill. Babati Gyula 467.
